Maia Sandu, de Ziua Limbii Române: “Astăzi o putem vorbi liber, fără teamă”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni un mesaj de Ziua Limbii Române, subliniind rolul generațiilor care au păstrat limba în perioade marcate de interdicții și umilințe și responsabilitatea actuală de a o transmite mai departe.

„Limba română este parte din ființa noastră. Părinții și bunicii noștri au continuat să o vorbească și în cele mai vitrege vremuri, în ciuda interdicțiilor și umilințelor. Datorită lor, limba română a dăinuit pe această bucată de pământ. Astăzi o putem vorbi liber, fără teamă”, a transmis Maia Sandu.

Șefa statului moldovean a subliniat că, în prezent, limba română poate fi vorbită liber, fără teamă, iar acest lucru implică o responsabilitate față de generațiile viitoare.

„Avem datoria să avem grijă de ea. Și, mai ales, să le transmitem copiilor noștri dragostea pentru limba română, așa cum am primit-o și noi de la cei dinaintea noastră”, a afirmat Maia Sandu.

„Să le lăsăm această moștenire prețioasă: o limbă vie, vorbită frumos, în care să-și spună poveștile, să-și cânte doinele și să-și rostească dorul”, a mai transmis președinta Republicii Moldova.