Maia Sandu: Democrația din R. Moldova este contestată de grupuri corupte și actori străini care promovează agende autoritare, imperialiste și beligerante

Republica Moldova a devenit marți prima țară care a semnat un parteneriat de securitate și apărare cu Uniunea Europeană, a anunțat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell.

Acordul a fost semnat de șeful diplomației europene și de premierul moldovean Dorin Recean, la Bruxelles, în contextul reuniunii Consiliului de Asociere UE – Republica Moldova.

“Republica Moldova este prima țară care a semnat un parteneriat în domeniul securității și apărării cu UE. Acest parteneriat va spori capacitatea de rezistență a țării. El va permite abordarea în comun a provocărilor comune în materie de securitate, va face ca angajamentul nostru să fie mai eficient și va permite explorarea unor noi domenii de cooperare“, a scris Borrell, pe Twitter.

