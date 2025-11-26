MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene

Ministerul Afacerilor Interne a câștigat o poziție de top în cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), a anunțat ministrul Cătălin Predoiu.

Într-un comunicat MAI, acesta dezvăluire că Ioana Raluca Rusu, comisar în cadrul Poliției de Frontieră, a fost numită în funcția de șef al Unității de Fuziune a Informațiilor din cadrul Diviziei pentru Managementul Integrat al Frontierelor Europene.

Decizia a fost adoptată marți, în urma demersurilor susținute ale MAI, un obiectiv stabilit de ministru la începutul acestui an.

„Este un succes uriaș. FRONTEX este o agenție cheie la nivel european. Prin aceasta poziție, vom proteja mai bine interesele și granițele României, ca și ale Europei”, a subliniat Predoiu.

Ministrul de Interne a arătat că „acest succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene” reprezintă și o „consecință a acțiunii Ministerului Afacerilor Interne în combaterea migrației ilegale.”

„Am redus migrația ilegală in România cu peste 80% in mai puțin de doi ani. România asigură securitatea frontierelor sale și ale Europei mai bine decât orice altă țară europeană. Am fixat standarde europene în protecția frontierei naționale și în operarea codurilor și procedurilor Schengen prin profesionalismul Poliției de Frontieră”, a amintit Cătălin Predoiu.

În încheiere, ministrul de Interne a felicitat-o pe Ioana Raluca Rusu, i-a urat succes și a asigurat-o de tot sprijinul conducerii ministerului.