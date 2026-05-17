“Maia, ai putea deveni președinta României”: Cum răspunde lidera de la Chișinău la ideea unificării R. Moldova – României pe modelul Germaniei în 1990

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat sâmbătă, la conferința internațională de politică externă și securitate „Lennart Meri Conference” de la Tallinn, că sprijinul popular din R. Moldova este în prezent orientat în principal către integrarea europeană, nu către unirea cu România, însă a admis că această opțiune ar putea câștiga susținere în anumite circumstanțe.

Întrebată de fostul președinte al Estoniei, Toomas Hendrik Ilves, de ce nu înfăptuiește unirea Republicii Moldova cu România după modelul realizat de Germania în anul 1990, șefa statului a răspuns că autoritățile de la Chișinău urmează în prezent direcția integrării europene, aceasta beneficiind de un sprijin mai larg în societate.

„Noi avem o susținere populară mai mare pentru integrarea în UE. Acest lucru s-a văzut la referendum. Așadar, continuăm cu integrarea în UE, am lucrat la angajamentele noastre, iar acest lucru fost recunoscut în rapoartele UE. Sperăm că UE ne va ajuta să continuăm pe acest drum”, a afirmat Maia Sandu.

Ea a adăugat că acest lucru nu exclude însă posibilitatea unei schimbări de percepție în societate în viitor.

„Dar asta nu înseamnă că nu putem avea mai mult sprijin popular pentru unificarea cu România dacă, la un moment dat, cetățenii din R. Moldova vor vedea că UE nu se mișcă destul de repede”, a spus președinta Republicii Moldova.

În intervenția sa, Maia Sandu a insistat asupra priorității legate de securitatea țării și menținerea Republicii Moldova în spațiul democratic occidental.

„Vom face totul pentru a ne păstra oamenii în siguranță și pentru a ne menține țara parte a lumii libere. Aceasta este sarcina noastră principală și vom găsi toate modalitățile pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă”, a declarat ea.

Discuția a continuat într-o notă relaxată după intervenția președintelui Muntenegrului, Jakov Milatović, participant la același panel, care a afirmat că Maia Sandu ar putea „deveni într-o zi președinta României”, apreciind că aceasta ar fi „un președinte grozav, indiferent de țară”.

Replica liderului de la Chișinău a provocat zâmbete în sală.

„Vă mulțumesc foarte mult! Mi-ar plăcea să mă ocup puțin de grădinărit după ce termin cu toate acestea”, a răspuns Maia Sandu.

Moderatoarea dezbaterii a intervenit imediat, spunând: „Poți face grădinărit și în România”.

Președinta Republicii Moldova a efectuat sâmbătă într-o vizită de lucru la Tallinn, efectuată la invitația președintelui Estoniei, Alar Karis. Vizita a avut drept obiectiv consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe securitatea regională și avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reluat zilele trecute subiectul unirii țării sale cu România, considerând că acest proces ar permite o aderare mai rapidă la UE și subliniind că decizia reunificării aparține majorității cetățenilor.

„Acest lucru ne-ar permite să aderăm mai repede la UE și ne-ar putea ajuta”, a afirmat Maia Sandu într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde.

Drept reacție, președintele Nicușor Dan a declarat că poziția României privind o eventuală unire cu Republica Moldova rămâne neschimbată și este condiționată exclusiv de voința democratic exprimată a cetățenilor moldoveni.

Întrebat de Calea Europeană despre afirmațiile președintei Maia Sandu, care a readus în spațiul public ideea unirii ca posibilă cale de accelerare a aderării la Uniunea Europeană, șeful statului român a invocat consensul politic exprimat anterior la nivel parlamentar.

„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic faţă de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018, care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetăţenii din Republica Moldova o vor dori. Acum depinde de aspiraţiile, dorinţele democratice ale cetăţenilor Republicii Moldova, pe care evident că le respectăm. Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”, a declarat Nicușor Dan.

La începutul anului, Maia Sandu a afirmat că, în prezent, nu există un sprijin majoritar pentru unirea cu România, subliniind că orice decizie de acest tip poate fi luată exclusiv pe baza voinței cetățenilor, exprimată democratic. Aceasta a oferit aceste clarificări după ce, într-un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, întrebată direct dacă susține unirea cu România, răspunsese astfel: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”.