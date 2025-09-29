REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu: Calea cea mai scurtă către pace, libertate și siguranță este calea europeană. Votul de ieri, un mandat puternic pentru aderarea R. Moldova la UE
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis luni președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă,
Șefa statului moldovean a mulțumit tuturor cetățenilor care au participat ieri la alegerile parlamentare.
„În satele mici, în orașele mari, în țară sau peste hotare, fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați și speriați. Ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin votul nostru onest. Vă mulțumesc din suflet. Am demonstrat responsabilitate acasă și în diasporă. Ieri, dar și în săptămânile de campanie, am arătat că știm să fim uniți atunci când viitorul țării noastre este în primejdie. Trebuie să rămânem la fel de uniți și în efortul nostru de zi cu zi pentru ca să participăm împreună la dezvoltarea Moldovei. Unitatea noastră ne va proteja în aceste timpuri grele și ne va ajuta să realizăm mai repede și mai bine programele de dezvoltare a țării”, a declarat Maia Sandu, potrivit Moldpres.
Lidera de la Chișinău a subliniat că rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători – este victoria țării.
„Această victorie trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetățenilor, indiferent pentru cine au votat. Moldova este casa noastră a tuturor și cu toții ne dorim aceleași lucruri: să trăim în pace, în libertate, să le asigurăm copiilor noștri un viitor bun aici acasă, în siguranță. Calea cea mai scurtă către aceste obiective este calea europeană. Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a afirmat Maia Sandu.
Președinta a accentuat că, în toată această perioadă, Kremlinul a încercat „să ne dezbine și să lovească în încrederea noastră, încrederea în stat, în instituții, unii în alții, încrederea în capacitatea noastră de a rezista”.
„Această campanie a arătat că avem vulnerabilități, dar avem și instituții capabile și oameni dedicați. Comisia Electorală Centrală, Poliția Națională, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, procurori, carabinieri, specialiști în prevenirea atacurilor cibernetice, în combaterea spălării banilor, multe alte instituții și funcționari au vegheat zi și noapte pentru a proteja integritatea proceselor electorale și alegerea suverană a moldovenilor. O contribuție enormă a avut presa, care a reușit să deconspire mai multe scheme ale Kremlinului îndreptate împotriva moldovenilor, societatea civilă, reprezentanți ai sectorului privat, activiști civici, cetățeni responsabili care au contribuit la lupta cu dezinformarea”, a spus șefa statului.
Maia Sandu a adăugat că în aceste alegeri atât societatea, cât și instituțiile statului au devenit mai reziliente.
„Totuși, mai avem încă mult de lucru. Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări. Și aici cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem este reforma justiției. În democrație societatea funcționează după lege, iar legea trebuie să fie aplicată în raport cu fiecare. Trebuie să eliminăm definitiv acest fenomen rușinos de cumpărarea voturilor, în primul rând asigurându-ne că toți cei care au organizat aceste scheme și au momit oamenii în aceste capcane sunt pedepsiți conform legii. De asemenea, partidele politice trebuie să respecte exemplar prevederile legii, mai ales a legii cu privire la finanțare. Acesta este un element esențial al procesului democratic veritabil, iar încălcările trebuie sancționate. Lupta cu dezinformarea e mai dificilă, dar trebuie să căutăm și aici soluții”, a explicat Maia Sandu.
Oficialul a accentuat că viitoarea guvernare trebuie să se asigure că fiecare cetățean este parte a proiectului de dezvoltare a țării.
„Nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Alegerile au trecut și știu că mulți dintre voi sunteți obosiți, a fost o perioadă grea și încărcată. Acum e momentul să ne adunăm cu toții și să ne amintim că nu există învingători și învinși pentru că doar împreună putem construi un viitor pașnic, sigur și prosper pentru Republica Moldova”, a remarcat Maia Sandu.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 100% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 10.000 de voturi. Au votat pentru PAS aproximativ 792.000 de cetățeni.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
REPUBLICA MOLDOVA
Ambasadorul României la Chișinău: A câștigat dorința de prosperitate în pace și stabilitate și libertatea de a-ți alege propriul viitor
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a transmis un mesaj în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, subliniind că scrutinul a reprezentat o victorie pentru democrație, stabilitate și integrarea europeană.
