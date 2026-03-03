Maia Sandu cere „cu fermitate retragerea trupelor rusești” din Transnistria: În război, agresorul este cel care atacă. A spune că „ambele părți sunt vinovate” înseamnă a falsifica adevărul

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat în cadrul unui discurs susținut de Ziua Memoriei și Recunoștinței că „solidaritatea între popoarele care au cunoscut agresiunea este o datorie” și a criticat „neutralitatea morală” bazată pe ideea că „ambele părți sunt de vină”.

„Astăzi, la mai bine de trei decenii de la acele evenimente, pacea și libertatea noastră sunt din nou amenințate — iar ele sunt apărate, inclusiv pentru noi, de către ucraineni pe câmpul de luptă. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. În război, agresorul este cel care atacă. În 1992, agresorul a fost Rusia. Astăzi, în Ucraina, agresorul este Rusia. A spune că <<ambele părți sunt vinovate>> înseamnă a falsifica adevărul. Neutralitatea morală în fața agresiunii înseamnă nu doar lașitate, ci și minciună. Iar solidaritatea între popoarele care au cunoscut agresiunea este o datorie. Republica Moldova nu a râvnit la teritorii străine. Nu a pornit războaie. Și-a apărat doar pământul strămoșesc”, a evidențiat Maia Sandu.

Aceasta a atras atenția că „nici până astăzi agresiunea” împotriva Republicii Moldova „nu a dispărut”, ci „doar metodele s-au schimbat”.

„Dacă în 1992 agresiunea a venit cu tancuri, astăzi ea vine prin propagandă, manipulare și dezinformare. Trăim un veritabil război cognitiv — un război care țintește memoria și identitatea. Un război care încearcă să relativizeze responsabilitatea, să confunde agresorul cu victima. De aceea, apărarea memoriei trebuie să fie parte a apărării naționale. Pentru că Ziua Memoriei și Recunoștinței nu este doar despre trecut. Este și despre viitor. Este despre valorile care ne definesc. Este despre atașamentul nostru față de libertate, democrație și pace. Este despre locul nostru firesc în familia statelor europene care prețuiesc demnitatea umană și binele comun. Cunoașterea istoriei și a sacrificiilor strămoșilor este o condiție pentru un stat puternic. Fără memorie, nu există identitate. Fără identitate, nu există reziliență. Fără reziliență, nu există securitate”, a mai arătat președinta Republicii Moldova.

În context, Maia Sandu a „cerut cu fermitate retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova”, la 34 de ani de la războiul din Transnistria.

„Republica Moldova nu dorește război, ci dorește pace, iar pacea adevărată nu poate fi construită pe minciună și cu trupe străine pe teritoriul nostru. Evenimentele din 1992 au demonstrat caracterul și voința noastră de a trăi liber. Au arătat că, atunci când libertatea este pusă în pericol, moldovenii știu să se ridice. Și este obligația noastră sfântă să continuăm ceea ce au făcut eroii acelor zile. Să consolidăm democrația, să întărim instituțiile statului, pentru a asigura securitatea cetățenilor noștri și pentru a construi o Moldovă europeană, puternică și prosperă. Și, în numele celor care au căzut și au luptat, ne asumăm să păstrăm vie flacăra libertății. În fiecare zi”, a conchis președinta Republicii Moldova.