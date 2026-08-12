MAE și Agenția Națională pentru Sport au semnat un protocol de colaborare pentru sprijinirea sportivilor români la competițiile internaționale în perioada 2026-2028

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, au semnat marți un protocol de colaborare pentru sprijinirea sportivilor români și a federațiilor sportive la competițiile și evenimentele internaționale, pentru perioada 2026-2028.

Potrivit comunicatului oficial, protocolul stabilește un cadru permanent de cooperare între MAE, ANS, federațiile sportive naționale și misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

De asemenea, acesta vizează facilitarea comunicării cu autoritățile statelor gazdă, informarea privind regimul vizelor, condițiile de mobilitate și aspectele de securitate, în cadrul competițiilor și antrenamentelor internaționale, precum și acordarea de asistență în situații de urgență.

„Performanța sportivilor români și emoția și admirația pe care ei le nasc în România și în lume reprezintă o putere extraordinară și pentru diplomație, și pentru promovarea imaginii țării în lume și a valorilor noastre. Prin protocolul semnat astăzi pentru promovarea diplomației sportive stabilim, pentru următorii doi ani, cadrul strategic și instituțional care să susțină rolul de ambasadori informali. Sportul este un limbaj universal al performanței, al bucuriei împărtășite chiar de oameni care au puțin altceva în comun, iar competițiile sunt momente de mândrie împărtășită, unde, fie acasă, fie în diaspora, ne bucurăm în același timp. Sunt un spațiu afectiv comun și o punte cu casa și vrem să le fim alături sportivilor prin promovarea prezenței lor și sprijin prin misiunile diplomatice, unde putem găzdui întâlniri cu comunitatea, prin sprijin coordonat cu federațiile pentru relația cu autoritățile, iar pentru turismul și brandul de țară, găzduirea competițiilor internaționale este un instrument strategic de canalizare a atenției spre România”, a afirmat ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu.

Răspunzând interesului exprimat de federațiile sportive în cadrul mesei rotunde, ministrul afacerilor externe a mulțumit pentru buna colaborare de până acum cu misiunile diplomatice și a subliniat că protocolul va contribui, de asemenea, la o mai bună pregătire a deplasărilor externe ale delegațiilor sportive din perspectiva vizelor.

Totodată, MAE și ANS vor colabora pentru promovarea candidaturilor României în vederea găzduirii unor competiții sportive internaționale. Un obiectiv important al protocolului îl reprezintă consolidarea dimensiunii de diplomație publică a sportului. Prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, MAE va continua, în acest cadru consolidat, sprijinirea promovării, participării și performanțelor sportivilor români.

„Sportul românesc are nevoie nu doar de performanță, ci și de o voce puternică dincolo de granițele țării. Împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, ne propunem să susținem sportul românesc la nivel internațional și să folosim forța extraordinară a sportului pentru a promova România și valorile sale în lume”, a declarat Bogdan Matei, președinte ANS.

Noul protocol continuă cooperarea dintre diplomația română și instituțiile sportive, inclusiv parteneriatul dintre MAE și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, semnat în acest an. În acest context se înscriu și acțiunile organizate în 2026 pentru marcarea a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976 și a „Anului Nadia Comăneci”, care au evidențiat rolul sportului în promovarea României și consolidarea relațiilor cu partenerii externi.

Institutul Diplomatic Român a lansat, de asemenea, în acest an cursul de diplomație sportivă, un program dedicat susținerii profesioniștilor din domeniu.