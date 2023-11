Maia Sandu afirmă că R. Moldova ar putea adera la UE până în 2030 “în doi pași”, mai întâi fără Transnistria

Președinții Ucrainei și Republicii Moldova, Volodimir Zelenski și Maia Sandu, au avut miercuri o convorbire telefonică pentru a marca “o zi istorică” pentru țările lor, care au primit recomandarea Comisiei Europene în vederea deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

“Am făcut schimb de felicitări cu privire la raportul Comisiei Europene care recomandă deschiderea negocierilor de aderare la UE cu țările noastre. Am convenit să coordonăm următorii pași comuni. Am discutat, de asemenea, despre asistența Ucrainei în evacuarea cetățenilor moldoveni din Gaza, precum și despre formula de pace. Am mulțumit Moldovei pentru participarea la recenta reuniune de la Malta”, a scris Zelenski, pe platforma X (ex-Twitter).

