Maia Sandu avertizează că Rusia folosește Transnistria pentru a exercita presiuni asupra R. Moldova

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat Rusia că încearcă să folosească acordarea accelerată a cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria drept instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina, relatează Politico.

Reacția vine după ce președintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret prin care locuitorii regiunii separatiste Transnistria pot obține cetățenia rusă fără obligația de a locui în Rusia sau de a cunoaște limba rusă.

„Probabil au nevoie de mai mulți oameni pe care să-i trimită la războiul din Ucraina”, a declarat Maia Sandu sâmbătă, în cadrul unei conferințe de securitate organizate la Tallinn.

Lidera de la Chișinău a sugerat că măsura face parte din tacticile Moscovei de a exercita presiuni asupra Republicii Moldova în contextul eforturilor autorităților moldovene de reintegrare a Transnistriei, regiune separatistă susținută de Rusia, unde sunt staționate trupe ruse încă de la destrămarea Uniunii Sovietice.

Potrivit Maiei Sandu, de la începutul războiului din Ucraina, mulți locuitori ai regiunii au preferat să obțină cetățenia Republicii Moldova.

„De când a început războiul din Ucraina, majoritatea oamenilor din regiune și-au luat cetățenia Republicii Moldova pentru că s-au simțit mai în siguranță având cetățenia Republicii Moldova și nu cetățenia Rusiei”, a afirmat președinta moldoveană.

Întrebată dacă Rusia ar putea bloca aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană prin problema Transnistriei, Maia Sandu a respins această posibilitate.

„Doar Uniunea Europeană poate decide dacă Republica Moldova poate deveni parte a UE sau nu. Rusia nu are nimic de-a face cu asta”, a spus ea.

Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la UE în 2022 și a început oficial negocierile de aderare în 2024. Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu, și-a consolidat majoritatea parlamentară după alegerile din 2025, desfășurate pe fondul acuzațiilor privind interferențe hibride din partea Rusiei.