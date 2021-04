Maia Sandu, în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei: Moldovenii se unesc, pregătiți să-și reconstruiască țara

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut luni un discurs la deschiderea plenarei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în care a specificat că cetățenii “moldoveni se unesc și sunt pregătiți să-și reconstruiască țara”.

“Moldova este o țară europeană mică, care își vor sărbători 30 de ani de independență în luna august a acestui an. O țară care are toate ingredientele necesare pentru a reuși. Sunt onorată că am fost aleasă Președinte al acestei țări. Într-adevăr, alegerile prezidențiale recente au unit toți moldovenii, de toate etniile, în jurul unui demers major pentru un guvern responsabil, receptiv, care urmează interesul național, nu interesele personale. Acest obiectiv comun a creat un val fără precedent de unitate și hotărâre și anume acesta este mesajul meu astăzi – voința de a reforma țara vine de la cetățenii moldoveni. Moldoveni de diferite vârste, cu diferite preferințe politice s-au solidarizat ca o națiune unită pentru a cere transformări interne cuprinzătoare, și anume o luptă serioasă împotriva corupției, reforma justiției și un guvern curat care lucrează pentru oameni. Vin cu acest mesaj către toți moldovenii – voi face ce mi-ați solicitat să fac”, a spus Sandu, conform unui discurs furnizat de președinția de la Chișinău.

Șeful statului a specificat la APCE că își dorește “ca cetățenii Republicii Moldova să aleagă să se întoarcă acasă – nu pentru că trebuie, ci pentru că vor”.

„În această sală au fost rostite multe discursuri. Astăzi vin în fața dumneavoastră cu un mesaj diferit. Cetățenii moldoveni vor ca Președinția să-și unească forțele cu un nou parlament și cu un nou guvern pentru a curăța țara de viciile care o împiedică să se dezvolte – și vă solicit sprijinul în acest demers. Iar de această dată, politicienii moldoveni nu trebuie să-și dezamăgească poporul. Restabilirea încrederii dintre stat și cetățeni nu este o sarcină ușoară, dar trebuie îndeplinită drept condiție esențială pentru o națiune mai fericită, mai prosperă”, a adăugat Sandu.

Președintele a specificat că Republica Moldova are nevoie de ajutor din partea UE.

“Astăzi țara mea are nevoie de ajutor. Cetățenii moldoveni sunt hotărâți să o repună pe drumul cel bun, așa încât statul să lucreze pentru ei. Cetățenii moldoveni își doresc să poată spune cu mândrie – „Aceasta este țara noastră!”, a conchis șeful statului.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat luni o vizită oficială la Consiliul Europei de la Strasbourg, pentru a aborda subiecte ce țin de reforma justiției, combaterea corupției, cooperarea cu autoritățile publice locale și a luat parte la lansarea oficială a Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova pentru 2021-2024.

Maia Sandu a spus că le-a comunicat luni, la Strasbourg, oficialilor Consiliului Europei pașii următori pentru depășirea crizei politice, primind la rândul său asigurări de sprijin pentru agenda de combatere a corupției.

Sandu s-a întâlnit separat cu Hendrik Daems, Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, și cu Marija Pejčinović Burić, secretarul general al Consiliului Europei.