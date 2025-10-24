Connect with us

Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru: Guvernul trebuie să pregătească țara pentru aderarea la UE

Published

38 minutes ago

on

© presedinte.md

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu drept cadidat la funcția de prim-ministru. Decizia a fost luată în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare. 

„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor”, a scris șefa statului într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook.

 

Desemnarea noului premier vine după ce Dorin Recean a anunțat că nu va mai continua în funcție după instalarea noului cabinet guvernamental și că își va încheia mandatul odată cu desemnarea noului Guvern, ca urmare a alegerilor parlamentare.

Potrivit Constituției, Alexandru Munteană urmează să prezinte Parlamentului programul de guvernare și mista membrilor Cabinetului, pentru obținerea votului de încredre.

Încă de joi seară, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care este majoritar în parlamentul de la Chișinău, a anunțat că susține candidatura lui Munteanu la funcția de premier, potrivit Agerpres.

„Alexandru Munteanu este un om cu profilul și experiența care se pliază pe necesitățile actuale ale țării noastre, în special în ceea ce privește creșterea economică. Considerăm că este omul potrivit pentru această etapă, capabil să răspundă provocărilor și să continue direcția de dezvoltare europeană a Republicii Moldova”, a declarat Igor Grosu, liderul formațiunii.

Related Topics:

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

CONSILIUL EUROPEAN

Liderii UE reconfirmă sprijinul ferm pentru deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova. Nicușor Dan: „Moldova nu va pierde timpul”

Published

3 hours ago

on

October 24, 2025

By

© Administrația Prezidențială

Corespondență din Bruxelles

Liderii Uniunii Europene au reconfirmat, în concluziile Consiliului European de toamnă desfășurat la Bruxelles, calea de urmat pentru Republica Moldova în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, reafirmând sprijinul ferm în acest sens și încurajând instituțiile UE să continue demersurile. „Moldova nu va pierde timpul și, în colaborare cu Comisia Europeană, va face acei pași tehnici necesari”, a declarat, în context, președintele român Nicușor Dan. Concluzii identice au fost aprobate de liderii europeni, dar în format 26, fără Ungaria, cu privire la procesul de aderare a Ucrainei la UE.

„Consiliul European felicită autoritățile Republicii Moldova pentru angajamentul lor ferm și pentru măsurile eficiente adoptate în vederea protejării integrității recentului proces electoral și asigurării unor alegeri libere și corecte, în pofida activităților hibride susținute desfășurate de Rusia pentru a submina instituțiile democratice ale țării”, se arată în documentul adoptat la finalul reuniunii, dar care nu a oferit o decizie privind începerea formală a negocierilor de aderare.

Potrivit concluziilor, primul cluster de negocieri – cel privind elementele fundamentale – va fi deschis primul și închis ultimul, în conformitate cu metodologia de extindere, iar alte clustere vor fi deschise „atunci când condițiile vor fi îndeplinite”. Documentul menționează și faptul că evaluarea Comisiei Europene confirmă pregătirea Republicii Moldova pentru deschiderea clusterelor privind elementele fundamentale, piața internă și relațiile externe.

Liderii europeni subliniază că Uniunea Europeană va continua să colaboreze strâns cu Republica Moldova pentru a-i consolida reziliența și stabilitatea, dar și pentru a trage învățăminte din experiența Chișinăului în gestionarea amenințărilor hibride și a tentativelor de ingerință străină, fiind primele astfel de concluzii adoptate de UE după alegerile parlamentare de peste Prut, câștigate cu majoritate absolută de forțele pro-europene.

Totodată, Consiliul European reafirmă sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru parcursul de aderare al Republicii Moldova și „salută progresele semnificative realizate până în prezent”. Liderii europeni încurajează Chișinăul, Consiliul și Comisia Europeană „să continue activitatea privind procesul de aderare, în conformitate cu abordarea bazată pe merite”.

La finalul reuniunii de la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a declarat, răspunzând unei întrebări legate de calendarul negocierilor de aderare ale Republicii Moldova, că există „o realitate diplomatică” ce influențează ritmul procesului, însă Chișinăul nu va sta pe loc.

Există, cel puțin la nivel simbolic, o cuplare a procesului de aderare al Moldovei cu cel al Ucrainei și o opoziție a Ungariei la aderarea Ucrainei. Dar astea sunt fapte și nu are rost să le ocolim”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a explicat că, până la soluționarea acestei situații, Republica Moldova va continua să colaboreze cu Comisia Europeană pentru a îndeplini pașii tehnici necesari aderării, astfel încât procesul să nu sufere întârzieri inutile.

Moldova nu va pierde timpul și, în colaborare cu Comisia Europeană, va face acei pași tehnici necesari pe care oricum trebuie să-i facă într-un proces formal de aderare, astfel încât, în momentul în care chestiunea diplomatică va fi rezolvată — și ea va fi rezolvată — timpul să fie deja câștigat”, a subliniat șeful statului român.

Discuțiile privind integrarea europeană a Republicii Moldova, mult așteptate la Chișinău, vin și pe fondul rezultatelor alegerilor parlamentare de la finalul lunii septembrie.

Noul Parlament de la Chișinău a fost învestit miercuri, 22 octombrie, în prezența președintei Maia Sandu, care a evocat obiectivul integrării europene.

Progresul realizat până în prezent este vizibil din perspectiva concluziilor Consiliului European.

Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul și existând astfel temeri din partea Ucrainei că ar putea exista o decuplare de Republica Moldova.

REPUBLICA MOLDOVA

Consiliul European va discuta integrarea R. Moldova în UE, anunță Nicușor Dan: Ambiția este să începem procesul de aderare, cu negocieri pe capitole

Published

24 hours ago

on

October 23, 2025

By

© Calea Europeană/ Robert Lupițu

Corespondență din Bruxelles

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor discuta la summitul de la Bruxelles despre începerea procesului formal de aderare a Republicii Moldova la UE, a anunțat joi președintele Nicușor Dan, la sosirea la summitul Consiliului European de la Bruxelles.

