Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace pentru apărarea democrației în fața Rusiei

Subiectul unirii Republicii Moldova cu România a fost adus în discuție în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri care a urmat discursului susținut de președinta R. Moldova Maia Sandu în plenul instituției cu sediul la Strasbourg.

Maia Sandu a susținut marți un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, cu ocazia exercitării de către Chișinău a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, alocuțiune în în care a avertizat asupra celor mai grave amenințări cu care se confruntă Europa, respectiv agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei și războiul hibrid dus împotriva democrațiilor europene.

Întrebată de un parlamentar francez despre o declarație anterioară acordată jurnaliștilor britanici, șefa statului a precizat că răspunsul său a fost unul sincer și a sugerat că unirea ar putea reprezenta o soluție pentru a preveni o eventuală nouă ocupație a Republicii Moldova de către Rusia.

„Am oferit un răspuns onest la o întrebare. Sunt îngrijorată de situația din țara mea. E esențial ca Republica Moldova să fie parte a lumii libere. Nu vrem să cădem, din nou, sub influența sau ocupația Rusiei. Înțelegem foarte clar acest lucru și vreau ca R. Moldova să fie parte a lumii libere”, a declarat Maia Sandu, potrivit deschide.md.

În aceeași zi, premierul român Ilie Bolojan a declarat că ar vota „da” la un eventual referendum privind reunirea României cu Republica Moldova, dacă un astfel de scrutin ar fi organizat și în România.

Președinta a subliniat, totodată, că Republica Moldova este o democrație, iar majoritatea cetățenilor susțin integrarea europeană. „Sunt pe deplin angajată în parcursul european al Republicii Moldova și sper că și statele membre ale Uniunii Europene vor rămâne devotate procesului de extindere. Este un subiect de o importanță majoră pentru noi și, da, suntem profund îngrijorați”, a adăugat șefa statului.

Maia Sandu a evidențiat că procesul de aderare la Uniunea Europeană este unul bazat pe merit și a arătat că atât Republica Moldova, cât și Ucraina au îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea formală a negocierilor de aderare. „Chiar dacă aceste negocieri nu au fost încă lansate oficial, noi continuăm să muncim în acest sens. Având în vedere caracterul meritocratic al acestui proces, așteptăm ca Uniunea Europeană și instituțiile sale să vină cu o soluție clară și echitabilă pentru continuarea parcursului nostru european”, a afirmat președinta Republicii Moldova, conchide sursa citată.

Săptămâna trecută, Maia Sandu a afirmat că, în prezent, nu există un sprijin majoritar pentru unirea cu România, subliniind că orice decizie de acest tip poate fi luată exclusiv pe baza voinței cetățenilor, exprimată democratic. Aceasta a oferit aceste clarificări după ce, mai devreme luna aceasta, într-un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, întrebată direct dacă susține unirea cu România, răspunsese astfel: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”.

„Ceea ce îmi doresc eu cel mai mult pentru Republica Moldova este să fim în pace, cetățenii noștri să fie în pace și în siguranță și să rămânem parte a lumii libere. Astea sunt, din punctul meu de vedere, lucrurile cele mai importante, în special în contextul tot mai dificil, regional și internațional. Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și, eventual, poate fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecția României. Pentru primul plan, pentru integrarea europeană, avem susținerea majoritară a cetățenilor Republicii Moldova. Și am văzut acest lucru și la referendum, dar și la alte alegeri. Vedem acest lucru și în sondaje. Pentru a doua opțiune, care ne-ar asigura și pace, și faptul că rămânem parte a lumii libere, cel puțin conform sondajelor nu există sprijin majoritar. Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor. Nu am discutat acest subiect cu liderii europeni”, a spus Maia Sandu, joia trecută, într-o conferință de presă.

Într-o reacție la aceste afirmații, președintele Nicușor Dan a declarat că Bucureștiul respectă pe deplin suveranitatea Republicii Moldova și opțiunea exprimată de cetățenii acesteia pentru integrarea în Uniunea Europeană, subliniind că, în prezent, unirea cu România nu reprezintă un scenariu susținut de o majoritate la Chișinău.

Declarațiile au fost făcute la finalul summitului Consiliului European de la Bruxelles, în contextul unei întrebări privind afirmațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la scenariul Republicii Moldova cu România

Întrebat de CaleaEuropeană.ro dacă unirea Republicii Moldova cu România ar putea constitui un „plan B” în eventualitatea întârzierii procesului de integrare europeană, Nicușor Dan a subliniat că poziția României este una fundamentată pe respectarea voinței majoritare a cetățenilor moldoveni. „În momentul acesta, Republica Moldova este un stat suveran, și suveranitatea se exprimă prin majoritatea opiniilor cetățenilor săi”, a afirmat președintele.

Integrarea europeană a Republicii Moldova constituie “una din căile de a fi împreună”, afirmase șeful statului, la jumătatea lunii ianuarie, în cadrul primului său discurs anual de politică externă susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.

Declarația șefului statului surprinde această nuanță în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmase în interviul menționat anterior că ar vota “da” la un eventual referendum privind reunificarea cu România.