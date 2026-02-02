REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace pentru apărarea democrației în fața Rusiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian Arild Hermstad pentru eforturile sale de a apăra democrația în fața tentativelor de influență și destabilizare ruse, inclusiv atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și presiuni politice, informează Moldpres.
Arild Hermstad a declarat că a decis să o nominalizeze pe Maia Sandu pentru rolul său în apărarea democrației într-un context marcat de amenințări hibride. „Am nominalizat-o pe președinta Moldovei, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Sandu a fost pe frontul democrației în Europa”, a afirmat parlamentarul într-o postare pe o rețea de socializare.
El a subliniat că Republica Moldova a fost supusă unor tentative documentate de influență electorală, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice și acțiuni de destabilizare. „Scopul a fost obținerea unei guvernări mai prietenoase Kremlinului. Așa operează Rusia împotriva mai multor foste state sovietice. Rușii duc un război hibrid împotriva mai multor țări și, în ciuda unei mari incertitudini din jurul nostru, nu există nicio îndoială că Putin este cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în Europa. Maia Sandu și Moldova duc o luptă pentru noi toți”, a adăugat Hermstad.
Potrivit parlamentarului norvegian, răspunsul Maiei Sandu la aceste provocări a fost unul pașnic și democratic. „Maia Sandu le-a răspuns rușilor cu mijloace pașnice: a întărit statul de drept, a protejat alegerile libere și a respectat un curs democratic. Ea se distanțează clar de imperialismul rus și leagă Moldova mai aproape de democrațiile occidentale. Aceasta este muncă de pace pentru vremurile noastre: construim comunități robuste înainte ca conflictele să devină violente. Rezistăm influenței autoritare cu transparență și guvernanță publică”, a mai spus el.
În final, Hermstad a subliniat importanța democrației pentru pacea durabilă. „Democrația este o condiție prealabilă pentru adevărata pace. Maia Sandu a fost crucială pentru oprirea încercărilor Rusiei de a dărâma democrația moldovenească. Pentru asta cred că merită Premiul Nobel pentru Pace”, a concluzionat parlamentarul norvegian.
Premiul Nobel pentru Pace este unul dintre cele mai prestigioase premii internaționale și este acordat anual persoanelor, organizațiilor sau instituțiilor care au contribuit semnificativ la promovarea păcii, soluționarea conflictelor, apărarea drepturilor omului și consolidarea cooperării internaționale. Distincția a fost instituită în baza testamentului inventatorului suedez Alfred Nobel și este decernată din 1901 de Comitetul Nobel Norvegian, la Oslo. De-a lungul timpului, Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat unor personalități precum Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Dalai Lama, Barack Obama sau Uniunea Europeană, dar și organizații precum Comitetul Internațional al Crucii Roșii și Programul Alimentar Mondial, notează Moldpres.
REPUBLICA MOLDOVA
Ambasadorul R. Moldova în România își încheie mandatul: “Las o temelie solidă pentru a reuni statele noastre în UE”; Victor Chirilă va fi ambasador la Kiev
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a anunțat joi că își încheie mandatul în România, subliniind că lasă în urmă „o temelie solidă, construită pe valori naționale și identitate comune”, care trebuie să rămână „de nezdruncinat”. Diplomatul urmează să preia funcția de ambasador al Republicii Moldova la Kiev.
„Astăzi, relațiile dintre statele noastre sunt la cel mai bun nivel din istoria lor. În ultimii patru ani, Republica Moldova și România au cunoscut cea mai dinamică și prodigioasă perioadă de dezvoltare a relațiilor lor bilaterale. Iar ambele state sunt în prezent mai aproape ca niciodată de reunirea lor în Uniunea Europeană”, a scris Victor Chirilă pe Facebook.
Potrivit diplomatului, în această perioadă Chișinăul și Bucureștiul au depășit etapa discuțiilor sterile despre cooperare și au trecut la proiecte concrete.
„Anume în această perioadă, Chișinăul și Bucureștiul au rupt cercul vicios al discuțiilor interminabile despre cooperare pragmatică și au trecut de la vorbe la acțiuni și proiecte concrete de interconectare efectivă a rețelelor și piețelor energetice, a infrastructurii de transport, a piețelor de capital, a spațiilor noastre economice și culturale, România devenind în prezent garantul securității noastre energetice și unul dintre partenerii-cheie pentru dezvoltarea noastră economică”, a afirmat el.
