Maia Sandu, mesaj pentru președintele Consiliului European: ”Suntem un popor european, cu vocație europeană și viitor european”

Președintele Consiliului European, Charles Michel, se află în prima sa vizită oficială în Republica Molodova și i-a transmis președintei Maia Sandu, sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru agenda ei „ambițioasă”.

„I-am transmis președintei Maia Sandu sprijinul total pentru agenda sa ambițioasă. Uniunea Europeană este cel mai de încredere partener al Republicii Moldova. Susținerea noastră este strâns legată de reforme. Doar lupta cu corupția şi consolidarea statului de drept pot asigura progresul. Vă doresc mult succes”, a scris Charles Michel pe Twitter.

I expressed full support to president @sandumaiamd and her ambitious agenda.

EU is Moldova’s most reliable partner.

Our support goes hand in hand with reforms.

Fighting corruption and strengthening rule of law are the only way forward.

Vă doresc mult succes! pic.twitter.com/R75d728z2o

— Charles Michel (@eucopresident) February 28, 2021