Maia Sandu, după raportul UE privind extinderea: Obiectivul încheierii negocierilor de aderare în 2028 este ambițios, dar realizabil, dacă păstrăm ritmul reformelor

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis că țara a înregistrat progrese în toate cele 33 de capitole de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, în ultimele 12 luni, după publicarea de către Comisia Europeană a Pachetului anual de extindere.

„Raportul despre Republica Moldova reflectă munca depusă în ultimul an pentru alinierea la standardele UE. În ultimele 12 luni am înregistrat progrese în toate cele 33 de capitole de negocieri”, a transmis Maia Sandu într-o postare pe Facebook.

Președinta Republicii Moldova a subliniat că țara și-a propus să încheie negocierile de aderare până în 2028, obiectiv pe care Comisia Europeană îl consideră realizabil în condițiile continuării reformelor.

„Ne-am propus să încheiem negocierile de aderare către anul 2028. Comisia Europeană consideră acest obiectiv ambițios, dar realizabil, dacă păstrăm ritmul reformelor. Această apreciere trebuie să ne dea încredere că, lucrând mai departe, putem atinge obiectivele pe care ni le-am propus ca țară”, a afirmat Maia Sandu.

Totodată, șefa statului a indicat două domenii în care Republica Moldova trebuie să înregistreze progrese suplimentare, potrivit raportului Comisiei Europene: aplicarea legilor adoptate și obținerea unor rezultate concrete în dosarele de corupție.

„Știm ce avem de făcut. Mulțumesc tuturor celor care duc această muncă zi de zi – în instituții, în societatea civilă și în sectorul privat. Continuăm”, a conchis Maia Sandu.

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Pachetul de extindere al UE pentru 2026 adoptat miercuri de Comisia Europeană arată că angajamentul pentru reforme aduce progrese în direcția aderării la Uniunea Europeană pentru țările candidate, executivul de la Bruxelles evidențiind progresele înregistrate de Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania în procesul de aderare la Uniunea Europeană și apreciind ritmul reformelor și avansul negocierilor, cu deschiderea unor clustere și închiderea provizorie a unor capitole într-un ritm fără precedent.

Comisia propune foi de parcurs cu obiective concrete pentru anul următor în cazul celor patru state aflate în stadiul cel mai avansat al negocierilor și anunță lansarea, în următoarele șase luni, a unor dialoguri privind integrarea graduală cu țările candidate, pentru aprofundarea cooperării în domenii strategice precum energia, transporturile, digitalizarea și apărarea, înainte de aderarea propriu-zisă.

În Pachetul de extindere pentru 2026, Republica Moldova a continuat să înregistreze progrese constante pe calea aderării la UE, deschizând patru clustere în ultimul an. Evaluarea Comisiei rămâne aceea că Republica Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea tuturor clusterelor rămase. Chișinăul și-a intensificat alinierea legislației la acquis-ul comunitar în toate capitolele și a înregistrat progrese suplimentare în reformele esențiale privind statul de drept. De asemenea, a făcut progrese foarte substanțiale în îndeplinirea criteriilor intermediare de referință din cadrul clusterului privind fundamentele. În prezent, este important ca Republica Moldova să mențină ritmul actual al reformelor, pentru a putea urmări obiectivul ambițios, dar realizabil, de încheiere a negocierilor de aderare până la începutul anului 2028.