Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru: Guvernul trebuie să pregătească țara pentru aderarea la UE

Corespondență din Bruxelles

Liderii Uniunii Europene au reconfirmat, în concluziile Consiliului European de toamnă desfășurat la Bruxelles, calea de urmat pentru Republica Moldova în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, reafirmând sprijinul ferm în acest sens și încurajând instituțiile UE să continue demersurile. „Moldova nu va pierde timpul și, în colaborare cu Comisia Europeană, va face acei pași tehnici necesari”, a declarat, în context, președintele român Nicușor Dan. Concluzii identice au fost aprobate de liderii europeni, dar în format 26, fără Ungaria, cu privire la procesul de aderare a Ucrainei la UE.

„Consiliul European felicită autoritățile Republicii Moldova pentru angajamentul lor ferm și pentru măsurile eficiente adoptate în vederea protejării integrității recentului proces electoral și asigurării unor alegeri libere și corecte, în pofida activităților hibride susținute desfășurate de Rusia pentru a submina instituțiile democratice ale țării”, se arată în documentul adoptat la finalul reuniunii, dar care nu a oferit o decizie privind începerea formală a negocierilor de aderare.

Potrivit concluziilor, primul cluster de negocieri – cel privind elementele fundamentale – va fi deschis primul și închis ultimul, în conformitate cu metodologia de extindere, iar alte clustere vor fi deschise „atunci când condițiile vor fi îndeplinite”. Documentul menționează și faptul că evaluarea Comisiei Europene confirmă pregătirea Republicii Moldova pentru deschiderea clusterelor privind elementele fundamentale, piața internă și relațiile externe.

Liderii europeni subliniază că Uniunea Europeană va continua să colaboreze strâns cu Republica Moldova pentru a-i consolida reziliența și stabilitatea, dar și pentru a trage învățăminte din experiența Chișinăului în gestionarea amenințărilor hibride și a tentativelor de ingerință străină, fiind primele astfel de concluzii adoptate de UE după alegerile parlamentare de peste Prut, câștigate cu majoritate absolută de forțele pro-europene.

Totodată, Consiliul European reafirmă sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru parcursul de aderare al Republicii Moldova și „salută progresele semnificative realizate până în prezent”. Liderii europeni încurajează Chișinăul, Consiliul și Comisia Europeană „să continue activitatea privind procesul de aderare, în conformitate cu abordarea bazată pe merite”.

La finalul reuniunii de la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a declarat, răspunzând unei întrebări legate de calendarul negocierilor de aderare ale Republicii Moldova, că există „o realitate diplomatică” ce influențează ritmul procesului, însă Chișinăul nu va sta pe loc.

„Există, cel puțin la nivel simbolic, o cuplare a procesului de aderare al Moldovei cu cel al Ucrainei și o opoziție a Ungariei la aderarea Ucrainei. Dar astea sunt fapte și nu are rost să le ocolim”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a explicat că, până la soluționarea acestei situații, Republica Moldova va continua să colaboreze cu Comisia Europeană pentru a îndeplini pașii tehnici necesari aderării, astfel încât procesul să nu sufere întârzieri inutile.

„Moldova nu va pierde timpul și, în colaborare cu Comisia Europeană, va face acei pași tehnici necesari pe care oricum trebuie să-i facă într-un proces formal de aderare, astfel încât, în momentul în care chestiunea diplomatică va fi rezolvată — și ea va fi rezolvată — timpul să fie deja câștigat”, a subliniat șeful statului român.

Discuțiile privind integrarea europeană a Republicii Moldova, mult așteptate la Chișinău, vin și pe fondul rezultatelor alegerilor parlamentare de la finalul lunii septembrie.

Noul Parlament de la Chișinău a fost învestit miercuri, 22 octombrie, în prezența președintei Maia Sandu, care a evocat obiectivul integrării europene.

Progresul realizat până în prezent este vizibil din perspectiva concluziilor Consiliului European.

Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul și existând astfel temeri din partea Ucrainei că ar putea exista o decuplare de Republica Moldova.