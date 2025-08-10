Maia Sandu, acompaniată de Nicușor Dan la mai multe evenimente culturale peste Prut: Unitatea oamenilor ne arată cât de frumoasă este Moldova

Unitatea oamenilor ne arată cât de frumoasă este Republica Moldova, a afirmat duminică, într-o postare pe Facebook, președinta acestei țări, Maia Sandu, după ce a petrecut sfârșitul de săptămână alături de președintele României, Nicușor Dan, aflat împreună cu familia într-o vizită privată peste Prut.

Cei doi lideri au participat la mai multe evenimente în localitățile Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni, unde au fost întâmpinați de comunități primitoare și mândre de tradițiile lor.

„Ce frumos este august în Moldova! Am ajuns împreună la mai multe evenimente… locuri cu oameni primitori, mândri de tradițiile lor, de tot ce au moștenit și ce creează. Atmosfera de sărbătoare și unitatea oamenilor ne arată cât de frumoasă este Moldova atunci când ne luăm timp pentru a o descoperi”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a îndemnat cetățenii să profite de perioada verii pentru a explora satele Moldovei, a participa la festivaluri și a susține tradițiile și producătorii locali. „Vă îndemn să vă bucurați de vară, de satele noastre, să mergeți la festivaluri și să susțineți tradițiile și producătorii autohtoni”, a continuat ea.

Aceasta este cea de-a doua vizită a lui Nicuşor Dan în Republica Moldova de când și-a preluat mandatul de președinte. Prima vizită oficială peste Prut a avut loc în iunie. Cu acel prilej, șeful statului a avut ca obiectiv reconfirmarea sprijinului cuprinzător al României pentru eforturile susținute de integrare europeană a Republicii Moldova și consolidarea stabilității țării vecine pe fundalul amenințărilor hibride în perspectiva alegerilor legislative din această toamnă.

În conferința de presă pe care a susținut-o alături de Maia Sandu, președintele român s-a declarat foarte optimist că, pe 28 septembrie, când vor avea loc alegerile parlamentare peste Prut, cetățenii Republicii Moldova vor avea spiritul civic pentru a păstra direcția europeană pe care țara și-a construit-o.