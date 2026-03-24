Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina: Constituie o crimă de război și un atac îndreptat împotriva tuturor

Teodora Ion
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat marți atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile a Ucrainei, punctând că aceste acțiuni constituie o crimă de război și reprezintă un atac nu doar asupra Ucrainei, ci asupra întregii regiuni, anunță Moldopres, citat de Agerpres. 

„Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina constituie o crimă de război — și un atac îndreptat împotriva noastră, a tuturor. În cursul nopții, aceste atacuri au întrerupt principala legătură energetică a Moldovei cu Europa. Există rute alternative, dar situația rămâne delicată. Responsabilitatea îi revine exclusiv Rusiei”, a reacționat Maia Sandu într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X. 

O reacție a venit și din partea prim-ministrului Alexandru Munteanu.

„Ceea ce se întâmplă astăzi în sectorul energetic nu este un accident. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina reprezintă o crimă de război, dar și un atac la adresa noastră, aici în Republica Moldova. Loviturile din cursul nopții au dus la deconectarea principalei linii electrice, care alimentează Republica Moldova, linia Vulcăneşti – Isaccea. Au fost activate cele 4 linii de interconexiune cu România, dar situația rămâne complicată. Rusia este singura care poartă responsabilitatea pentru asta”, a spus acesta într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit anunțului său, Republica Moldova va declara stare de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile.

„Aceasta nu este o măsură de panică, ci de responsabilitate.

Este o măsură necesară pentru a acționa rapid, coordonat și în interesul oamenilor. În această după-amiază voi merge în Parlament, împreună cu miniștri și responsabilii direct implicați în gestionarea situației, pentru a prezenta toate argumentele și măsurile necesare și pentru a cere sprijinul deputaților. Scopul nostru este clar: să întreprindem toate acțiunile necesare pentru ca fiecare cetățean să fie în siguranță și să aibă acces la necesitățile de bază. Instituirea stării de urgență ne va permite să acționăm mai rapid: să mobilizăm resurse suplimentare, să protejăm infrastructura critică și, dacă va fi necesar, să aplicăm măsuri suplimentare pentru a limita efectele crizei. Rămânem vigilenți şi acționăm pentru siguranța fiecărui cetățean”, a dat asigurări Alexandru Munteanu.

În noaptea de luni spre marți, bombardamentele Rusiei au întrerupt legătura energetică vitală a Republicii Moldova cu Europa, fapt ce a pus în pericol securitatea energetică a țării vecine.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

