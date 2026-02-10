Maia Sandu anunță inițierea unui dialog național pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în spațiul digital: Așa cum îi protejăm în viața de zi cu zi, trebuie să avem grijă de ei și în sfera virtuală

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat inițierea unui dialog național pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în spațiul digital.

„Copiii noștri cresc într-o lume foarte diferită de cea în care am crescut noi. Viața reală, socială, cu prieteni, colegi, familie este treptat înlocuită de o viață în rețea, neautentică, fără prezență fizică, fără relații adevărate. Internetul aduce oportunități, dar și riscuri tot mai mari: anxietate, presiune socială, tulburări de somn, conținut dăunător. Tot mai multe dovezi ne arată că situația este alarmantă”, a avertizat Maia Sandu într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Președinta Republicii Moldova a declarat că urmează să aibă loc consultări cu părinți, profesori, medici, psihologi și reprezentanți ai tinerilor pentru a găsi cele mai bune soluții pentru a reduce riscurile din spațiul digital.

„Așa cum îi protejăm în viața de zi cu zi, trebuie să avem grijă de copii și în sfera virtuală. Internetul nu trebuie să fie un pericol pentru ei, ci un spațiu în care să se poată dezvolta”, a subliniat șefa statului.

La finalul anului trecut, Parlamentul European a adoptat un raport non-legislativ prin care își exprima profunda îngrijorare față de riscurile pentru sănătatea fizică și mintală cu care se confruntă minorii online.

Eurodeputații cer o protecție mai bună împotriva strategiilor manipulatoare care pot crește dependența și care afectează capacitatea minorilor de a se concentra și de a interacționa judicios cu conținutul online.

Pentru a ajuta părinții să gestioneze prezența digitală a copiilor lor și să asigure o participare online adecvată vârstei, Parlamentul European a propus o limită de vârstă armonizată la nivel european de 16 ani pentru a accesa platformele de comunicare socială, serviciile de partajare a materialelor video și interlocutorii de IA. Minorii între 13 și 16 ani ar putea avea acces cu consimțământul părinților.

Eurodeputații au salutat eforturile depuse de Comisie pentru a dezvolta o aplicație UE de verificare a vârstei și portofelul UE pentru identitatea digitală (eID) și au insistat că mecanismele de verificare a vârstei trebuie să fie exacte și să protejeze viața privată a minorilor.

Potrivit eurodeputaților, aceste sisteme nu pot elimina responsabilitatea platformelor de a se asigura că produsele lor sunt sigure și adaptate vârstei din momentul conceperii.

Până la adoptarea unor măsuri la nivel european, statele membre UE au hotărât să recurgă la decizii individuale, printre acestea numărându-se Spania și Franța, care au propus interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, respectiv 15 ani.

În România, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a lansat un apel public privind necesitatea limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale, argumentând că este o problemă de sănătate și de protecție, nu o dezbatere ideologică.