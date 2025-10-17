Mai multe ambasade occidentale și reprezentanții instituțiilor internaționale din România își reafirmă „angajamentul ferm și neclintit” pentru prevenirea tuturor formelor de violență bazată pe gen

O serie de ambasade occidentale și reprezentanții instituțiilor internaționale din România, au semnat, vineri, o Declarație comună , prin care își reafirmă „angajamentul ferm și neclintit” de a promova egalitatea de gen, de a proteja drepturile fundamentale ale femeilor și fetelor și de a combate toate formele de violență bazată pe gen, inclusiv femicidul și violența sexuală.

„Violența împotriva femeilor și fetelor este o criză globală care transcende granițele, culturile și societățile. Conform datelor internaționale, una din trei femei din întreaga lume este victima violenței fizice sau sexuale în cursul vieții (OMS, 2021). Femicidele, căsătoriile forțate, hărțuirea sexuală și alte forme de violență bazată pe gen reprezintă încălcări grave ale drepturilor omului care subminează pacea, securitatea și dezvoltarea. Prevenirea unor astfel de acte nu este doar o obligație morală, ci și o responsabilitate juridică și politică a tuturor statelor, astfel cum este recunoscută de instrumentele internaționale, inclusiv Convenția de la Istanbul și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

Solidaritatea cu învingătoarele violenței de gen trebuie să se traducă în acțiuni concrete. Femeile și fetele de pretutindeni au dreptul să trăiască în siguranță, să-și urmeze aspirațiile fără teamă și să se bucure de o viață marcată de demnitate și egalitate. Este responsabilitatea statelor să garanteze această protecție prin legi eficiente, acces echitabil la justiție și servicii de sprijin solide.

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat la 14 mai 2024 o nouă legislație privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Directiva (UE) 2024/1385). UE dispune acum de prima lege care combate în mod eficient violența împotriva femeilor și violența domestică, iar statele membre au la dispoziție trei ani de la adoptare pentru a o transpune în legislația națională. Directiva incriminează la nivelul UE anumite forme de violență împotriva femeilor offline și online și impune statelor membre să pună în aplicare măsuri solide de prevenire, măsuri de îmbunătățire a protecției și sprijinului acordat victimelor, măsuri de facilitare a accesului acestora la justiție, precum și măsuri de coordonare și cooperare între autorități. Protejarea femeilor și a fetelor împotriva violenței este esențială pentru respectarea drepturilor universale ale omului și pentru construirea unor societăți democratice incluzive, reziliente și puternice. Din această perspectivă, salutăm toate eforturile depuse pentru combaterea acestui fenomen în România, inclusiv comisia parlamentară mixtă specializată, precum și adoptarea declarației comune „România fără violență domestică” de către Parlamentul României.

Recunoaștem importanța inițiativelor conduse de societatea civilă, precum marșul „Împreună pentru siguranța femeilor”, care va avea loc la București și în alte orașe pe 19 octombrie 2025. Marșul din acest an se va concentra pe prevenirea femicidelor. Această inițiativă subliniază nevoia urgentă de schimbare sistemică și responsabilitate. Vocile învingătoarelor violenței de gen trebuie ascultate, crezute și susținute cu demnitate și respect. Statele au responsabilitatea de a se asigura că învingătoarele nu sunt reduse la tăcere sau retraumatizate, ci, dimpotrivă, sunt împuternicite să-și revendice drepturile și locul în societate.

Oprirea violenței împotriva femeilor necesită acțiuni colective: din partea guvernelor, instituțiilor, comunităților și indivizilor deopotrivă. Solidaritatea noastră este alături de fiecare femeie și fată care a suferit violență. Împreună, trebuie să lucrăm pentru o lume în care femeile și fetele pot trăi în siguranță, egalitate și libertate”, transmit în declarație semnatarii.

Semnează:

Ambasada Austriei în România

Ambasada Regatului Belgiei în România

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România

Ambasada Canadei în România

Ambasada Republicii Croația în România

Ambasada Republicii Cehe în România

Ambasada Regatului Danemarcei în România

Reprezentanța Comisiei Europene în România

Ambasada Finlandei în România

Ambasada Franței în România

Ambasada Germaniei în România

Ambasada Italiei în România

Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România

Ambasada Regatului Norvegiei în România

Ambasada Republicii Portugheze în România

Ambasada Spaniei în România

Ambasada Suediei în România

Ambasada Confederației Elvețiene în România