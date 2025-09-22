REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, Europa se va termina la hotar cu Moldova și fondurile europene se vor opri la Prut
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un avertisment ferm privind pericolele la care este expusă țara în contextul implicării Federației Ruse în alegerile parlamentare ce vor avea loc duminică. Șefa statului a subliniat că independența și parcursul european al Republicii Moldova sunt „în pericol”, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze scrutinul prin „sute de milioane de euro” investiți în cumpărarea voturilor, campanii de dezinformare și acțiuni de intimidare.
„Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat. Europa se va termina la hotar cu Moldova. Fondurile europene se vor opri la Prut. Libertatea de circulație s-ar putea încheia. Pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa. Regiunea transnistreană ar fi destabilizată. Acestea sunt planurile lor și ei le spun deschis”, a declarat Maia Sandu.
Președinta țării vecine a subliniat că aceste intenții sunt exprimate „deschis” de către actori externi, insistând că Republica Moldova „nu trebuie predată intereselor străine”. Ea a avertizat că transformarea teritoriului național într-o „rampă de infiltrare” ar pune în pericol pacea, siguranța cetățenilor și stabilitatea întregii regiuni.
În același timp, Maia Sandu a îndemnat cetățenii să participe masiv la vot și să decidă în mod liber viitorul țării.
„Noi, poporul Republicii Moldova, nu putem admite să fie pusă în pericol pacea, siguranța cetățenilor și stabilitatea în regiune. Noi trebuie să păstrăm Moldova pașnică, în afara războiului și a încercărilor Rusiei de a ataca sau destabiliza alte state”, a continuat ea.
Șefa statului moldovean a lansat un apel la mobilizare în ultima săptămână de campanie electorală, cerând alegătorilor să voteze „cinstit, cu mintea limpede”, pentru a apăra drumul european al țării și a respinge tentativele de subminare venite din exterior.
Citiți și Maia Sandu, apel către cetățeni: Duminică arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți, ci casa noastră sfântă
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Citiți și Kremlinul vrea să „captureze Moldova”, avertizează Maia Sandu în Financial Times: Alegerile din 28 septembrie, „ultima provocare majoră” în calea spre UE
Pe fondul acestui scrutin crucial, Maia Sandu și-a intensificat mesajele publice, pe plan intern și externe. Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Sandu a declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii moldoveni din străinătate, în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Citiți și Maia Sandu a dezvăluit în plenul PE tacticile Kremlinului: Moldova – un laborator cu ținta finală Europa. Scopul – capturarea Moldovei și transformarea ei într-o rampă de lansare împotriva UE
Acum două săptămâni, susținând un discurs în Parlamentul European, președinta Maia Sandu a scris amploarea atacurilor hibride coordonate de Moscova împotriva țării sale, avertizând că aceste metode sunt deja exportate și în alte state europene.
“Scopul Kremlinului este limpede: să captureze Moldova prin intermediul urnelor de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare a atacurilor hibride împotriva Uniunii Europene”, a spus ea.
Citiți și Maia Sandu și cele 5 lecții pentru UE în apărarea “cu dinții și împreună” a democrației asaltate de Rusia: Moldova deja acționează ca un stat membru
În același cadru, Maia Sandu a enumerat cinci lecții esențiale: oprirea banilor murdari și protejarea alegerilor; construirea rezilienței energetice, economice și democratice; implicarea cetățenilor și câștigarea luptei ideologice; consolidarea descurajării și a coordonării europene; precum și integrarea și inovarea în fața noilor amenințări.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu, apel către cetățeni: Duminică arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți, ci casa noastră sfântă
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat, într-un mesaj public adresat cetățenilor, că independența și parcursul european al țării se află „în pericol” din cauza intervenției Rusiei în alegerile parlamentare.
În debutul săptămânii care se va încheia cu alegerile legislative ce au loc duminică, Maia Sandu a făcut apel la mobilizarea în ziua alegerilor și îndeamnă cetățenii să voteze „cinstit, cu mintea limpede”.
În discursul său, Sandu a acuzat Kremlinul că aruncă „sute de milioane de euro” pentru a cumpăra „sute de mii de voturi” atât pe malurile Nistrului, cât și în afara țării, și că se folosesc dezinformarea și provocările pentru a intimida populația.
Președinta Republicii Moldova a spus că „zeci de minciuni” inundă zilnic spațiul public, iar persoane plătite ar fi pregătite să provoace dezordini și violențe.
„Mi-ați oferit responsabilitatea să fiu garantul suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Azi, cu toată seriozitatea, vă spun că suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol. Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite pentru ca să provoace dezordini, violență și să sperie lumea. Mă adresez tuturor cetățenilor: să nu admitem predarea țării intereselor străine”, a declarat Maia Sandu, potrivit Moldpres.
Șefa statului moldovean a avertizat asupra consecințelor unei eventuale preluări a controlului asupra Republicii Moldova: oprirea fondurilor europene, restricții de circulație, destabilizarea regiunii transnistrene și transformarea teritoriului național într-o „rampă de infiltrare”. Sandu a subliniat că aceste planuri sunt spuse „deschis” de către actori externi și că Moldova nu trebuie „predată intereselor străine”.
„Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat. Europa se va termina la hotar cu Moldova. Fondurile europene se vor opri la Prut. Libertatea de circulație s-ar putea încheia. Pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa. Regiunea transnistreană ar fi destabilizată. Acestea sunt planurile lor și ei le spun deschis. Noi, poporul Republicii Moldova, nu putem admite să fie pusă în pericol pacea, siguranța cetățenilor și stabilitatea în regiune. Noi trebuie să păstrăm Moldova pașnică, în afara războiului și a încercărilor Rusiei de a ataca sau destabiliza alte state”, a explicat președinta Maia Sandu.
Președinta Republicii Moldova a subliniat că Rusia nu acționează având complici în Moldova, oameni care în trecut și-au vândut țara și își doresc acum o Moldovă slabă și o justiție coruptă care să nu le ceară socoteală nici pentru corupție, nici pentru trădare de patrie. Maia Sandu a lansat un apel direct către cetățeni: să nu permită „predarea țării” pentru bani și să nu îngăduie revenirea la guverne corupte care, în opinia sa, au vândut interesele naționale.
„Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare. Că suntem prea mici să rezistăm. Că nu suntem o țară, ci un teritoriu. Dar Moldova e casa noastră. Și casa noastră nu e de vânzare. Casa noastră se ține pe oamenii noștri demni – voi sunteți zidul pe care se ține pacea și viitorul copiilor noștri. Înaintașii noștri au plătit uneori cu viața pentru a apăra Moldova. Astăzi, noi trebuie să o apărăm prin votul cinstit, cu mintea limpede”, a mai declarat ea.
În încheiere, președinta Republicii Moldova a îndemnat la unitate și demnitate.
„Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare. Să fim demni de Moldova noastră! Să nu o vindem hoților și să nu le permitem altora să o vândă! Duminică să arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe 3 arginți, ci casa noastră sfântă”, a conchis Maia Sandu.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Citiți și Kremlinul vrea să „captureze Moldova”, avertizează Maia Sandu în Financial Times: Alegerile din 28 septembrie, „ultima provocare majoră” în calea spre UE
Pe fondul acestui scrutin crucial, Maia Sandu și-a intensificat mesajele publice, pe plan intern și externe. Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Sandu a declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii moldoveni din străinătate, în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Citiți și Maia Sandu a dezvăluit în plenul PE tacticile Kremlinului: Moldova – un laborator cu ținta finală Europa. Scopul – capturarea Moldovei și transformarea ei într-o rampă de lansare împotriva UE
Acum două săptămâni, susținând un discurs în Parlamentul European, președinta Maia Sandu a scris amploarea atacurilor hibride coordonate de Moscova împotriva țării sale, avertizând că aceste metode sunt deja exportate și în alte state europene.
“Scopul Kremlinului este limpede: să captureze Moldova prin intermediul urnelor de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare a atacurilor hibride împotriva Uniunii Europene”, a spus ea.
Citiți și Maia Sandu și cele 5 lecții pentru UE în apărarea “cu dinții și împreună” a democrației asaltate de Rusia: Moldova deja acționează ca un stat membru
În același cadru, Maia Sandu a enumerat cinci lecții esențiale: oprirea banilor murdari și protejarea alegerilor; construirea rezilienței energetice, economice și democratice; implicarea cetățenilor și câștigarea luptei ideologice; consolidarea descurajării și a coordonării europene; precum și integrarea și inovarea în fața noilor amenințări.
COMISIA EUROPEANA
UE și R. Moldova prelungesc acordul privind transportul rutier până în martie 2027: O dovadă a sprijinului european continuu
UE și Moldova au decis să prelungească valabilitatea actualului acord privind transportul rutier până la 31 martie 2027. Acordul are scopul de a sprijini accesul Moldovei la piețele globale, facilitând tranzitul prin țările UE și consolidând legăturile țării cu piața UE. De la semnarea sa inițială, la 29 iunie 2022, acordul a stimulat în mod semnificativ exporturile rutiere, aducând beneficii ambelor economii, informează un comunicat oficial al Executivului European.
„Suntem foarte încântați să prelungim acordul privind transportul rutier cu Moldova, care s-a dovedit deja a fi un real succes. Acesta a oferit un sprijin vital economiei moldovenești în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, stimulând în același timp exporturile UE către Moldova. Prelungirea acordului este o dovadă tangibilă a sprijinului continuu al UE pentru Moldova și a integrării constante a economiilor noastre” , a transmis comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.
Acordul cu Republica Moldova a fost încheiat pentru prima dată în urma pierderii unor rute de transport importante care treceau prin porturile ucrainene de la Marea Neagră și piețele de export din estul Ucrainei, ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei. Prin liberalizarea parțială a transportului rutier de marfă, acordând drepturi de tranzit și de transport bilateral transportatorilor moldoveni și din UE pentru teritoriile lor respective, acordul sprijină integrarea mai profundă a pieței moldovene în UE.
