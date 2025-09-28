Maia Sandu a votat pentru “un Parlament cu care o să construim în continuare Moldova Europeană”: Să arătăm lumii că nu ne vindem țara

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un apel ferm către cetățeni după ce și-a exprimat votul în cadrul alegerilor parlamentare.

„Am votat pentru un Parlament care respectă Republica Moldova și cetățenii săi, pentru un Parlament cu care o să construim în continuare Moldova Europeană”, a declarat șefa statului de peste Prut, după ieșirea de la urne.

În mesajul său, Maia Sandu i-a chemat pe moldoveni să participe masiv la scrutin, avertizând asupra riscurilor pe care țara le înfruntă. „Dragi cetățeni, invit pe toți să mergeți la vot. Casa noastră scumpă este în primejdie și e nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi. Voi o puteți salva cu votul vostru. Mâine ar putea fi prea târziu, votul vostru ar trebui să decidă soarta țării noastre, nu voturile cumpărate”, a spus președinta țării

Ea a adăugat că scrutinul reprezintă și o oportunitate de a transmite un semnal clar întregii lumi: „Să arătăm lumii că Republica Moldova nu este doar o țară mică cu inimă mare, ci și o țară cu oameni demni, care nu își vând țara”.

În final, Maia Sandu a subliniat miza democratică a alegerilor: „Moldovenii trebuie să decidă pentru Republica Moldova”.

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Secțiile de votare sunt deschise în Republica Moldova duminică până la ora 21:00 și peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați la urne în cadrul alegerilor parlamentare.

Au fost deschise 2.274 de secții de votare, dintre care 1.961 – pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în Transnistria (12 secții). Pentru diasporă au fost deschise 301 secții în 45 de țări.

Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.

Pe buletinele de vot tipărite pentru acest scrutin figurează 23 de concurenți electorali: 15 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți. Pragurile electorale necesare pentru accederea în Parlament sunt 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidați independenți.