Victor Chirilă a apreciat că această evoluție a relațiilor bilaterale, în contextul a patru ani de război în Ucraina, se datorează „în mare parte României”, care a sprijinit Republica Moldova în gestionarea mai multor crize succesive. El a amintit, în acest sens, criza refugiaților, criza energetică, dificultățile de pe piețele de desfacere, războiul hibrid și atacurile cibernetice.
Totodată, ambasadorul a subliniat sprijinul constant al României pentru activitatea Ambasadei Republicii Moldova la București și pentru procesele democratice din țara sa, inclusiv referendumul constituțional, alegerile prezidențiale și parlamentare, mulțumind tuturor celor care l-au susținut pe parcursul mandatului său.
„De mâine începe o nouă etapă în viața mea, care sper să fie cel puțin la fel de reușită. Astăzi însă îmi iau rămas bun de la București cu inima împăcată. Las colegilor mei o temelie solidă pentru noi proiecte ce ne vor aduce prosperitate și vor reuni statele noastre în Uniunea Europeană. Ambasadei îi revine, însă, un rol esențial: să facă totul pentru ca această temelie solidă, construită pe valori naționale și identitate comune, să rămână de nezdruncinat”, a transmis Victor Chirilă.
REPUBLICA MOLDOVA
Unirea R. Moldova cu România, în plenul Consiliului Europei. Cum a răspuns Maia Sandu unui parlamentar francez: “Nu vrem să cădem din nou sub ocupația Rusiei”
Subiectul unirii Republicii Moldova cu România a fost adus în discuție în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri care a urmat discursului susținut de președinta R. Moldova Maia Sandu în plenul instituției cu sediul la Strasbourg.
Maia Sandu a susținut marți un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, cu ocazia exercitării de către Chișinău a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, alocuțiune în în care a avertizat asupra celor mai grave amenințări cu care se confruntă Europa, respectiv agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei și războiul hibrid dus împotriva democrațiilor europene.
Întrebată de un parlamentar francez despre o declarație anterioară acordată jurnaliștilor britanici, șefa statului a precizat că răspunsul său a fost unul sincer și a sugerat că unirea ar putea reprezenta o soluție pentru a preveni o eventuală nouă ocupație a Republicii Moldova de către Rusia.
„Am oferit un răspuns onest la o întrebare. Sunt îngrijorată de situația din țara mea. E esențial ca Republica Moldova să fie parte a lumii libere. Nu vrem să cădem, din nou, sub influența sau ocupația Rusiei. Înțelegem foarte clar acest lucru și vreau ca R. Moldova să fie parte a lumii libere”, a declarat Maia Sandu, potrivit deschide.md.
În aceeași zi, premierul român Ilie Bolojan a declarat că ar vota „da” la un eventual referendum privind reunirea României cu Republica Moldova, dacă un astfel de scrutin ar fi organizat și în România.
Președinta a subliniat, totodată, că Republica Moldova este o democrație, iar majoritatea cetățenilor susțin integrarea europeană. „Sunt pe deplin angajată în parcursul european al Republicii Moldova și sper că și statele membre ale Uniunii Europene vor rămâne devotate procesului de extindere. Este un subiect de o importanță majoră pentru noi și, da, suntem profund îngrijorați”, a adăugat șefa statului.
Maia Sandu a evidențiat că procesul de aderare la Uniunea Europeană este unul bazat pe merit și a arătat că atât Republica Moldova, cât și Ucraina au îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea formală a negocierilor de aderare. „Chiar dacă aceste negocieri nu au fost încă lansate oficial, noi continuăm să muncim în acest sens. Având în vedere caracterul meritocratic al acestui proces, așteptăm ca Uniunea Europeană și instituțiile sale să vină cu o soluție clară și echitabilă pentru continuarea parcursului nostru european”, a afirmat președinta Republicii Moldova, conchide sursa citată.
Săptămâna trecută, Maia Sandu a afirmat că, în prezent, nu există un sprijin majoritar pentru unirea cu România, subliniind că orice decizie de acest tip poate fi luată exclusiv pe baza voinței cetățenilor, exprimată democratic. Aceasta a oferit aceste clarificări după ce, mai devreme luna aceasta, într-un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, întrebată direct dacă susține unirea cu România, răspunsese astfel: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”.
