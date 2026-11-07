Maia Sandă evocă din nou unirea cu România: Imaginați-vă că Rusia se apropie de granițe. Trebuie să căutați soluții, chiar dacă acestea pot părea neobișnuite

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit din nou despre potențiala reunificare, subliniind că unirea cu România poate fi o soluție pentru securitatea țării, în timp ce a recunoscut că nu există încă sprijin popular suficient în acest moment.

În interviul din presa ungară, Maia Sandu a fost întrebată din nou să explice afirmația sa din trecut, conform conform căreia ar vota pentru unirea cu România în cazul unui ipotetic referendum.

„Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca țara mea să fie liberă. Imaginați-vă că Rusia se apropie de granițele dumneavoastră – trebuie să căutați soluții, chiar dacă acestea vi se pot părea neobișnuite. În acest moment, nu avem suficient sprijin popular pentru această soluție. Avem, în schimb, o majoritate care susține integrarea europeană și de aceea urmărim acest obiectiv cu atât de multă determinare”, a afirmat Maia Sandu într-un interviu pentru Valasz Online, realizat pe 29 octombrie.

Întrebată dacă Republica Moldova ar fi liberă în cazul în care ar deveni o regiune de nord-est a României, Maia Sandu a afirmat că problema suveranității este una diferită.

„În ceea ce privește suveranitatea, este o discuție diferită. România este însă o țară democratică, în comparație cu Rusia, iar cetățenii români sunt liberi, lucru despre care nu se poate spune același lucru în cazul Rusiei”, a adăugat ea, conform Adevărul.

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La începutul anului, Maia Sandu a afirmat că, în prezent, nu există un sprijin majoritar pentru unirea cu România, subliniind că orice decizie de acest tip poate fi luată exclusiv pe baza voinței cetățenilor, exprimată democratic. Aceasta a oferit aceste clarificări după ce, într-un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, întrebată direct dacă susține unirea cu România, răspunsese astfel: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”.

În luna aprilie, ea a reluat subiectul unirii țării sale cu România, considerând că acest proces ar permite o aderare mai rapidă la UE și subliniind că decizia reunificării aparține majorității cetățenilor.

„Acest lucru ne-ar permite să aderăm mai repede la UE și ne-ar putea ajuta”, a afirmat Maia Sandu într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde.

Președintele Nicușor Dan a reafirmat că poziția României privind o eventuală unire cu Republica Moldova rămâne neschimbată și este condiționată exclusiv de voința democratic exprimată a cetățenilor moldoveni.

Întrebat de Calea Europeană despre afirmațiile președintei Maia Sandu, care a readus în spațiul public ideea unirii ca posibilă cale de accelerare a aderării la Uniunea Europeană, șeful statului român a invocat consensul politic exprimat anterior la nivel parlamentar.

„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic faţă de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018, care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetăţenii din Republica Moldova o vor dori. Acum depinde de aspiraţiile, dorinţele democratice ale cetăţenilor Republicii Moldova, pe care evident că le respectăm. Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”, a declarat Nicușor Dan.