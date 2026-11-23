Rusia duce două războaie care se alimentează reciproc: unul convențional, împotriva Ucrainei, și unul cognitiv, împotriva democrațiilor europene și a statelor NATO, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în discursul susținut la sesiunea anuală a Adunării Parlamentare a NATO, desfășurată la Berlin, potrivit Președinției Republicii Moldova.

„Primul este războiul convențional împotriva Ucrainei, purtat cu rachete, drone și artilerie pentru a cuceri teritorii și a priva o națiune de libertatea sa. Al doilea este un război cognitiv împotriva democrațiilor din Europa și din spațiul NATO – un război care urmărește să schimbe ce cred oamenii, de ce se tem, în cine au încredere și, în cele din urmă, deciziile pe care le iau. Rusia nu are nevoie să învingă armatele Europei dacă poate submina voința politică din spatele lor”, a spus șefa Maia Sandu.

Referindu-se la experiența Republicii Moldova, Maia Sandu a explicat cum se manifestă acest război cognitiv. Potrivit acesteia, la ultimele alegeri, Rusia a cheltuit echivalentul a circa 2% din PIB-ul țării pentru cumpărarea de voturi, finanțarea ilegală a partidelor, atacuri cibernetice, alerte false cu bombă la secțiile de votare din străinătate și campanii coordonate în mediul online.

„Cetățenii noștri și-au apărat alegerea, iar instituțiile noastre au rezistat”, a subliniat Maia Sandu.

De asemenea, aceasra a vorbit și despre dronele rusești care încalcă spațiul aerian al Republicii Moldova – peste 80 de incidente cu drone și alte amenințări aeriene în 2026, fiecare urmat de manipulare informațională.

„Mai întâi îi fac pe oameni să se simtă în nesiguranță. Apoi încearcă să-i convingă că a se apăra este și mai periculos”, a spus ea.

Maia Sandu a avertizat țările care se pregătesc de alegeri că protejarea scrutinelor trebuie să înceapă cu mult înainte de debutul campaniei electorale.

„Alegerile sunt momentul în care oamenii își transformă convingerile, temerile și percepțiile în decizii. Iar Rusia ar putea să fi petrecut ani întregi modelându-le”, a declarat președinta Republicii Moldova.

Pornind de la lecțiile învățate de Republica Moldova, șefa statului a propus cinci direcții de răspuns la războiul cognitiv dus de Rusia:

un răspuns comun la incendierile, sabotajele și atacurile cibernetice din Europa, prin care Rusia testează zi de zi limitele securității europene, și explicarea lor deschisă cetățenilor – „transparența este ea însăși o formă de apărare”;

urmărirea banilor: schimb de informații financiare și sancțiuni țintite împotriva rețelelor care finanțează aceste operațiuni și care ajută Rusia și Iranul să ocolească sancțiunile;

standarde comune împotriva manipulării informaționale și a ingerințelor străine, care vizează finanțarea ilicită și coordonarea din exterior și protejează libertățile democratice;

inițiativă în comunicare: democrațiile să-și spună propria poveste, în loc să răspundă la agenda Moscovei;

un nou contract social pentru apărarea păcii, în care guvernele explică onest amenințările și costurile apărării.

„Moldova este un stat neutru prin Constituție. Dar neutralitatea nu înseamnă slăbiciune, indiferență față de agresiunea brutală împotriva unui vecin sau a trebui să înfruntăm singuri amenințările la adresa securității.”, a declarat președinta.

Ea a arătat că Republica Moldova contribuie la securitatea regiunii ca vecin stabil și prietenos al Ucrainei și prin participarea la misiunea NATO din Kosovo și la misiunea Uniunii Europene (UE) din Bosnia și Herțegovina.

Maia Sandu a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană înseamnă pentru Republica Moldova asigurarea unui viitor în pace și libertate, consolidarea democrației și întărirea securității. Șefa statului a reiterat obiectivul de a încheia negocierile de aderare până în 2028, menționând că patru grupuri de capitole de negociere sunt deschise, țara noastră fiind totodată pregătită să le deschidă pe celelalte două.

În cadrul sesiunii, președintei Maia Sandu i-a fost decernat Premiul „Femei pentru pace și securitate” al Adunării Parlamentare a NATO. Republica Moldova este partener al NATO din 1994. Cooperarea vizează modernizarea instituțiilor de apărare, reziliența și securitatea cibernetică, cu respectarea neutralității constituționale a țării.