„Ceea ce îmi doresc eu cel mai mult pentru Republica Moldova este să fim în pace, cetățenii noștri să fie în pace și în siguranță și să rămânem parte a lumii libere. Astea sunt, din punctul meu de vedere, lucrurile cele mai importante, în special în contextul tot mai dificil, regional și internațional. Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și, eventual, poate fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecția României. Pentru primul plan, pentru integrarea europeană, avem susținerea majoritară a cetățenilor Republicii Moldova. Și am văzut acest lucru și la referendum, dar și la alte alegeri. Vedem acest lucru și în sondaje. Pentru a doua opțiune, care ne-ar asigura și pace, și faptul că rămânem parte a lumii libere, cel puțin conform sondajelor nu există sprijin majoritar. Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor. Nu am discutat acest subiect cu liderii europeni”, a spus Maia Sandu, joia trecută, într-o conferință de presă.
Într-o reacție la aceste afirmații, președintele Nicușor Dan a declarat că Bucureștiul respectă pe deplin suveranitatea Republicii Moldova și opțiunea exprimată de cetățenii acesteia pentru integrarea în Uniunea Europeană, subliniind că, în prezent, unirea cu România nu reprezintă un scenariu susținut de o majoritate la Chișinău.
Declarațiile au fost făcute la finalul summitului Consiliului European de la Bruxelles, în contextul unei întrebări privind afirmațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la scenariul Republicii Moldova cu România
Întrebat de CaleaEuropeană.ro dacă unirea Republicii Moldova cu România ar putea constitui un „plan B” în eventualitatea întârzierii procesului de integrare europeană, Nicușor Dan a subliniat că poziția României este una fundamentată pe respectarea voinței majoritare a cetățenilor moldoveni. „În momentul acesta, Republica Moldova este un stat suveran, și suveranitatea se exprimă prin majoritatea opiniilor cetățenilor săi”, a afirmat președintele.
Integrarea europeană a Republicii Moldova constituie “una din căile de a fi împreună”, afirmase șeful statului, la jumătatea lunii ianuarie, în cadrul primului său discurs anual de politică externă susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.
Declarația șefului statului surprinde această nuanță în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmase în interviul menționat anterior că ar vota “da” la un eventual referendum privind reunificarea cu România.
REPUBLICA MOLDOVA
Pe urmele declarațiilor Maiei Sandu? Ilie Bolojan: “Aș vota da” la un referendum privind unirea României cu R. Moldova
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-un dialog cu jurnaliștii RFI, că ar vota „da” la un eventual referendum privind reunirea României cu Republica Moldova, dacă un astfel de scrutin ar fi organizat și în România.
Șeful Executivului a fost întrebat despre declarațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care a afirmat recent că ar vota în favoarea unirii cu România. Ilie Bolojan a apreciat că această poziție este consecventă cu parcursul politic al liderului de la Chișinău.
Afirmația Maiei Sandu „nu face decât să confirme atitudinea pe care a avut-o în toți acești ani de când este președinta Republicii Moldova”, a spus premierul. „E o atitudine de confirmare a ceea ce a făcut dânsa pe această funcție, făcând tot ceea ce este posibil pentru ca Moldova să se dezvolte, să fie o țară sigură, o țară europeană. Iar asta înseamnă, în primul rând, un drum spre Europa prin România”, a adăugat Ilie Bolojan.
Întrebat explicit dacă ar susține unirea prin vot, în cazul organizării unui referendum în România, premierul a răspuns: „În condițiile în care s-ar pune problema unui astfel de referendum și în țara noastră, eu aș vota da”.
Săptămâna trecută, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că, în prezent, nu există un sprijin majoritar pentru unirea cu România, subliniind că orice decizie de acest tip poate fi luată exclusiv pe baza voinței cetățenilor, exprimată democratic. Sandu a oferit aceste clarificări după ce, mai devreme luna aceasta, într-un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, întrebată direct dacă susține unirea cu România, ea răspunsese: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”.
