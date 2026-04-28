Maia Sandu, interviu pentru presa franceză: Unirea cu România ar permite o aderare mai rapidă la UE pentru R. Moldova

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, consideră că unirea țării sale cu România ar permite o aderare mai rapidă la UE, subliniind că decizia reunificării aparține majorității cetățenilor.

„Acest lucru ne-ar permite să aderăm mai repede la UE și ne-ar putea ajuta”, a afirmat Maia Sandu într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde, menționând că deține și cetățenia română, relatează TVR Moldova.

Totodată, ea a subliniat că „o asemenea decizie trebuie luată de majoritatea cetățenilor”.

Referindu-se la căi alternative de aderare la UE, Maia Sandu a indicat că ia în calcul și posibilitatea ca țara să adere la blocul comunitar fără regiunea transnistreană.

„Aceasta este o soluție posibilă”, a adăugat șefa statului vecin.

În ceea ce privește reticența unor state față de aderarea Ucrainei la UE, în contextul în care Chișinăul și Kievul avansează împreună pe drumul european, lidera de la Chișinău a fost întrebată dacă această reticență ar putea afecta aderarea Republicii Moldova. Ea a răspuns că „sperăm ca, după ultimele alegeri din Ungaria, situația să evolueze și statele membre ale UE să deschidă grupurile de capitole de negociere. De altfel, suntem foarte recunoscători pentru sprijinul oferit de Franța și de președintele Emmanuel Macron”.

Totodată, lidera de la Chișinău s-a arătat încrezătoare că țara sa va reuși să adere la Uniune până în 2030.

„Ne-am angajat în fața cetățenilor ca țara să fie pregătită să intre în Uniunea Europeană până la acest termen. Lucrăm activ în acest sens. Desigur, mai sunt reforme importante de finalizat, însă ne vom respecta angajamentele, în special în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției. Vedem deja primele rezultate, inclusiv condamnări în dosare mari de corupție”, a mai spus președinta Maia Sandu.

La începutul anului, Maia Sandu a afirmat că, în prezent, nu există un sprijin majoritar pentru unirea cu România, subliniind că orice decizie de acest tip poate fi luată exclusiv pe baza voinței cetățenilor, exprimată democratic. Aceasta a oferit aceste clarificări după ce, într-un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, întrebată direct dacă susține unirea cu România, răspunsese astfel: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”.