Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: Platformele de socializare, odinioară promisiunea libertății, au devenit vaste spații ale manipulării pentru regimurile autoritare
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat miercuri la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, unde a susținut un discurs despre pericolele pe care le reprezintă manipularea online pentru democrațiile moderne, context în care a subliniat că platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării, exploatate de regimuri autoritare pentru a submina procesele democratice.
Evenimentul reunește anual șefi de stat și de guvern, lideri internaționali, experți și reprezentanți ai societății civile pentru a discuta soluții la marile provocări globale – de la pace și securitate, la dezvoltare durabilă și guvernare democratică.
“Regimurile autoritare care suprimă libertatea de exprimare acasă folosesc aceleași platforme pentru a submina democrațiile din străinătate. Ele exploatează deschiderea societăților noastre pentru a răspândi manipulare, în timp ce refuză propriilor cetățeni anume libertatea,” a menționat șefa statului moldovean, conform unui comunicat de presă.
Președinta Maia Sandu a evidențiat, de asemenea, că platformele online poartă responsabilitate în combaterea manipulării și dezinformării.
„Platformele trebuie să respecte propriile reguli — și legea. Ele trebuie să ofere acces real la date, să dezvăluie cine plătește pentru amplificare și să accepte audituri independente privind moderarea conținutului și publicitatea politică”, a mai adăugat ea.
În marja Forumului, Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian. Cei doi lideri au discutat despre pace și stabilitate în Europa, protejarea integrității proceselor electorale, combaterea amenințărilor la adresa suveranității ambelor țări și consolidarea rezilienței instituțiilor democratice.
De asemenea, Președinta Sandu s-a întâlnit cu Președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Belgiei, Peter De Roover, cu care a discutat despre sprijinul Belgiei pentru parcursul european al Moldovei.
Investițiile în economia moldovenească au fost principalul subiect al discuției cu directorul general al Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), Rémy Rioux. Grupul AFD sprijină proiecte de dezvoltare care îmbunătățesc viețile oamenilor din Moldova, inclusiv în domeniile eficienței energetice, împăduririi și finanțării întreprinderilor mici și mijlocii.
ICI București și Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din R. Moldova își consolidează cooperarea pentru combaterea dezinformării
ICI București a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din Republica Moldova.
Potrivit unui comunicat al institutului, întâlnirea a reprezentat o etapă importantă în aprofundarea relațiilor de cooperare dintre cele două instituții, facilitând schimbul de perspective și definirea unor noi direcții strategice în dezvoltarea proiectului comun privind combaterea dezinformării.
Proiectul reunește expertiza sociologică și de analiză a fenomenelor sociale a partenerilor din Republica Moldova cu expertiza tehnică a ICI București, vizând dezvoltarea unor instrumente de monitorizare și analiză a conținutului digital, în sprijinul unei informări corecte și echilibrate a publicului.
„Combaterea dezinformării este o provocare complexă, care necesită soluții tehnologice performante și o înțelegere profundă a mecanismelor sociale care stau la baza răspândirii informațiilor false. Colaborarea cu Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice ne permite să unim știința datelor cu științele sociale, pentru a construi împreună un model interdisciplinar de analiză,” a declarat Adrian-Victor Vevera, director general al ICI București.
Această inițiativă consolidează cooperarea dintre România și Republica Moldova în domeniul cercetării și inovării, promovând schimbul de cunoștințe și bune practici între comunitățile academice și științifice ale celor două țări.
Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru: Guvernul trebuie să pregătească țara pentru aderarea la UE
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu drept cadidat la funcția de prim-ministru. Decizia a fost luată în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare.
„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor”, a scris șefa statului într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook.
Desemnarea noului premier vine după ce Dorin Recean a anunțat că nu va mai continua în funcție după instalarea noului cabinet guvernamental și că își va încheia mandatul odată cu desemnarea noului Guvern, ca urmare a alegerilor parlamentare.
Potrivit Constituției, Alexandru Munteană urmează să prezinte Parlamentului programul de guvernare și mista membrilor Cabinetului, pentru obținerea votului de încredre.
Încă de joi seară, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care este majoritar în parlamentul de la Chișinău, a anunțat că susține candidatura lui Munteanu la funcția de premier, potrivit Agerpres.
„Alexandru Munteanu este un om cu profilul și experiența care se pliază pe necesitățile actuale ale țării noastre, în special în ceea ce privește creșterea economică. Considerăm că este omul potrivit pentru această etapă, capabil să răspundă provocărilor și să continue direcția de dezvoltare europeană a Republicii Moldova”, a declarat Igor Grosu, liderul formațiunii.
Liderii UE reconfirmă sprijinul ferm pentru deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova. Nicușor Dan: „Moldova nu va pierde timpul”
Corespondență din Bruxelles
Liderii Uniunii Europene au reconfirmat, în concluziile Consiliului European de toamnă desfășurat la Bruxelles, calea de urmat pentru Republica Moldova în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, reafirmând sprijinul ferm în acest sens și încurajând instituțiile UE să continue demersurile. „Moldova nu va pierde timpul și, în colaborare cu Comisia Europeană, va face acei pași tehnici necesari”, a declarat, în context, președintele român Nicușor Dan. Concluzii identice au fost aprobate de liderii europeni, dar în format 26, fără Ungaria, cu privire la procesul de aderare a Ucrainei la UE.