„Ceea ce îmi doresc eu cel mai mult pentru Republica Moldova este să fim în pace, cetățenii noștri să fie în pace și în siguranță și să rămânem parte a lumii libere. Astea sunt, din punctul meu de vedere, lucrurile cele mai importante, în special în contextul tot mai dificil, regional și internațional. Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și, eventual, poate fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecția României. Pentru primul plan, pentru integrarea europeană, avem susținerea majoritară a cetățenilor Republicii Moldova. Și am văzut acest lucru și la referendum, dar și la alte alegeri. Vedem acest lucru și în sondaje. Pentru a doua opțiune, care ne-ar asigura și pace, și faptul că rămânem parte a lumii libere, cel puțin conform sondajelor nu există sprijin majoritar. Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor. Nu am discutat acest subiect cu liderii europeni”, a spus Maia Sandu, joi, într-o conferință de presă.
Citiți și Bucureștiul și R. Moldova vor fi conectate în regim de autostradă în cel mult patru ani, afirmă Bolojan într-un interviu pentru presa germană în ajunul vizitei la Berlin
Într-o reacție la aceste afirmații, președintele Nicușor Dan a declarat că Bucureștiul respectă pe deplin suveranitatea Republicii Moldova și opțiunea exprimată de cetățenii acesteia pentru integrarea în Uniunea Europeană, subliniind că, în prezent, unirea cu România nu reprezintă un scenariu susținut de o majoritate la Chișinău.
Declarațiile au fost făcute la finalul summitului Consiliului European de la Bruxelles, în contextul unei întrebări privind afirmațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la scenariul Republicii Moldova cu România
Întrebat de CaleaEuropeană.ro dacă unirea Republicii Moldova cu România ar putea constitui un „plan B” în eventualitatea întârzierii procesului de integrare europeană, Nicușor Dan a subliniat că poziția României este una fundamentată pe respectarea voinței majoritare a cetățenilor moldoveni. „În momentul acesta, Republica Moldova este un stat suveran, și suveranitatea se exprimă prin majoritatea opiniilor cetățenilor săi”, a afirmat președintele.
Integrarea europeană a Republicii Moldova constituie “una din căile de a fi împreună”, afirmase șeful statului, săptămâna trecută, în cadrul primului său discurs anual de politică externă susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.
Declarația șefului statului surprinde această nuanță în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmase în interviul menționat anterior că ar vota “da” la un eventual referendum privind reunificarea cu România.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
UE semnalează disponibilitatea de a discuta cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”: Piața unică este una dintre comorile noastre
„Punctele forte ale Europei nu pot compensa vulnerabilitățile”, avertizează Mario Draghi: O Europă unită în domeniul comerțului, dar fragmentată în apărare, riscă să-și vadă puterea folosită împotriva sa
Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace pentru apărarea democrației în fața Rusiei
Premieră europeană: Acordul comercial digital UE–Singapore intră în vigoare și promite beneficii tangibile și de durată pentru companii și consumatori
AHK România: Mediul de afaceri româno-german transmite un semnal de unitate în abordarea politicilor economice europene
Gheorghe Falcă pledează pentru combaterea extremismului prin cunoașterea și conservarea lecțiilor istoriei: Memoria este un mecanism de apărare, un sistem imunitar al democrației
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio
Kaja Kallas neagă o distanțare între UE și NATO: „Ceea ce încercăm să facem este să convingem statele membre să investească mai mult în apărare”
Premierul Norvegiei sprijină o dezbatere referitoare la descurajarea nucleară europeană: Aceasta ar trebui să fie ancorată în NATO
PPE va analiza modul de aplicare a clauzei de apărare reciprocă din Tratatul UE, în contextul tensiunilor transatlantice actuale
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Trending
-
ROMÂNIA3 days ago
INCAS a obținut certificarea de Organizație de Proiectare din partea Ministerului Apărării Naționale
-
REPUBLICA MOLDOVA6 days ago
Unirea R. Moldova cu România, în plenul Consiliului Europei. Cum a răspuns Maia Sandu unui parlamentar francez: “Nu vrem să cădem din nou sub ocupația Rusiei”
-
ROMÂNIA2 days ago
Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului
-
NATO1 week ago
România găzduiește cel mai mare exercițiu interoperabil al artileriei Forțelor Terestre SUA în Europa, exersând “Linia de descurajare a Flancului Estic” și planurile de apărare NATO
-
ROMÂNIA2 days ago
Raed Arafat, apel către Parlament să limiteze accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale: Este momentul. România trebuie să trateze o problemă de sănătate și de protecție, nu o dezbatere ideologică