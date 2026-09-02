MAE și Fundația Rațiu lansează Premiul Rațiu pentru Diplomație în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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În cadrul ediției din 2026 a Reuniunii Anuale a Diplomației Române (RADR), la Opera Națională București, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat lansarea Premiului Rațiu pentru Diplomație, o distincție anuală dedicată diplomaților români care se remarcă prin contribuții deosebite la consolidarea democrației, promovarea libertății presei și susținerea valorilor democratice.

„Imaginea României în lume este mai puternică datorită curajului cetățenilor săi în lupta pentru de a-și constitui viitorul pe care și-l doresc în libertate, datorită rezilienței unei tinere democrații în fața provocărilor. Ion Rațiu a avut curajul să vrea pentru țara lui un viitor occidental și astăzi îl avem, dar trebuie protejat și ancorat în voința acestui popor și în prieteniile pe care le construim în lume. Premiul Rațiu pentru Diplomație, pe care îl lansăm astăzi, este o distincție anuală pentru diplomații români și o reamintire a faptului ca dialogul respectuos, curajos și deschis aduce putere diplomației”, a evidențiat ministrul Oana Țoiu.

Nicolae Rațiu, președintele Fundației Familiei Rațiu, a subliniat semnificația deosebită pe care această inițiativă o are pentru memoria și moștenirea lui Ion Rațiu.

Acest Premiu Rațiu pentru Diplomație este o mare onoare pentru numele răposatului meu tată, care va fi astfel păstrat în memoria posterității pentru propria sa activitate în diplomație pentru România și ca model pentru diplomați. […] Aderarea la NATO era un obiectiv pe care îl considera cheia absolută pentru a asigura orientarea ireversibilă a României către Vest și pentru a-i garanta securitatea geopolitică”, a afirmat acesta.

Inițiativa face parte din Planul de acțiune convenit în baza Protocolului de colaborare semnat recent între Ministerul Afacerilor Externe și Fundația Rațiu pentru Democrație și reflectă angajamentul comun al celor două părți de a consolida cooperarea dintre instituțiile publice și societatea civilă în sprijinul valorilor democratice, al dialogului public, al jurnalismului independent, al educației și al promovării intereselor României în plan internațional.

Ion Rațiu a avut o contribuție importantă la promovarea obiectivului integrării României în Alianța Nord-Atlantică. Numit în 1992 reprezentant al României la Consiliul Atlanticului de Nord, Adunarea Parlamentară a NATO, acesta a pledat, începând din 1994, pentru aderarea României la NATO și a susținut inclusiv ideea organizării unui viitor summit al Alianței la București.

Premiul va fi acordat anual cu prilejul Zilei Diplomației Române, celebrată la 1 septembrie.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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