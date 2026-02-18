REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu a discutat cu o delegație a Senatului SUA despre securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a avut marți o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, discuțiile vizând cooperare bilaterală, situația din regiune și eforturile țării de a-și consolida reziliența și de a avansa parcursul european, informează Președinția de la Chișinău.
Din delegație au făcut parte, de asemenea, senatorii Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Chris Coons.
“Președinta a mulțumit pentru sprijinul continuu acordat de SUA Republicii Moldova, inclusiv prin investiții în securitatea națională și în sfera energetică”, arată sursa citată.
Interlocutorii au discutat, de asemenea, evoluțiile din Ucraina și au subliniat necesitatea intensificării măsurilor economice restrictive asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.
Întrevederea a avut loc după ce Maia Sandu a participat la finele săptămânii trecute la Conferința de Securitate de la München, unde a avut și o întrevedere cu secretarul de stat Marco Rubio.
Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a precizat că întâlnirea a reconfirmat că relația bilaterală este una matură și orientată spre rezultate.
“Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova, iar Moldova își asumă, la rândul său, responsabilitatea de a rămâne un partener credibil pentru securitatea regională. Relația dintre Republica Moldova și Statele Unite este una strategică, de lungă durată și bazată pe încredere reciprocă”, a precizat acesta.
Republica Moldova va beneficia de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale, după ce Congresul Statelor Unite a adoptat National Security and Department of State Appropriations Act, lege semnată de președintele SUA, Donald Trump.
Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată explicit în această lege, fapt care, în opinia sa, reflectă nivelul de încredere acordat de partenerii americani.
România achiziționează Portul Giurgiulești din Republica Moldova, cu miză strategică la Dunăre și Marea Neagră și în reconstrucția Ucrainei
Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
BERD a semnat, la 31 decembrie 2025, Acordul de Cumpărare de Acțiuni pentru vânzarea a 100% din acțiunile sale deținute de ICS Danube Logistics, operatorul Portului Giurgiulești, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. Tranzacția a fost aprobată de acționarii Portului Constanța la 12 februarie 2026.
Prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea de lungă durată a Portului Internațional Giurgiulești și consolidarea poziției acestuia în regiunea Mării Negre și a bazinului Dunării. Se au în vedere investiții importante, pe termen lung, pentru creșterea capacității portului, îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii, precum pentru consolidarea importanței sale strategice în zonă.
Investiția va contribui, de asemenea, la dezvoltarea capacităților maritime și la consolidarea rolului Portului Constanța în regiunea Mării Negre, mai ales în actualul context geopolitic, cu obiectivul de a fi transformat într-un hub regional care să asigure interconectarea dintre Uniunea Europeană și regiunile învecinate.
Totodată, această tranzacție oferă pârghii suplimentare operatorilor din România și Republica Moldova pentru sprijinirea procesului de reconstrucție viitoare a Ucrainei.
Tranzacția contribuie la consolidarea Parteneriatul strategic dintre România și Republica Moldova, stimulând relațiile economice și comerciale dintre cele două state. În calitate de principal port al Republicii Moldova, Portul Internațional Giurgiulești gestionează peste 70% din importurile și exporturile realizate pe cale navigabilă, asigurând lanțurile de aprovizionare ale Republicii Moldova pentru multiple tipuri de mărfuri.
Portul Internațional Giurgiulești, situat la gurile Dunării, la doar câțiva kilometri de granița cu România și în apropierea graniței cu Ucraina, poate primi atât nave fluviale, cât și maritime. Infrastructura portuară include un terminal petrolier, două terminale de cereale, un terminal pentru alte mărfuri și un parc de afaceri.
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a depus, pe 24 aprilie 2025, prima ofertă în cadrul licitației organizate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), acționarul majoritar al ICS Danube Logistics.
Maia Sandu, la Conferința de la München: “Războiul cognitiv” este cel mai dificil. Rusia a cheltuit 2% din PIB-ul Moldovei pentru a influența alegerile
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat vineri, pe scena Conferinței de Securitate de la München, că Rusia ar fi investit sume masive pentru a influența procesele electorale din țara sa, susținând că anchetele interne estimează că Moscova a cheltuit echivalentul a 2% din PIB-ul Republicii Moldova în acest scop.
Potrivit șefei statului, fondurile au fost direcționate prin mecanisme greu de urmărit și au avut ca obiectiv influențarea directă a votului. Banii au fost cheltuiți folosind „tot felul de canale care nu sunt ușor de urmărit”, cu scopul de a mitui alegătorii, a precizat Sandu.
Ea a mai afirmat că infrastructura electorală a fost vizată de atacuri informatice masive în ziua scrutinului. Site-ul Comitetului Electoral Central din Moldova a primit aproape 1 miliard de mesaje rău intenționate în ziua alegerilor, iar „ideea era să-l blocheze” și „să discrediteze alegerile”, a declarat președinta Republicii Moldova.
🔴 LIVE from #MSC2026 | Destructive Ambiguity: Deterring and Countering Hybrid Warfare with @sandumaiamd, @SwedishPM, @alina_polyakova https://t.co/ZhszP84DH5
— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 13, 2026
În cadrul aceluiași panel, Maia Sandu a vorbit despre amploarea presiunilor hibride la care a fost supusă Republica Moldova, afirmând că țara „a experimentat probabil toate elementele războiului hibrid”, însă „cel mai dificil este războiul cognitiv”, pe care l-a descris drept „greu de observat și poate avea un impact semnificativ”.
Prin „război cognitiv”, șefa statului moldovean s-a referit la campaniile de dezinformare rusești care vizează populația cu mesaje ce denigrează instituțiile Republicii Moldova și orientarea pro-europeană a țării.
Maia Sandu, întâlnire bilaterală cu Marco Rubio la München: “Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere bilaterală cu secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, întâlnirea reconfirmând că relația bilaterală este una matură și orientată spre rezultate.
În prima zi a conferinței, șefa statului moldovean a avut întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat președinția de la Chișinău.
În ceea ce privește întâlnirea cu șeful diplomației americane, ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a precizat că întâlnirea a reconfirmat că relația bilaterală este una matură și orientată spre rezultate.
“Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova, iar Moldova își asumă, la rândul său, responsabilitatea de a rămâne un partener credibil pentru securitatea regională. Relația dintre Republica Moldova și Statele Unite este una strategică, de lungă durată și bazată pe încredere reciprocă”, a precizat acesta.
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului moldovean în marja Conferinței de Securitate de la München, a mai transmis Președinția Republicii Moldova.
Tot vineri, Maia Sandu va mai avea discuții cu prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, și cu Reem Alabali Radovan, ministra federală pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei.
Totodată, aceasta participă la o dezbatere dedicată prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, alături de prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, președintele Serviciului Federal de Informații al Germaniei, Martin Jäger, și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone.
Ea are prevăzute întrevederi bilaterale cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, premierul Croației, Andrej Plenković și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović. Președinta Republicii Moldova se va întâlni și cu mai mulți parlamentari din țările europene pentru a promova parcursul european al Republicii Moldova.