Președintele participă joi la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, șeful statului urmând să participe la discuțiile axate pe Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova.

El a indicat că subiectele de pe agendă reprezintă teme importante pentru România, inclusiv tema legată de țara vecină.

Ultimul subiect, și, din nou, foarte important pentru România – Moldova și procesul de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană, cuplarea cu Ucraina, cum putem să facem ca să folosim acești ani pentru accederea Moldovei la Uniunea Europeană“, a subliniat șeful statului.

Întrebat care vor fi discuțiile din interiorul summitului cu privire la Republica Moldova, președintele a menționat că este vorba despre “începerea procesului formal de aderare, cu capitolele”.

Asta e discuția, asta este ambiția, dar, cum se poate face asta din punct de vedere tehnic, o să vedem azi“, a subliniat el, având în vedere că Uniunea Europeană a abordat tema aderării Republicii Moldova și Ucrainei la pachet, dar Kievul este ținut în loc de blocajul prin veto impus de Ungaria.

Discuțiile privind integrarea europeană a Republicii Moldova, mult așteptate la Chișinău, vin și pe fondul rezultatelor alegerilor parlamentare de la finalul lunii septembrie.

Noul Parlament de la Chișinău a fost învestit miercuri, 22 octombrie, în prezența președintei Maia Sandu, care a evocat obiectivul integrării europene.

Grupul de lucru privind Republica Moldova de la nivelul Comunității Politice Europene, care reunește liderii instituțiilor UE și a câtorva state membre, între care și România, a avut o discuție cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Copenhaga, context în care șeful statului român a insistat că Republica Moldova ar putea semna tratatul de aderare la UE în 2028.

NATO

NATO reafirmă sprijinul pentru R. Moldova, iar Marea Britanie va trimite la Chișinău o echipă de experți în drone: Putin ascultă ce spunem, nu vrem să-l facem prea înțelept

Published

1 week ago

on

October 16, 2025

By

© NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat sprijinul Alianței Nord-Atlantice pentru Republica Moldova, în cadrul conferinței de presă susținute după reuniunea miniștrilor apărării ai NATO, desfășurată miercuri la Bruxelles.

Răspunzând unei întrebări privind cooperarea dintre NATO și Chișinău, Mark Rutte a subliniat relațiile apropiate dintre Alianță și Republica Moldova și a exprimat aprecierea sa față de președinta Maia Sandu.

„Desigur, acest lucru nu a fost dezbătut în profunzime astăzi, dar vă pot asigura, în general, că există o cooperare strânsă între UE și Moldova, între NATO și Moldova. Maia Sandu și cu mine ne cunoaștem de mulți ani. Sunt un admirator al leadershipului ei”, a declarat Mark Rutte.

El a adăugat că NATO, în ansamblu, dar și aliații la nivel individual, sunt pregătiți să sprijine Republica Moldova, fără a detalia însă forma exactă a acestui sprijin.

„Oriunde ea consideră că putem fi de ajutor, încercăm să ajutăm. Și asta poate fi NATO în ansamblu, pot fi aliați individuali care intervin. Nu voi intra în prea multe detalii, pentru că suntem o democrație, aceasta este o conferință de presă deschisă. Știu că Vladimir Putin urmărește întotdeauna aceste momente, ascultând ceea ce spun, așa că nu vreau să-l fac prea înțelept”, a precizat secretarul general al NATO.

În contextul ministerialei NATO, Marea Britanie a anunțat că va trimite o echipă de experți în drone în Moldova pentru a instrui armata națională în combaterea potențialelor incursiuni rusești.

John Healey, ministrul apărării, a mai declarat miercuri că Marea Britanie intenționează să „intensifice răspunsul la agresiunea Rusiei”, arată Europa Liberă Moldova.

Un contingent de personal militar britanic va fi dislocat în Moldova la sfârșitul acestei luni, a scris presa britanică.

Experții vor „ajuta la stabilirea cerințelor pentru forțele armate ale Moldovei în ceea ce privește tacticile de combatere a dronelor”, a mai declarat Ministerul Apărării de la Londra.

Moldova se numără printre vecinele Ucrainei pe al căror teritoriu au ajuns fragmente de dronă din „teatrul de operațiuni”.

Contactată de agenția de presă IPN, purtătoarea de cuvânt de la Ministerul Apărării, Maria Aramă, a confirmat că vor veni experți militari britanici în Republica Moldova.

Miniștrii apărării din statele membre NATO și-au încheiat miercuri, 15 octombrie, prima reuniune de la Summitul de la Haga. În urma recentelor încălcări ale spațiului aerian de către drone și avioane, miniștrii au discutat despre consolidarea posturii de descurajare și apărare a Alianței, inclusiv prin exercițiul Eastern Sentry.

Discuțiile au evidențiat creșterea investițiilor în domeniul apărării și adaptarea inovatoare la noile amenințări. Pornind de la incidentele recente, miniștrii au convenit implementarea unor măsuri suplimentare de contracarare a dronelor, pentru a extinde capabilitățile NATO. Acestea includ testarea unor sisteme integrate anti-dronă în cadrul Eastern Sentry, precum și consolidarea cooperării cu Uniunea Europeană și cu sectorul privat pentru inovare rapidă.

Aliații au reafirmat sprijinul lor ferm pentru Ucraina, inclusiv în cadrul reuniunii Consiliului NATO–Ucraina, la care au participat ministrul ucrainean al apărării, Denys Shmyhal, și Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, precum și ulterior, în cadrul Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei.

