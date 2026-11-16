Maia Sandu, la Forumul privind extinderea UE: Putem încheia negocierile de aderare până în 2028 și chiar depăși așteptările Comisiei Europene

Republica Moldova poate încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028 și poate livra chiar mai mult decât așteaptă Comisia Europeană, a declarat luni președinta Maia Sandu, la Forumul privind extinderea Uniunii Europene de la Bruxelles.

„Este ambițios, dar cred că Moldova a demonstrat în ultimii ani că își poate îndeplini obiective ambițioase”, a afirmat șefa statului moldovean, potrivit unui comunicat al Președinției de la Chișinău.

Președinta Republicii Moldova a subliniat că ultimul Raport de extindere al Comisiei Europene confirmă eforturile instituțiilor de la Chișinău. Conform raportului, Republica Moldova este pregătită din punct de vedere tehnic pentru deschiderea ultimelor două grupuri de capitole de negociere.

„Vom munci foarte mult anul viitor pentru a îndeplini cel puțin ceea ce spune Comisia în privința celor 25 de capitole, poate chiar mai mult”, a afirmat Maia Sandu, adăugând: „Este realist. Vom livra chiar mai mult decât ceea ce așteaptă Comisia de la noi.”

Ea a pledat pentru un proces de extindere bazat pe merite, în care reformele țărilor candidate sunt urmate de pași concreți din partea statelor membre ale Uniunii Europene.

Maia Sandu a amintit că Rusia investește masiv în războiul hibrid împotriva Republicii Moldova, pentru a o folosi împotriva Ucrainei și a statelor membre ale UE din regiune.

„Moldovenii vor continua să depună eforturi susținute pentru consolidarea instituțiilor statului și a rezilienței societății în ansamblu. Însă cetățenii trebuie să vadă că integrarea europeană este un obiectiv concret și real. Așadar, atât timp cât Guvernul își îndeplinește angajamentele, iar Comisia Europeană confirmă, prin rapoartele sale, că Guvernul realizează reformele necesare integrării europene, cetățenii Republicii Moldova trebuie să vadă că și Uniunea Europeană își respectă angajamentele. Pentru că, dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci Moscovei îi va fi mult mai ușor să promoveze narațiunea Rusiei potrivit căreia integrarea europeană este o minciună și că aceasta nu reprezintă o perspectivă reală pentru Republica Moldova”, a mai spus Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a amintit că integrarea europeană este alegerea cetățenilor Republicii Moldova, exprimată prin referendumul constituțional și prin alegerile prezidențiale și parlamentare.

„Cred că aceasta este cea mai mare garanție că integrarea europeană va continua. Sper că vom avea tratatul semnat înainte să-mi închei mandatul. Dar apoi vor urma și alți pași. Și sunt sigură că acest proces va continua, datorită oamenilor din Moldova care au ales această cale”, a menționat șefa statului moldovean.

Maia Sandu a vorbit și despre importanța unui dialog mai strâns cu statele membre și cu societățile acestora, cu sprijinul diasporei moldovenești, pentru a explica mai bine beneficiile aderării Republicii Moldova pentru întreaga Uniune, inclusiv pentru securitatea regională.

Progresele Republicii Moldova au fost evidențiate și de Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în deschiderea Forumului: „Atât Republica Moldova, cât și Ucraina avansează pe calea lor europeană în pofida unor presiuni extraordinare. Este impresionant să vedem acest lucru.” Ea a evocat că experiența Moldovei în apărarea democrației împotriva ingerințelor străine oferă lecții importante de reziliență pentru întreaga Europă.

La rândul său, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a transmis un mesaj ferm de susținere a perspectivei europene a Republicii Moldova și Ucrainei: „Sunteți europeni și veți deveni membri ai Uniunii Europene. Aderarea voastră trebuie să rămână bazată pe merite, dar atunci când reformele sunt realizate, Europa trebuie să răspundă cu viteză și determinare.”

Forumul privind extinderea Uniunii Europene, cu genericul „O Europă mai extinsă – o Europă mai puternică” (Wider Europe – Stronger Europe), este găzduit de Comisia Europeană. La Forum participă lideri politici și reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri și ai tinerilor din statele membre și din țările candidate. Participarea șefei statului are loc în cadrul vizitei de lucru la Bruxelles din 16–17 noiembrie. Vizita include întrevederi cu oficiali ai instituțiilor europene și cu membri ai Parlamentului European.