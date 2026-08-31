Maia Sandu, de Ziua Limbii Române: “Astăzi o putem vorbi liber, fără teamă”

REPUBLICA MOLDOVA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni un mesaj de Ziua Limbii Române, subliniind rolul generațiilor care au păstrat limba în perioade marcate de interdicții și umilințe și responsabilitatea actuală de a o transmite mai departe.

„Limba română este parte din ființa noastră. Părinții și bunicii noștri au continuat să o vorbească și în cele mai vitrege vremuri, în ciuda interdicțiilor și umilințelor. Datorită lor, limba română a dăinuit pe această bucată de pământ. Astăzi o putem vorbi liber, fără teamă”, a transmis Maia Sandu.

 

Șefa statului moldovean a subliniat că, în prezent, limba română poate fi vorbită liber, fără teamă, iar acest lucru implică o responsabilitate față de generațiile viitoare.

„Avem datoria să avem grijă de ea. Și, mai ales, să le transmitem copiilor noștri dragostea pentru limba română, așa cum am primit-o și noi de la cei dinaintea noastră”, a afirmat Maia Sandu.

„Să le lăsăm această moștenire prețioasă: o limbă vie, vorbită frumos, în care să-și spună poveștile, să-și cânte doinele și să-și rostească dorul”, a mai transmis președinta Republicii Moldova.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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