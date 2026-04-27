Maia Sandu, la Cernobîl alături de Zelenski: “Disprețul față de viața umană nu a dispărut de la Kremlin”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat duminică la Cernobîl la ceremonia de comemorare a patru decenii de la cea mai gravă catastrofă nucleară din istorie, alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și de reprezentanți ai comunității internaționale.

La eveniment au fost omagiați lichidatori, inclusiv cei 3500 de moldoveni, trimiși în zona dezastrului fără protecție suficientă și fără să cunoască întregul adevăr despre pericolul la care erau expuși.

Referindu-se la catastrofă, președinta Maia Sandu a spus că a fost consecința unui regim care și-a pus propria reputație mai presus de viețile oamenilor — „un regim care a ținut oamenii în întuneric în timp ce un reactor ardea, pentru că cei puternici credeau că au dreptul să decidă ce li se permite celor fără putere să știe.”

Acel dispreț nu aparține însă doar trecutului.

„Aceeași lipsă de respect pentru viața umană care a definit reacția sovietică se reflectă și astăzi în atacurile Rusiei asupra orașelor ucrainene, în ocuparea centralelor nucleare, în războiul pe care Moscova refuză chiar să-l numească război”, a menționat președinta Republicii Moldova

Când o dronă rusească a lovit anul trecut Noua Structură de Confinare Sigură — arcul construit deasupra reactorului contaminat — mesajul a fost, în opinia Maiei Sandu, deliberat: ceea ce lumea construiește împreună poate fi țintit și distrus. În context, șefa statului a îndemnat comunitatea internațională să își reînnoiască angajamentele pentru siguranța nucleară.

În încheiere, șefa statului moldovean a subliniat că lecțiile acestui loc sunt mai actuale ca oricând: un stat care îi tratează pe cetățeni ca dispensabili plătește un preț suportat și de generațiile viitoare; siguranța nucleară este o responsabilitate permanentă; iar minciuna de stat nu protejează pe nimeni — dimpotrivă, ucide.

Moldova alege un alt drum, a evocat președinta Republicii Moldova. „Vrem să construim o societate care spune adevărul cetățenilor săi, care nu trimite pe nimeni în pericol fără protecție și fără onestitate, în care statul este cu adevărat demn de încrederea care i se acordă”, a concluzionat Maia Sandu — un viitor pentru care Ucraina luptă acum și pe care Moldova îl construiește pas cu pas, alături de partenerii și prietenii săi.