Maia Sandu, după explozia unei drone-rachetă în sud-estul Republicii Moldova: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne afectează direct”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei afectează direct securitatea țării, după ce o dronă-rachetă a căzut și a explodat duminică la Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă, situat în sud-estul țării, la aproximativ 100 de kilometri de Chișinău.

„Ieri, la Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă, a căzut și a explodat un aparat de zbor de tip dronă-rachetă. Din fericire, nu au fost victime, însă mai multe gospodării au avut de suferit. Autoritățile au intervenit prompt, iar cercetările continuă. Spațiul nostru aerian a fost încălcat de mai multe ori în acești ani. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne afectează direct. Rusia este cea care poartă acest război de agresiune și poartă întreaga vină pentru pericolul adus la casele oamenilor noștri”, a scris Maia Sandu, pe Facebook.

De asemenea, ea a subliniat că siguranța oamenilor este „prima datorie a statului” și că Republica Moldova își consolidează capacitățile de supraveghere și apărare a spațiului aerian.

„În contextul acestui război brutal de la hotar, siguranța oamenilor este prima datorie a statului. De aceea, investim prioritar în capacitățile de supraveghere și de apărare a spațiului aerian și lucrăm împreună cu partenerii noștri ca să obținem cele mai eficiente mijloace de protecție”, a spus Maia Sandu.

În finalul mesajului său, președinta Maia Sandu a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina.

„Și de aceea rămânem alături de Ucraina. Rezistența ucrainenilor ne protejează și pe noi. Apărarea țării noastre și sprijinul pentru Ucraina fac parte din același efort de a readuce pacea în regiunea noastră”, a conchis aceasta.