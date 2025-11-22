REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu, apel la unitate între partenerii Ucrainei: Stabilitatea Europei depinde de garantarea independenței, suveranității și securității Ucrainei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat sâmbătă, pe X, la planul de pace între Rusia și Ucraina propus de Statele Unite, care prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina.
Șefa statului moldovean a făcut apel la unitate și determinare din partea partenerilor Ucrainei.
“Stabilitatea Europei depinde de garantarea deplină a independenței, suveranității și securității Ucrainei. Unitatea și determinarea tuturor partenerilor Ucrainei sunt esențiale pentru asigurarea unei păci durabile“, a scris Maia Sandu, pe X.
Europe’s stability depends on Ukraine’s independence, sovereignty, and security being fully guaranteed.
Unity and determination from all of Ukraine’s partners are essential to ensure a peace that will endure.
— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 22, 2025
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Ucraina se confruntă cu alegerea de a pierde un partener major sau propria demnitate, a afirmat, vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un discurs video extraordinar adresat națiunii ucrainene în timp ce analizează răspunsul la propunerea de acord de pace cu Rusia din partea Statelor Unite.
În discursul său publicat pe rețelele de socializare, Zelenski a avertizat că săptămâna viitoare ar putea fi „foarte dificilă” pentru Ucraina, deoarece se va confrunta cu „multă presiune politică” asupra Kievului, în contextul în care Statele Unite speră să impună propunerea lor de pace.
Zelenski a avertizat că Ucraina se află „în unul dintre cele mai dificile momente ale istoriei sale” și în fața unei alegeri „între a pierde un partener major [Statele Unite] sau demnitatea Ucrainei”, în timp ce președintele american Donald Trump a confirmat că a dat Ucrainei un ultimatum să răspundă la propunerea sa până joia viitoare, când SUA marchează Ziua Recunoștinței.
Reuniți sâmbătă în Africa de Sud la summitul G20, mai mulți lideri europeni și liderii celor doi aliați non-europeni din G7, Canada și Japonia, au adoptat o declarație comună în care au salutat eforturile Statelor Unite de a facilita pacea în Ucraina, considerând însă că proiectul planului în 28 de puncte oferă o bază utilă pentru discuții care necesită îmbunătățiri.
Ei au reafirmat principiul fundamental conform căruia frontierele nu pot fi modificate prin forță și și-au exprimat îngrijorarea față de propunerile care ar limita capacitățile militare ale Ucrainei, considerând că acestea ar expune țara unor riscuri viitoare. De asemenea, au subliniat că orice elemente ale planului care implică Uniunea Europeană sau NATO trebuie aprobate de membrii celor două organizații.
Declarația a fost semnată de președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, președintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Țărilor de Jos, Dick Schoof, prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.
În ceea ce-l privește, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut consultări sâmbătă cu mai mulți lideri europeni, după ce cu o zi în urmă a discutat și la telefon cu vicepreședintele american J.D. Vance, cu care a convenit că vor fi organizate runde de discuții la nivelul consilierilor pentru securitate națională din SUA, Europa și Ucraina pe marginea planului.
Astfel, oficiali ucraineni, americani și europeni urmează să se întâlnească duminică la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Moldova Security Forum: România și-a arătat susținerea pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene
Secretarul de stat pentru afaceri strategice și globale, Ana Tinca, a efectuat o vizită de lucru la Chișinău, în perioada 18–19 noiembrie 2025, cu prilejul participării la cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum, context în care a evidențiat susținerea Bucureștiului pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Evenimentul, deschis de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reunit lideri politici, experți și reprezentanți ai mediului diplomatic pentru a analiza evoluțiile recente în plan regional, cu accent pe implicațiile alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 și provocările de securitate generate de amenințările hibride.
În intervenția rostită în cadrul panelului „Resilience under Pressure. Strength and Solidarity for Moldova and beyond”, secretarul de stat Ana Tinca a subliniat nevoia consolidării permanente a instituțiilor democratice, prin eforturi interne care să implice întreaga societate, dar și prin cooperare externă, având în vedere rolul esențial al schimbului de bune practici și lecții învățate în îmbunătățirea răspunsului la atacurile hibride. S-a referit la expertiza valoroasă a Chișinăului în acest domeniu și la reziliența demonstrată de instituții și societate în ansamblul său la alegerile parlamentare din septembrie, în pofida unei campanii intense care avea ca obiectiv destabilizarea Republicii Moldova.