De asemenea, acesta a consolidat coridoarele de solidaritate UE-Ucraina, deoarece Republica Moldova este o țară importantă de tranzit pentru exporturile și importurile ucrainene.
Exporturile rutiere din Republica Moldova către UE au crescut cu 57 % în volum și cu 41 % în valoare în al treilea trimestru al anului 2024, comparativ cu aceeași perioadă din 2021 (înainte de acord). UE a beneficiat, de asemenea, în mare măsură de pe urma acordului: exporturile rutiere ale UE către Moldova au crescut cu 49 % în valoare și cu 36 % în volum în aceeași perioadă.
REPUBLICA MOLDOVA
Bolojan are încredere că românii basarabeni vor vota “calea europeană” la alegeri: România nu își dorește “un proxy” la conducerea Moldovei
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că are încredere în votul cetățenilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind că pentru această țară “calea europeană” reprezintă “calea spre dezvoltare”.
Întrebat ce se va întâmpla dacă parlamentul de la Chișinău va fi dominat de politicieni pro-ruși, șeful Guvernului a subliniat că România nu își dorește „un proxy” la conducerea țării vecine.
„În toți acești ani, am dat un sprijin Republicii Moldova pentru suveranitatea Republicii Moldova și pentru condiții ca moldovenii să decidă așa cum consideră dânșii cine va guverna în Moldova. În mod evident, pentru România nu ne dorim să avem un proxy la conducerea Moldovei, este cât se poate de clar acest lucru. Și eu cred că calea europeană, calea pe care a urmat-o în acești ani, este calea spre dezvoltare, pentru că este o cale dovedită și am încredere în votul românilor basarabeni”, a spus Ilie Bolojan, joi, pentru Euronews, citat de Agerpres.
Referindu-se la România, premierul a declarat că toate instituțiile implicate în combaterea războiului hibrid și a dezinformării trebuie să-și facă datoria. În opinia sa, un element esențial rămâne încrederea cetățenilor.
„Atunci când oamenii nu au încredere într-o guvernare, de exemplu, sau în ceea ce se întâmplă în țară, în direcția în care se mișcă o țară, vă dați seama că orice fel de știre, chiar dacă nu are niciun fundament real, prinde foarte bine. Orice fel de divizare, orice fel de dezinformare de genul acesta, practic, vin pe un teren fertil. Noi trebuie să recâștigăm încrederea oamenilor, să arătăm clar ce putem face în guvernare, că guvernăm cât mai corect posibil, în condițiile date, că lucrăm pentru oameni, corectăm nedreptățile care s-au acumulat în acești ani și creăm condiții de dezvoltare”, a mai spus Ilie Bolojan, cel care s-a aflat la Chișinău pe 23 august pentru a da un semnal de sprijin din partea Bucureștiului.
„Rușii vizează diaspora”, a avertizat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, acuzând Moscova că recurge la preoți ortodocși pentru propagandă și la rețeaua de boți „Matryoshka” pentru a fabrica știri false.
Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Sandu a declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii moldoveni din străinătate, în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Citiți și
Maia Sandu a dezvăluit în plenul PE tacticile Kremlinului: Moldova – un laborator cu ținta finală Europa. Scopul – capturarea Moldovei și transformarea ei într-o rampă de lansare împotriva UE
Maia Sandu și cele 5 lecții pentru UE în apărarea “cu dinții și împreună” a democrației asaltate de Rusia: Moldova deja acționează ca un stat membru
Săptămâna trecută, susținând un discurs în Parlamentul European, președinta Maia Sandu a avertizat că metodele utilizate de Rusia în Republica Moldova riscă să fie replicate și în alte democrații.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Premierul Bolojan a discutat la Bruxelles cu comisarii Mînzatu, Dombrovskis și Kubilius despre viitorul buget UE, programul SAFE și stabilitatea macroeconomică a României
Oana Țoiu, la reuniunea Consiliului de Securitate ONU: În fața provocărilor Rusiei sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie de la Marea Neagră la Marea Baltică
Nicușor Dan convoacă CSAT pe tema securității spațiului aerian național după incursiunile Rusiei în spațiul aerian al flancului estic al NATO
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, Europa se va termina la hotar cu Moldova și fondurile europene se vor opri la Prut
Maia Sandu, apel către cetățeni: Duminică arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți, ci casa noastră sfântă
România și alte șase țări din UE, plus Ucraina, vor discuta cu Executivul european propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”
Ungaria va sprijini ”orice inițiativă care ”ne apropie de pace”, mesajul ministrului ungar de externe înainte de Adunarea Generală a ONU
Comisarul european pentru extindere reafirmă sprijinul UE pentru procesul de normalizare și conectivitate regională în Azerbaidjan și Armenia
România respinge propunerea Comisiei Europene privind viitorul CFM: Agricultura și pescuitul trebuie finanțate distinct de celelalte fonduri UE
Ministrul german de externe cere începerea imediată a procesului privind soluția cu două state și critică ofensiva „complet greșită” a Israelului asupra orașului Gaza
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Trending
- U.E.1 week ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA6 days ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.5 days ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- INTERNAȚIONAL3 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL3 days ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”