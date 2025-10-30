Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: Platformele de socializare, odinioară promisiunea libertății, au devenit vaste spații ale manipulării pentru regimurile autoritare

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat miercuri la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, unde a susținut un discurs despre pericolele pe care le reprezintă manipularea online pentru democrațiile moderne, context în care a subliniat că platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării, exploatate de regimuri autoritare pentru a submina procesele democratice.

Evenimentul reunește anual șefi de stat și de guvern, lideri internaționali, experți și reprezentanți ai societății civile pentru a discuta soluții la marile provocări globale – de la pace și securitate, la dezvoltare durabilă și guvernare democratică.

“Regimurile autoritare care suprimă libertatea de exprimare acasă folosesc aceleași platforme pentru a submina democrațiile din străinătate. Ele exploatează deschiderea societăților noastre pentru a răspândi manipulare, în timp ce refuză propriilor cetățeni anume libertatea,” a menționat șefa statului moldovean, conform unui comunicat de presă.

Președinta Maia Sandu a evidențiat, de asemenea, că platformele online poartă responsabilitate în combaterea manipulării și dezinformării.

„Platformele trebuie să respecte propriile reguli — și legea. Ele trebuie să ofere acces real la date, să dezvăluie cine plătește pentru amplificare și să accepte audituri independente privind moderarea conținutului și publicitatea politică”, a mai adăugat ea.

În marja Forumului, Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian. Cei doi lideri au discutat despre pace și stabilitate în Europa, protejarea integrității proceselor electorale, combaterea amenințărilor la adresa suveranității ambelor țări și consolidarea rezilienței instituțiilor democratice.

De asemenea, Președinta Sandu s-a întâlnit cu Președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Belgiei, Peter De Roover, cu care a discutat despre sprijinul Belgiei pentru parcursul european al Moldovei.

Investițiile în economia moldovenească au fost principalul subiect al discuției cu directorul general al Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), Rémy Rioux. Grupul AFD sprijină proiecte de dezvoltare care îmbunătățesc viețile oamenilor din Moldova, inclusiv în domeniile eficienței energetice, împăduririi și finanțării întreprinderilor mici și mijlocii.