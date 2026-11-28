Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îndeamnă România și Republica Moldova să „continue să se mândrească și să se ajute reciproc” pentru construirea unui viitor european comun, care să fie „așa cum și l-au imaginat creatorii Unirii de la 1918: în libertate, în demnitate civică și în identitate românească”, potrivit Agerpres.

Mesajul a fost transmis la recepția dedicată Zilei Naționale a României și redat de Moldpres.

Maia Sandu a subliniat că deciziile generației Unirii au făcut posibilă celebrarea prezentului în democrație și în limba română, atât la București și Alba Iulia, cât și la Chișinău.

„Alegerile făcute de generația Unirii au făcut posibilă adunarea noastră de azi, în democrație, în limba română și, nu doar în București sau Alba Iulia, ci și în Chișinău”, a transmis președinta Republicii Moldova, avertizând că „ce alegem noi în prezent va defini unde se va afla neamul românesc peste alți 100 de ani”.

Totodată, Maia Sandu a făcut apel la consecvență, viziune, integritate și unitate pentru continuarea proiectului european comun.

„Tot ce ne rămâne de făcut este să ne ridicăm la nivelul de curaj și sacrificiu al generațiilor trecute. Cu consecvență, viziune clară, integritate morală și unitate, vom construi împreună o direcție istorică durabilă, care să fie celebrată peste încă 100 de ani și la Chișinău, și la București”, a mai afirmat Maia Sandu.