MAE turc l-a convocat pe însărcinatul american cu afaceri al SUA pentru un ”like” pe Twitter

Secretarul de stat american, Mike Pompeo, și ministrul grec de externe, Nikos Dendias, au semant sâmnbătă, la Atena, un acord de cooperare în domeniul apărării, care extinde semnificativ prezența militară a Statelor Unite în această țară, în contextul în care tensiunile dintre Grecia și Turcia sunt în creștere, anunță EFE, citat de Agerpres.

Acordul prevede o creștere a prezenței forțelor americane la baza aeriană și navală din Souda, pe insula Creta, la bazele aeriene Larisa şi Stefanovikio, în centrul Greciei, precum şi în portul Alexandroupolis, în nordul ţării, în apropierea graniţei cu Turcia.

”Ţările noastre au fost întotdeauna aliaţi. În acest moment, relaţiile noastre bilaterale sunt la cel mai bun nivel din istorie. Pe lângă sectorul apărării, suntem interesaţi de o alianţă cu Grecia pe probleme energetice”, a declarat Pompeo.

Thank you, @NikosDendias, for hosting me today. I look forward to strengthening the U.S.-#Greece relationship as we work together to promote prosperity in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/ys3hilgcBo

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 5, 2019