„Consiliul European felicită autoritățile Republicii Moldova pentru angajamentul lor ferm și pentru măsurile eficiente adoptate în vederea protejării integrității recentului proces electoral și asigurării unor alegeri libere și corecte, în pofida activităților hibride susținute desfășurate de Rusia pentru a submina instituțiile democratice ale țării”, se arată în documentul adoptat la finalul reuniunii, dar care nu a oferit o decizie privind începerea formală a negocierilor de aderare.
Potrivit concluziilor, primul cluster de negocieri – cel privind elementele fundamentale – va fi deschis primul și închis ultimul, în conformitate cu metodologia de extindere, iar alte clustere vor fi deschise „atunci când condițiile vor fi îndeplinite”. Documentul menționează și faptul că evaluarea Comisiei Europene confirmă pregătirea Republicii Moldova pentru deschiderea clusterelor privind elementele fundamentale, piața internă și relațiile externe.
Liderii europeni subliniază că Uniunea Europeană va continua să colaboreze strâns cu Republica Moldova pentru a-i consolida reziliența și stabilitatea, dar și pentru a trage învățăminte din experiența Chișinăului în gestionarea amenințărilor hibride și a tentativelor de ingerință străină, fiind primele astfel de concluzii adoptate de UE după alegerile parlamentare de peste Prut, câștigate cu majoritate absolută de forțele pro-europene.
Totodată, Consiliul European reafirmă sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru parcursul de aderare al Republicii Moldova și „salută progresele semnificative realizate până în prezent”. Liderii europeni încurajează Chișinăul, Consiliul și Comisia Europeană „să continue activitatea privind procesul de aderare, în conformitate cu abordarea bazată pe merite”.
La finalul reuniunii de la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a declarat, răspunzând unei întrebări legate de calendarul negocierilor de aderare ale Republicii Moldova, că există „o realitate diplomatică” ce influențează ritmul procesului, însă Chișinăul nu va sta pe loc.
„Există, cel puțin la nivel simbolic, o cuplare a procesului de aderare al Moldovei cu cel al Ucrainei și o opoziție a Ungariei la aderarea Ucrainei. Dar astea sunt fapte și nu are rost să le ocolim”, a afirmat șeful statului.
Nicușor Dan a explicat că, până la soluționarea acestei situații, Republica Moldova va continua să colaboreze cu Comisia Europeană pentru a îndeplini pașii tehnici necesari aderării, astfel încât procesul să nu sufere întârzieri inutile.
„Moldova nu va pierde timpul și, în colaborare cu Comisia Europeană, va face acei pași tehnici necesari pe care oricum trebuie să-i facă într-un proces formal de aderare, astfel încât, în momentul în care chestiunea diplomatică va fi rezolvată — și ea va fi rezolvată — timpul să fie deja câștigat”, a subliniat șeful statului român.
Discuțiile privind integrarea europeană a Republicii Moldova, mult așteptate la Chișinău, vin și pe fondul rezultatelor alegerilor parlamentare de la finalul lunii septembrie.
Noul Parlament de la Chișinău a fost învestit miercuri, 22 octombrie, în prezența președintei Maia Sandu, care a evocat obiectivul integrării europene.
Progresul realizat până în prezent este vizibil din perspectiva concluziilor Consiliului European.
Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul și existând astfel temeri din partea Ucrainei că ar putea exista o decuplare de Republica Moldova.
Donald Trump îl primește pe Viktor Orban la Casa Albă pe 7 noiembrie. Discuții despre energie, apărare și pacea în Ucraina
UE ar trebui să continue demersurile pentru crearea unei agenții comune de informații, subliniază Sauli Niinistö: Europa trebuie să fie capabilă să se protejeze singură când prietenii săi sunt „mai activi în altă parte”
Ministru francez al apărării, în România, la o zi după anunțul reducerii forțelor SUA în România: Parisul asigură că apărarea flancului estic va rămâne “fiabilă”. Germania consideră că decizia SUA arată încrederea în capacitatea Europei
Suedia vrea ca avioanele Gripen destinate Ucrainei să fie plătite din activele rusești înghețate în UE
Trump și Xi, întâlnire „incredibilă” în Coreea de Sud. SUA reduc tarifele la importurile din China, iar Beijingul promite ridicarea restricțiilor la pământuri rare, măsuri împotriva traficului de fentanil și reluarea achizițiilor de soia
Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: Platformele de socializare, odinioară promisiunea libertății, au devenit vaste spații ale manipulării pentru regimurile autoritare
Consiliul Europei recomandă României să instituie „un sistem național de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBT în școli”
Consolidarea Parteneriatului Strategic și cooperarea în domeniul securității regionale, principalele teme ale dialogului strategic România-Marea Britanie desfășurat la București
