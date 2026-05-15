Maia Sandu, la Sesiunea Ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei: „Extinderea UE și apărarea vieții democratice europene sunt unul și același act de rezistență”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a deschis vineri, la Chișinău, Sesiunea Ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, cu un discurs axat pe responsabilitatea comună a statelor membre de a apăra democrația, pacea și securitatea europeană, în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și al intensificării războiului cognitiv, potrivit comunicatului oficial.

În intervenția sa, Maia Sandu a condamnat atacurile brutale și neîncetate împotriva Ucrainei și a punctat pericolul pe care Rusia îl reprezintă pentru întreaga Europă.

„Rusia este agresorul. Rusia este cea mai presantă și severă amenințare la adresa securității continentului nostru astăzi și, probabil, pentru deceniile următoare”, a menționat Maia Sandu.

În context, președinta a menționat că presiunea asupra Rusiei trebuie menținută și consolidată, iar Ucraina trebuie sprijinită în continuare atât militar și financiar, cât și prin mecanisme internaționale de responsabilizare pentru crimele comise în timpul războiului.

Citiți și: La Chișinău a fost adoptată rezoluția pentru înființarea comitetului de management al tribunalului special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei

Referindu-se la necesitatea tragerii la răspundere a Rusiei, Maia Sandu a salutat adoptarea iminentă, la Chișinău, a Acordului Parțial Extins privind Comitetul de Management al Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei.

Totodată, șefa statului a reiterat importanța consolidării arhitecturii internaționale de răspundere și a subliniat că Republica Moldova a fost printre statele fondatoare ale Tribunalului Special, creat în cadrul Consiliului Europei, în perioada Președinției Republicii Moldova a Comitetului de Miniștri al organizației.

Șefa statului a accentuat că războiul împotriva Ucrainei este însoțit de un război cognitiv.

„Este un război purtat în interiorul societăților noastre împotriva modului în care oamenii gândesc, a ceea ce ei consideră demn de încredere și a felului în care votează”, a explicat președinta.

În acest sens, șefa statului a avertizat că manipularea informațională, finanțarea ilicită și ingerințele externe reprezintă amenințări directe la adresa modului european de viață și a subliniat necesitatea unor abordări mai eficiente pentru protejarea democrațiilor, adaptate noilor realități.

„Democrațiile nu se pot apăra cu metodele deceniilor trecute”, a spus ea. Astfel, șefa statului a pledat pentru adoptarea unui instrument juridic internațional care să permită o cooperare mai eficientă între state în combaterea amenințărilor hibride.

În discursul său, Maia Sandu a vorbit și despre importanța extinderii Uniunii Europene pentru securitatea și stabilitatea continentului.

„Extinderea Uniunii Europene și apărarea vieții democratice europene sunt, în cele din urmă, unul și același act de rezistență”, a aceasta. Președinta a accentuat că țara noastră își continuă parcursul european prin respectarea criteriilor și implementarea reformelor necesare, afirmându-se totodată ca un furnizor de securitate în regiune.

Republica Moldova a deținut președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2024 – mai 2025, în cadrul căreia a promovat inițiative esențiale ce țin de contracararea ingerințelor străine, de tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele comise împotriva Ucrainei și de promovarea drepturilor sociale, reflectând angajamentul țării noastre pentru o Europă unită și puternică.