Maia Sandu avertizează că Rusia duce un „război psihologic” prin care încearcă să „divizeze societățile, să slăbească încrederea în instituții” și să reducă sprijinul pentru Ucraina 

Războiul psihologic nu reprezintă un episod izolat, ci o stare de fapt care „nu afectează doar Republica Moldova”, ci întreagă Europa, a atras atenția președinta Maia Sandu în deschiderea unei conferințe a Consiliului Europei privind modalitățile inovatoare de combatere a dezinformării, a manipulării informaționale și a ingerințelor din străinătate, precum și a discursului instigator la ură, care erodează încrederea publicului și subminează integritatea proceselor democratice pe întreg continentul.

„În toată Europa, observăm aceleași tipare: încercări de a diviza societățile, de a slăbi încrederea în instituții, de a influența alegerile politice din exterior. Și, foarte des, aceste eforturi sunt legate de o strategie mai amplă. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este cel mai clar exemplu. Alături de agresiunea militară, există un efort paralel de a modela percepțiile în toată Europa, de a reduce sprijinul pentru Ucraina, de a crea îndoială, oboseală și diviziune”, a semnalat președinta Republicii Moldova, potrivit unui comunicat al Consiliului Europei.

La rândul său, secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a subliniat că „într-o lume în schimbare, în care totul este pus sub semnul securității, controlul asupra informației devine o chestiune de securitate democratică.”

„O democrație care nu își poate proteja spațiul informațional nu va putea să-și protejeze instituțiile pe termen lung”, a mai arătat Berset.

El a subliniat, de asemenea, că securitatea democratică „necesită o arhitectură de securitate care să consolideze instituțiile în care oamenii pot avea încredere și să le protejeze împotriva interferențelor coordonate menite să le slăbească din interior. … De aceea, Consiliul Europei lucrează la un nou instrument juridic pentru a combate manipularea informațiilor și interferențele străine”, a adăugat el.

Organizată sub auspiciile președinției moldovene a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și sub egida Noului Pact Democratic pentru Europa, conferința a reunit reprezentanți ai guvernelor, ai organizațiilor internaționale, ai mediului academic, precum și reprezentanți ai societății civile și ai mass-media, cu scopul de a face schimb de experiențe esențiale și de a discuta mecanisme specifice pentru crearea unui mediu informațional mai credibil și pentru promovarea educației media și informaționale.

În cadrul Noului Pact Democratic pentru Europa, statele membre ale Consiliului Europei analizează în prezent fezabilitatea adoptării unui instrument juridic al Consiliului Europei în domeniul dreptului penal, menit să combată amenințările legate de manipularea informațiilor și de ingerințele din străinătate, inclusiv dezinformarea, ingerințele electorale și alte amenințări hibride conexe. Experții din statele membre au elaborat deja un studiu de fezabilitate pe care miniștrii afacerilor externe îl vor discuta în cadrul sesiunii Comitetului de Miniștri care va avea loc la Chișinău în perioada 14-15 mai 2026.

Conferința de astăzi a marcat lansarea a două noi ghiduri de politici adoptate de Comitetul interguvernamental al Consiliului Europei pentru mass-media și societatea informațională, menite să sprijine cele 46 de state membre.

În timp ce primul ghid se concentrează pe oferirea de orientări statelor în elaborarea strategiilor naționale privind alfabetizarea media și informațională, al doilea, intitulat „Combaterea dezinformării: zece elemente fundamentale pentru consolidarea integrității informației”, conține măsuri complementare pentru combaterea dezinformării și consolidarea integrității informației.