Pe parcursul vizitei, secretarul de stat a avut întrevederi bilaterale cu oficiali ai Republicii Moldova, în cadrul cărora au fost abordate teme de interes strategic pentru ambele părți. Astfel, cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, au fost discutate oportunitățile de aprofundare a Parteneriatului Strategic România–Republica Moldova și prioritățile de acțiune comună pentru perioada următoare.
În dialogul cu consilierul prezidențial pentru securitate națională și apărare, Stanislav Secrieru, au fost analizate evoluțiile la nivel regional și modalitățile de sprijin pentru Republica Moldova în domeniul securității și apărării, inclusiv prin valorificarea instrumentelor UE precum Facilitatea Europeană pentru Pace, respectiv prin consolidarea cooperării în cadrul Parteneriatului UE–Republica Moldova pentru securitate și apărare.
Întrevederea cu viceprim-ministrul Valeriu Chiveri s-a concentrat asupra priorităților noului Guvern de la Chișinău legate de procesul de reintegrare a regiunii transnistrene.
În cadrul întâlnirii cu viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, au fost discutate progresele substanțiale înregistrate de Republica Moldova în privința reformelor și a integrării europene. Au fost, de asemenea, analizate opțiunile pentru avansarea procesului de aderare la UE și posibilitățile de sprijin din partea României.
Totodată, marți, 18 noiembrie 2025, a avut loc la Chișinău prima reuniune a coordonatorilor naționali ai formatului trilateral România-Republica Moldova- Ucraina, la nivel de adjunct al ministrului afacerilor externe. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării în domenii de interes comun precum infrastructura, transporturile, comerțul, investițiile și securitatea cibernetică. Au fost salutate progresele înregistrate în materie de dezvoltare a conectivității, precum inaugurarea rutei feroviare București–Kiev via Republica Moldova (la 10 octombrie 2025). De asemenea, a fost evidențiat rolul strategic al acestui format trilateral pentru stabilitatea și reziliența regională.
În cadrul vizitei la Chișinău, oficialul român a avut o întrevedere cu Oleksandr Mishchenko, vice-ministrul afacerilor externe al Ucrainei, cu prilejul căreia au fost trecute în revistă stadiul și perspectivele cooperării bilaterale în diverse domenii. Secretarul de stat român a reiterat condamnarea fermă a agresiunii ruse și angajamentul României de a continua sprijinul pentru eforturile de autoapărare ale Ucrainei. În același timp, a reluat solicitarea României ca Ucraina să își respecte angajamentele asumate, inclusiv la cel mai înalt nivel, privind protejarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, în special în ce privește accesul la educație în limba maternă. A fost reiterată așteptarea ca măsurile adoptate în cadrul procesului de reformă educațională în Ucraina să nu afecteze negativ păstrarea și protejarea identității naționale a acestor persoane. S-a convenit continuarea dialogului la nivel de experți pe această temă pentru identificarea celor mai bune soluții, în conformitate cu angajamentele internaționale ale Ucrainei și cu standardele internaționale în materie.
Membri ai Congresului SUA, reuniți la reședința ambasadorului României la Washington la o cină privind securitatea est-europeană, cu participarea ambasadorilor R. Moldova și Ucrainei
Ambasada României la Washington, DC, a organizat miercuri, la reședința ambasadorului, o cină pe tema evoluției rolului Statelor Unite în peisajul de securitate și economic al Europei de Est, cu participarea unor reprezentanți ai Congresului SUA, ai administrației americane, ai comunității diplomatice și ai mediului de experți, informează joi ambasada României în SUA într-un comunicat de presă.
Schimbul de opinii a beneficiat de prezența noilor ambasadori ai Republicii Moldova și Ucrainei la Washington, Vladislav Kulminski, respectiv Olga Stefanișîna.
Printre membrii Congresului SUA care au avut intervenții s-au numărat Joe Wilson, copreședinte al Comisiei Helsinki și al grupului de prietenie pentru Ucraina din Camera Reprezentanților, Mike Turner și Tom Suozzi, copreședinți ai grupului de prietenie pentru România, Deborah Ross, copreședintă a grupului de prietenie pentru Republica Moldova, și William Keating, vicepreședinte al Subcomisiei pentru Europa din cadrul Comitetului pentru Afaceri Externe.
Asistentul secretarului pentru energie, William Tommy Joyce, și directoarea adjunctă din cadrul Oficiului Reprezentantului pentru Comerț al SUA, Silvia Savich, precum și reprezentanți ai unor prestigioase think-tank-uri americane (Atlantic Council, CSIS, CEPA, America First Policy Institute, McCain Institute, Foundation for Defense and Democracies, Carnegie, Vandenberg Coalition, ISW) au contribuit la discuții.
Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a subliniat că România va continua să fie alături de Republica Moldova și Ucraina prin sprijin politic și diplomatic, precum și prin asistență multidimensională. ‘Susținem cu tărie obiectivele strategice ale celor două țări pentru integrarea europeană, dezvoltarea economică și securitatea energetică’ a declarat Muraru, exprimându-și încrederea că cele două țări vor continua să beneficieze de o coordonare transatlantică puternică.
Membrii Congresului prezenți la discuție au subliniat importanța României ca partener de încredere al Statelor Unite în Europa de Est și la Marea Neagră, au abordat multiplele crize generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei – în domeniile securității, energiei și cel umanitar – în căutarea celor mai adecvate modalități de susținere viitoare din partea SUA pentru Republica Moldova și Ucraina.
Moldova Security Forum: Integrarea europeană rămâne un pilon central al strategiei noastre de securitate, afirmă ministrul moldovean de externe Mihai Popșoi
Corespondență din Chișinău
Forțele externe încearcă să folosească libertățile democratice pentru a slăbi coeziunea societății din Republica Moldova, însă autoritățile au protejat procesele democratice și libertățile cetățenilor cu sprijinul partenerilor internaționali, a afirmat, marți, ministrul de externe de la Chișinău, Mihai Popșoi.
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova a participat la cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum, în cadrul panelului „Reziliență sub presiune: Forță și solidaritate pentru Republica Moldova și regiunea Mării Negre”. La sesiune au mai luat parte secretarul de stat pentru afaceri strategice în MAE al României, Ana Tinca, vice-ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Olexandr Mischenko, șefa Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova, Michaela Guerard Šimák, consilierul pentru politică externă al prim-ministrului Lituaniei, Kęstutis Kudzmanas, directorul și reprezentantul special al Ministerului de Externe al Germaniei pentru Europa de Est, Niklas Wagner, și directorul pentru informații externe și afaceri cibernetice din cadrul Ministerului Apărării din Suedia, Lisa Gustafsson.
În intervenția sa, ministrul Mihai Popșoi a evidențiat eforturile Republicii Moldova de a-și consolida securitatea în contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și progresele realizate în ultimii ani în plan strategic și instituțional.
„Republica Moldova a devenit ținta unui război hibrid fără precedent, care combină atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și tentative constante de a submina drumul nostru european. Totuși, am demonstrat că solidaritatea partenerilor și unitatea societății pot transforma vulnerabilitatea în forță. Astăzi, Moldova este mai rezilientă, iar integrarea europeană rămâne un pilon central al strategiei noastre de securitate”, a declarat ministrul Mihai Popșoi.
Șeful diplomației moldovenești a subliniat că, în ultimii trei ani, Republica Moldova și-a consolidat capacitatea de adaptare și și-a câștigat credibilitate ca partener internațional. Țara noastră a adoptat principalele documente în domeniul securității – Strategia Națională de Securitate, Strategia Națională de Apărare și Strategia Militară Națională – și a avansat în elaborarea strategiilor sectoriale în domeniul securității informaționale și cibernetice.
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a menționat că Republica Moldova este prima țară care a semnat Parteneriatul în domeniul securității și apărării cu Uniunea Europeană. Alinierea la standardele europene și participarea la inițiativele UE în domeniul securității și apărării sporesc capacitatea țării de a răspunde eficient provocărilor regionale. Totodată, evaluările recente ale Comisiei Europene confirmă progresele rapide ale Republicii Moldova în parcursul european și în întărirea capacității de reacție la amenințările hibride.
În încheiere, ministrul Mihai Popșoi a subliniat angajamentul Republicii Moldova de a consolida parteneriatul cu NATO, de a valorifica avantajele acestei cooperări și de a contribui activ la asigurarea securității internaționale. Oficialul a subliniat că unitatea internă, cooperarea cu partenerii externi și combaterea dezinformării rămân elemente esențiale pentru întărirea rezilienței naționale și promovarea valorilor democratice.
Moldova Security Forum 2025 este organizat de Reprezentanța Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova în colaborare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.
Evenimentul reunește oficiali guvernamentali, diplomați, reprezentanți ai instituțiilor UE și NATO, experți, precum și reprezentanți ai societății civile, pentru a aborda complexitatea tot mai mare a amenințărilor hibride care vizează reziliența democratică, procesele electorale și parcursul european al Republicii Moldova.
CaleaEuropeană.ro este partener media al evenimentului pentru al doilea an consecutiv.
