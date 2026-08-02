MAE susține inițiativele naționale și internaționale de promovare a educației, cercetării și comemorării genocidului romilor

Cu prilejul Zilei naționale de comemorare a Holocaustului împotriva romilor, Ministerul Afacerilor Externe a adus un omagiu memoriei victimelor rome ale Holocaustului.

Anul acesta se comemorează 82 de ani de la evenimentele din 2 august 1944, când aproximativ 3000 de romi din lagărul Auschwitz-Birkenau au căzut victime ale regimului nazist, transmite MAE într-un comunicat de presă.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe a subliniat că susține inițiativele naționale și internaționale de promovare a educației, cercetării şi comemorării genocidului romilor.

În acest sens, MAE salută activitățile de implementare a Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 2024-2027 și reiterează sprijinul pentru implementarea acestui document programatic, care are în vedere promovarea studiului și a memorializării genocidului romilor.

MAE îşi exprimă, de asemenea, îngrijorarea față de proliferarea discursului instigator la ură îndreptat împotriva membrilor comunității rome, în special în mediul online, și reafirmă necesitatea combaterii discriminării și acțiunilor extremiste cu caracter etnic sau rasial.

Ziua Europeană de Comemorare a Victimelor Holocaustului împotriva Romilor este marcată anual la 2 august, în memoria celor aproximativ 4.300 de romi – femei, bărbați și copii – uciși în noaptea de 2 spre 3 august 1944 în lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau. Data reprezintă un simbol al comemorării tuturor victimelor rome ale Holocaustului și reafirmă angajamentul pentru combaterea rasismului, discriminării și intoleranței, precum și pentru păstrarea vie a memoriei acestui capitol tragic al istoriei Europei.