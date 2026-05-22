Maia Sandu, distinsă cu premiul GLOBSEC pentru „apărarea democrației sub presiune și rolul său în ancorarea viitorului Republicii Moldova în stabilitate și reforme”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 21 mai, la cea de-a 21-a ediție a Forumului GLOBSEC, desfășurată la Praga în perioada 21–23 mai 2026, sub egida președintelui Cehiei, Petr Pavel, cu peste 1.800 de participanți din aproape 80 de țări. Unul dintre cele mai influente foruri internaționale din Europa Centrală și de Est, GLOBSEC reunește șefi de stat, factori de decizie, lideri din mediul de afaceri și vizionari pentru a genera soluții la cele mai presante provocări geopolitice ale momentului, informează președinția Republicii Moldova.

În cadrul forului, președintei i-a fost decernat Premiul GLOBSEC, alături de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. GLOBSEC a motivat acordarea premiului Maiei Sandu prin „angajamentul său față de apărarea democrației sub presiune și rolul său în ancorarea viitorului Moldovei în stabilitate și reforme”.

Șefa statului a dedicat distincția primită cetățenilor Republicii Moldova.

„Celor care timp de trei decenii au luptat pentru democrație, celor care, prin vot, i-au scos afară pe autocrați și oligarhi. Și celor care au votat pentru Europa în pofida presiunilor și amenințărilor rusești — celor care au refuzat să fie cumpărați sau intimidați. Și celor care merg în fiecare zi la muncă. Sunt aici datorită lor. Este o onoare să îi reprezint”, a spus Maia Sandu.

În marja evenimentului, Maia Sandu a avut o întrevedere bilaterală cu omologul său ceh, Petr Pavel. Cei doi lideri au confirmat caracterul solid al parteneriatului moldo-ceh, marcat de relații economice bine dezvoltate, schimburi comerciale în creștere și o cooperare consolidată în domeniul securității și apărării. Republica Cehă rămâne un susținător constant al parcursului european al Moldovei.

Președinta a participat și la un panel dedicat Republicii Moldova, unde a împărtășit lecțiile dobândite de țara noastră în contracararea ingerințelor străine și a amenințărilor hibride. Șefa statului a subliniat că interferența externă în alegerile din Moldova reprezintă un semnal de alarmă pentru întreaga Europă — în special pentru țările care urmează să organizeze scrutine electorale pe parcursul anului 2027.