REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu a votat pentru “un Parlament cu care o să construim în continuare Moldova Europeană”: Să arătăm lumii că nu ne vindem țara
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un apel ferm către cetățeni după ce și-a exprimat votul în cadrul alegerilor parlamentare.
„Am votat pentru un Parlament care respectă Republica Moldova și cetățenii săi, pentru un Parlament cu care o să construim în continuare Moldova Europeană”, a declarat șefa statului de peste Prut, după ieșirea de la urne.
În mesajul său, Maia Sandu i-a chemat pe moldoveni să participe masiv la scrutin, avertizând asupra riscurilor pe care țara le înfruntă. „Dragi cetățeni, invit pe toți să mergeți la vot. Casa noastră scumpă este în primejdie și e nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi. Voi o puteți salva cu votul vostru. Mâine ar putea fi prea târziu, votul vostru ar trebui să decidă soarta țării noastre, nu voturile cumpărate”, a spus președinta țării
Ea a adăugat că scrutinul reprezintă și o oportunitate de a transmite un semnal clar întregii lumi: „Să arătăm lumii că Republica Moldova nu este doar o țară mică cu inimă mare, ci și o țară cu oameni demni, care nu își vând țara”.
În final, Maia Sandu a subliniat miza democratică a alegerilor: „Moldovenii trebuie să decidă pentru Republica Moldova”.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Secțiile de votare sunt deschise în Republica Moldova duminică până la ora 21:00 și peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați la urne în cadrul alegerilor parlamentare.
Au fost deschise 2.274 de secții de votare, dintre care 1.961 – pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în Transnistria (12 secții). Pentru diasporă au fost deschise 301 secții în 45 de țări.
Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
Pe buletinele de vot tipărite pentru acest scrutin figurează 23 de concurenți electorali: 15 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți. Pragurile electorale necesare pentru accederea în Parlament sunt 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidați independenți.
REPUBLICA MOLDOVA
Atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale din Republica Moldova. Guvernul dă asigurări că procesul de vot nu a fost afectat
Infrastructura electorală a Republicii Moldova a fost ținta mai multor tentative de atac cibernetic în ultimele două zile, a anunțat premierul Dorin Recean. Vizate au fost, în special, site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale (CEC.md) și mai multe secții de vot din afara țării.
Autoritățile dau asigurări că toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără a afecta desfășurarea procesului electoral.
Potrivit informațiilor oficiale, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a blocat platforma host.md în urma unui atac cibernetic masic, ceea ce a dus la nefuncționarea temporară a aproximativ 4.000 de site-uri.
Atacurile, orchestrate simultan, au avut ca scop suprasolicitarea rețelei STISC, care asigură funcționarea infrastructurii electorale și a Comisiei Electorale Centrale.
Premierul a subliniat că autoritățile rămân vigilente și că securitatea procesului electoral este prioritară.
REPUBLICA MOLDOVA
Ziua alegerilor parlamentare din R. Moldova este una ”istorică”. Nicușor Dan îi îndeamnă pe toți basarabenii din România să meargă la vot
Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat duminică pe basarabenii din România să participe la alegerile parlamentare, subliniind că pentru Republica Moldova este o zi „decisivă” și „istorică”.
„E o chestiune foarte serioasă. Știți că, de obicei, politicienii zic: votul vostru contează, sunt alegeri importante, dar, de data asta, este chiar foarte, foarte important. E o zi decisivă pentru Republica Moldova și îi îndemn pe toți basarabenii din România, știu unde sunt secțiile de vot, să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important, e o zi chiar, aș spune, istorică pentru Republica Moldova”, a declarat Nicușor Dan, potrivit Agerpres.
Întrebat despre posibila direcție a Republicii Moldova după scrutin, dacă va continua parcursul european sau se va apropia de Rsuia, președintele a evitat să facă preducții, menționând că nu dorește să fie interpretat greșit.
„Sunt președintele României, respect statalitatea Republicii Moldova și nu vreau să se interpreteze în niciun fel vreo declarație de a mea, evident că am o opinie. Ãsta este singurul lucru pe care vreau să-l spun acum: este foarte, foarte important ca oamenii să meargă la vot. Și dacă sunt basarabeni în România, români care au prieteni, îndemnați-i să meargă la vot”, a transmis șeful statului.
Scrutinul de duminică este considerat unul dintre cele mai importante din istoria recentă a Republicii Moldova, având în vedere mizele pentru viitorul său european.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: R. Moldova trece printr-un test decisiv pentru viitoru său european
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a transmis un mesaj ferm în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, subliniind importanța scrutinului pentru direcția democratică și europeană a țării.
„Astăzi, Republica Moldova trece printr-un test decisiv pentru propria democrație și pentru viitorul său european. Doar o majoritate pro-europeană poate garanta caracterul ireversibil al procesului de aderare și faptul că deciziile vor continua să fie luate democratic și suveran, la Chișinău”, a declarat Victor Negrescu.
Oficialul european a estimat că Republica Moldova ar putea finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la finalul anului 2028, dacă va exista voință politică necesară și un sprijin constant din partea instituțiilor europene: „Puterea este acum în mâinile cetățenilor care votează astăzi”, a adăugat Victor Negrescu.
Scrutinul de duminică este considerat unul dintre cele mai importante din istoria recentă a Republicii Moldova, având în vedere mizele pentru viitorul său european.