„În Republica Moldova a câștigat dorința de prosperitate în pace și stabilitate. Și pe acest mal al Prutului a câștigat voința cetățenilor într-un moment deosebit de important pentru consolidarea democrației și construcția comună a viitorului european”, a declarat ambasadorul.
Țurcanu a evidențiat faptul că rezultatul alegerilor este un răspuns ferm împotriva ingerințelor externe, în special a presiunilor constante exercitate de Rusia: „Cel mai important lucru, a câștigat libertatea de a-ți alege propriul viitor, în pofida presiunilor și ingerințelor neîntrerupte ale Rusiei. Aceste alegeri parlamentare sunt un răspuns puternic împotriva oricărei tentative de interferență externă și reafirmă hotărârea de a construi un viitor liber de influențe maligne.”
În același timp, diplomatul român a subliniat importanța solidarității europene în sprijinirea parcursului european al Chișinăului: „Orice luptă se câștigă mai ușor când există unitate, iar familia europeană se definește prin solidaritate și unitate.”
Ambasadorul a reafirmat sprijinul constant al României pentru Republica Moldova: „Ne reafirmăm angajamentul deplin și constant de a sprijini acest parcurs istoric, acest parcurs european. Rămânem alături, ca prieteni și parteneri de încredere, susținând consolidarea instituțiilor democratice, integrarea europeană și securitatea regională. Sprijinul nostru nu este doar politic și diplomatic, ci și unul de principiu: sprijin pentru libertate, pentru pace și pentru viitor.”
INTERNAȚIONAL
Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu la telefon: Activitatea destabilizatoare a Rusiei a pierdut, “Moldova în Europa” a câștigat
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut luni o convorbire telefonică cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe care a felicitat-o pentru victoria detașată și convingătoare a partidului său pro-european la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.
“Aceste alegeri au demonstrat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câștigă. Subversiunea rusă, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat. Este important că Moldova a reușit să se apere eficient împotriva amenințărilor, împreună cu toți cei care au ajutat-o. Noi susținem întotdeauna Moldova. Vom continua să colaborăm. Vom depăși împreună provocările și vom construi un viitor în care popoarele noastre să aibă perspective solide – în materie de securitate, economie și, prin urmare, în viața socială“, a transmis Zelenski, pe X.
I spoke with President of Moldova @sandumaiamd.
I was glad to congratulate Maia on a very important victory and wish her success.
These elections showed that Russia’s destabilizing activity loses, while Moldova in Europe wins. Russian subversion, constant disinformation – none… pic.twitter.com/L7yDT8Bq4v
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 29, 2025
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victoria forțelor pro-europene în Republica Moldova este un semnal puternic pentru aderarea la UE, subliniază vicepreședintele PE Victor Negrescu
Victoria forțelor pro-europene în Republica Moldova este un semnal puternic pentru aderarea la Uniunea Europeană, a transmis luni vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
„Consiliu trebuie să aprobe de îndată începerea negocierilor pe capitole. Cetățenii moldoveni au transmis un mesaj clar: își doresc un viitor european. Rezultatele arată că, în pofida provocărilor și a campaniilor de manipulare realizate cu scopul de a destabiliza procesul electoral, forțele pro-europene au ieșit învingătoare”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
Victor Negrescu a subliniat că victoria din Republica Moldova reprezintă o confirmare a valorilor fundamentale: democrație, stat de drept, transparență și solidaritate europeană. El a remarcat că Republica Moldova și, în mod special, președinta Maia Sandu, au oferit lumii occidentale „o lecție de democrație și reziliență”.
„Dar această reușită vine și cu responsabilități: este momentul să se livreze reforme, să se consolideze instituțiile și să se demonstreze că Europa nu este doar un ideal, ci un proiect concret, cu rezultate palpabile pentru cetățeni”, a adăugat acesta.
Victor Negrescu a precizat că, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, le va asigura autorităților de la Chișinău tot sprijinul legislativului european.
„Europa și România câștigă, iar Republica Moldova se îndreaptă spre un viitor comun cu Uniunea Europeană. Până la sfârșitul anului 2028 se pot finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană”, a conchis Victor Negrescu.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au salutat luni victoria detașată și convingătoare a partidului pro-european al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.
Maia Sandu: Calea cea mai scurtă către pace, libertate și siguranță este calea europeană. Votul de ieri, un mandat puternic pentru aderarea R. Moldova la UE
