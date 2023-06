Maia Sandu califică distrugerea barajului ucrainean drept ”crimă de război”: Suntem gata să acordăm sprijin Ucrainei în urma inundațiilor

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă ”cu fermitate distrugerea” barajului Nova Kahovka, pe care a descris-o drept ”crimă de război” comisă de Rusia.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, aceasta și-a exprimat deschiderea de ”a acorda asistență în urma inundațiilor” și să sprijine ”eforturile de atenuare a impactului” acestora.

I strongly condemn the destruction of the Nova Kakhovka Dam this morning.

Russia’s targeting of critical infrastructure amounts to war crimes.

President @ZelenskyyUa, we stand ready to provide assistance in response to the floods and support efforts to mitigate the impact

— Maia Sandu (@sandumaiamd) June 6, 2023