Avansarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării au fost subiectele principale ale întrevederilor pe care președinta Maia Sandu le-a avut luni, 16 noiembrie, la Bruxelles, cu oficialii europeni, respectiv cu președintele Consiliului European, António Costa, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius.

Discuția cu António Costa a continuat dialogul de la summitul Comunității Politice Europene de la Dublin. Șefa statului a subliniat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea următoarelor două grupuri de capitole de negociere. De asemenea, a mulțumit Consiliului European pentru angajamentul față de parcursul european al țării.

Good to see President @sandumaiamd again and continue our discussion on Moldova’s progress towards EU accession. Moldova’s EU future remains our shared commitment. I am confident that the two remaining accession clusters will be opened by the end of the year and Moldova will make further progress on the accession swiftly. We also discussed Moldova’s security in light of the recent surge in drone incursions and hybrid attacks. The EU will continue to stand by Moldova, providing support and strengthening its resilience against these threats. — António Costa (@eucopresident) November 16, 2026

Cu Roberta Metsola, Președinta a discutat despre rolul Parlamentului European în procesul de aderare și despre cooperarea parlamentară pentru armonizarea legislației naționale cu cea europeană, la care contribuie și Biroul Parlamentului European de la Chișinău. Interlocutoarele au abordat și finanțarea pentru țara noastră pentru perioada de preaderare în cadrul viitorului buget multianual al Uniunii Europene. Totodată, șefa statului moldovean a subliniat că aderarea Republicii Moldova va întări întreaga Uniune Europeană.

Moldova’s progress in EU accession negotiations isn’t happening by chance. It is the result of President @sandumaiamd’s leadership, whom I was very pleased to meet again today at @Europarl_EN. Reaffirmed our full support for Moldova in the face of hybrid threats and cyberattacks, and discussed Moldova’s further integration into the EU Single Market, in areas such as digital connectivity, research and energy. Moldova’s place is in Europe’s future 🇪🇺🇲🇩 — Roberta Metsola (@EP_President) November 16, 2026

Întrevederea cu Andrius Kubilius a vizat integrarea Republicii Moldova în lanțurile europene de aprovizionare în domeniul apărării. În context, președinta a mulțumit Comisiei Europene pentru contribuția la consolidarea capacităților de apărare ale țării. Republica Moldova a făcut prima achiziție în cadrul instrumentului european „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE): 62 de autocamioane militare de transport, achiziționate în comun cu România, care vor înlocui vehiculele de proveniență sovietică ale Armatei Naționale.

Tot astăzi, Președinta a participat la Forumul privind extinderea Uniunii Europene, găzduit de Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos.