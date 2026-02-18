Maia Sandu a discutat cu o delegație a Senatului SUA despre securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a avut marți o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, discuțiile vizând cooperare bilaterală, situația din regiune și eforturile țării de a-și consolida reziliența și de a avansa parcursul european, informează Președinția de la Chișinău.

Din delegație au făcut parte, de asemenea, senatorii Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Chris Coons.

“Președinta a mulțumit pentru sprijinul continuu acordat de SUA Republicii Moldova, inclusiv prin investiții în securitatea națională și în sfera energetică”, arată sursa citată.

Interlocutorii au discutat, de asemenea, evoluțiile din Ucraina și au subliniat necesitatea intensificării măsurilor economice restrictive asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.

Întrevederea a avut loc după ce Maia Sandu a participat la finele săptămânii trecute la Conferința de Securitate de la München, unde a avut și o întrevedere cu secretarul de stat Marco Rubio.

Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a precizat că întâlnirea a reconfirmat că relația bilaterală este una matură și orientată spre rezultate.

“Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova, iar Moldova își asumă, la rândul său, responsabilitatea de a rămâne un partener credibil pentru securitatea regională. Relația dintre Republica Moldova și Statele Unite este una strategică, de lungă durată și bazată pe încredere reciprocă”, a precizat acesta.

Republica Moldova va beneficia de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale, după ce Congresul Statelor Unite a adoptat National Security and Department of State Appropriations Act, lege semnată de președintele SUA, Donald Trump.