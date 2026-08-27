Maia Sandu „condamnă cu fermitate” încercările Rusiei de a intimida R. Moldova de Ziua Independenței: Suntem o țară independentă și liberă, hotărâtă să-și urmeze calea către aderarea la UE

Președinta Maia Sandu „condamnă cu fermitate” încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești, în ziua în care această țară să sărbătorească 35 de ani de independență.

„Cu câteva ore înainte ca Moldova să sărbătorească 35 de ani de independență, spațiul nostru aerian a fost încălcat în repetate rânduri de drone rusești. Condamn cu fermitate această acțiune de intimidare. Moldova se mândrește cu statutul său de țară independentă și liberă, urmând cu hotărâre calea către aderarea la UE”, a reacționat Maia Sandu într-un mesaj publicat pe X.

Hours before Moldova marks 35 years of independence, our airspace was repeatedly violated by Russian drones. I strongly condemn this intimidation. Moldova stands tall, independent and free, firmly on its path to join the EU. — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 27, 2026

Potrivit unei informări a Ministerului Apărării din Republica Moldova, în noaptea de miercuri spre joi au fost observate survoluri neautorizate în spațiul aerian național cu implicarea a cinci drone.

Prima dronă cu traversarea frontierei de stat în Republica Moldova din Ucraina, a fost detectată în proximitatea loc. Beleaevka pe direcția localității Palanca, Ștefan Vodă la orele 03:56 cu ieșirea imediată pe aceeași direcție în Ucraina la orele 03:57.

A doua dronă a fost observată din direcția localității Starokazacie, Ucraina, în Republica Moldova prin apropierea localității Căplani la ora 03:59, dispărută de pe sistemele de monitorizare la ora 04:10 în proximitatea Carahasani, Ștefan Vodă.

A treia dronă, la ora 04:09 a traversat frontiera de stat din Ucraina pe direcția localităților Palanca – Crocmaz – Olănești – Purcari – Rășcăeți. Ulterior la ora 04:24, obiectul aerian a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisk, sectorul transnistrean al Republicii Moldova, în apropierea regiunii de frontieră.

A patra dronă a traversat frontiera de stat la ora 04:16 pe direcția loc. Palanca cu imediata traversare pe aceeași direcție în direcția loc. Maiaki, Ucraina. Totodată, la ora 05:50, lângă Punctul de trecere a Frontierei de stat, Săiți, Republica Moldova – Lesnoe, Ucraina, o dronă a traversat ambele teritorii, ulterior la ora 6:02 s-a deplasat în direcția Lesnoie, Ucraina, părăsind spațiul aerian național.

Survolările neautorizate a spațiului aerian al Republicii Moldova a avut loc în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei, mai explică Ministerul Apărării de la Chișinău.