Maia Sandu, apel către democrațiile lumii să sprijine R. Moldova: O democraţie stabilă este ca un far, o lumină strălucitoare pe care Moldova o vede acum printr-o lentilă murdară de fum

Regele Charles al III-lea a lansat un apel miercuri seară la apărarea valorilor democratice şi a lăudat solidaritatea cu Ucraina pentru apărarea “libertăţii” împotriva “agresiunii” ruse, într-o vizită de stat în Germania, prima pe care o efectuează în străinătate ca suveran, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Regatul Unit şi Germania stau “umăr lângă umăr pentru a proteja şi face să progreseze valorile democratice comune”, a spus el într-un discurs la Berlin, la Palatul Bellevue, unde şeful statului german, Frank-Walter Steinmeier, a oferit un banchet de stat în onoarea sa și a reginei consoarte, Camilla.

Printre cei prezenți s-au numărat prima doamnă a Germaniei, Elke Büdenbender, precum și demnitari atât din Germania, cât și din Marea Britanie, inclusiv fostul cancelar Angela Merkel și ministrul britanic de externe James Cleverly, relatează BBC News.

În toastul său de la un fastuos banchet de stat, pe care l-a rostit parțial în limba germană, regele britanic a promis că va consolida legăturile germano-britanice și a adus un omagiu mamei sale, regina Elisabeta a II-a, a cărei ultimă vizită de stat a fost în Germania, în 2015. Discursul adresat demnitarilor din ambele țări, inclusiv fostului lider Angela Merkel, lângă care Charles a stat la masă, a stârnit multe râsete și aplauze.

El a stârnit râsul invitaților atunci când a făcut referire la un sketch de comedie britanic numit “Dinner for one”. În acesta, o aristocrată în vârstă ia cina singură, în timp ce chelnerul ei devine din ce în ce mai beat pe măsură ce consumă alcoolul turnat pentru invitații lipsă la cină.

“Over all these years, and in so many ways, I have been struck by the warmth of the friendship between our nations and by the vitality of our partnership in countless areas.”

His Majesty addresses guests at a State Banquet at the Bellevue Palace. #RoyalVisitGermany pic.twitter.com/d0KUFISDWs

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 29, 2023