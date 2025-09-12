REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu, primită în audiență la Vatican de Papa Leon al XIV-lea: Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită
Papa Leon al XIV-lea a primit-o vineri în audiență la Vatican pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ca parte a vizitei de stat pe care lidera de la Chișinău a efectuat-o în ultimele zile în Italia.
“Am vorbit despre pace, despre credința care ne ține împreună și despre drumul țării noastre spre o viață mai bună. I-am povestit despre bunătatea și generozitatea moldovenilor, despre cum oamenii noștri rămân profund atașați de valorile creștine. Chiar și în timpuri grele, când regimul sovietic deporta preoți și transforma bisericile în grajduri, oamenii au păzit cum au putut lăcașele sfinte și au păstrat credința vie. Am vorbit și despre cum, cu un război la hotar, am știut să arătăm compasiune și solidaritate. Așa am devenit cunoscuți ca o țară mică, cu inima mare. Credința și omenia țin neamul nostru rezistent și demn. Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită. Cu voia lui Dumnezeu și prin munca noastră, ne vom croi un viitor în demnitate și pace, în marea familie europeană”, a scris, pe Facebook, președinta Maia Sandu, după întrevedere.
La colocviile avute după audiență la Secretariatul de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin și președinta Maia Sandu au abordat, printre altele, ”situația păcii și a securității la nivel local, regional și internațional, cu o referință particulară la evoluțiile recente din Ucraina”, informează Vatican News.
După întrevederea cu Suveranul Pontif, președinta Sandu a avut o întâlnire cu cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, care era însoțit de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru Raporturile cu statele și organizațiile internaționale.
”În cadrul întâlnirii cordiale de la Secretariatul de stat”, aflăm dintr-un comunicat al Sălii de Presă a Sfântului Scaun, ”s-a exprimat satisfacția pentru relațiile bilaterale pozitive existente și urarea unei ulterioare consolidări a acestora”.
”Succesiv”, se mai spune în comunicatul de presă, ”colocviile au făcut referință la situația păcii și a securității la nivel local, regional și internațional, cu o referință particulară la evoluțiile recente din Ucraina”.
Eurodeputatul Dan Motreanu: Parlamentul European condamnă încercările repetate ale Federației Ruse și ale oligarhilor pro-ruși de a destabiliza Republica Moldova
Eurodeputatul Dan Motreanu condamnă încercările repetate ale Federației Ruse, ale oligarhilor pro-ruși și ale agenților locali sprijiniți de Moscova de a destabiliza Republica Moldova. El avertizează că aceste acțiuni se manifestă prin atacuri hibride, manipularea aprovizionării cu energie, finanțarea ilicită a actorilor politici, precum și prin campanii de dezinformare, manipulare și intimidare.
„Parlamentul European a aprobat o rezoluție privind sprijinirea Republicii Moldova împotriva amenințărilor hibride rusești. Am fost unul dintre inițiatorii rezoluției, alături de mai mulți colegi europarlamentari”, a scris Dan Motreanu, pe Facebook.
Dan Motreanu a subliniat că Parlamentul European solicită Uniunii Europene să completeze sprijinul politic acordat Republicii Moldova cu un sprijin financiar și tehnic consolidat, menit să susțină eforturile Guvernului de la Chișinău în combaterea ingerințelor străine în procesele democratice ale țării.
„Solicităm Consiliului să deschidă rapid negocierile de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Cerem Federației Ruse să își retragă forțele militare, echipamentele și munițiile din regiunea transnistreană și să sprijine o soluționare pașnică a conflictului, în conformitate cu dreptul internațional”, a continuat deputatul european.
Potrivit acestuia, Parlamentul European recunoaște Mitropolia Ortodoxă a Basarabiei ca victimă a opresiunii sovietice. După ce a fost abuziv desființată de autoritățile sovietice, Mitropolia Ortodoxă a Basarabiei a fost recunoscută oficial în 2002, în urma unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului.
„Aderarea Republicii Moldova de UE le va permite românilor de peste Prut să aibă o viață mai bună. Sunt convins că vom fi împreună în UE și sper să trăim cât mai repede acest moment”, a concluzionat europarlamentarul.
Într-o rezoluție adoptată miercuri după discursul privind Starea Uniunii Europene și la o zi după ce președinta Republicii Moldova s-a adresat Parlamentului European, eurodeputații au criticat intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie și au cerut țărilor UE să deschid rapid negocierile de aderare cu Chișinăul.
Textul, adoptat miercuri cu 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 abțineri în cadrul unei sesiuni plenare a Parlamentului European la Strasbourg, subliniază că încercările repetate ale Moscovei de a interveni în procesele democratice ale Republicii Moldova vizează în mod clar să destabilizeze această țară și să o întoarcă de la calea democrației, făcând-o să își revoce deciziile suverane, mai cu seamă cele legate de viitoarea aderare la UE.
Eurodeputații salută angajamentul exemplar al Republicii Moldova față de reformele legate de aderarea la UE și progresele constante înregistrate în acest sens, în pofida provocărilor interne și externe semnificative – inclusiv războiul de agresiune total al Rusiei împotriva Ucrainei și amenințările hibride specifice ale Kremlinului. Aceștia își reafirmă sprijinul de neclintit pentru perspectivele Republicii Moldova de aderare la UE și îndeamnă Consiliul să deschidă rapid negocierile de aderare cu clusterul 1 (elemente fundamentale), ca recunoaștere a progreselor substanțiale înregistrate de Republica Moldova pe calea reformelor esențiale.
Intensificarea comunicării strategice pentru a combate discursurile false
Deputații subliniază că viitoarele alegeri parlamentare sunt menite să determine consolidarea democratică a Republicii Moldova și progresele înregistrate în direcția aderării la UE si doresc ca UE să sprijine în continuare țara în asigurarea unui vot liber, corect și transparent. Parlamentul îndeamnă autoritățile naționale, societatea civilă și UE să își îmbunătățească comunicarea strategică, pentru a contracara discursurile false promovate de Rusia. În plus, deputații iau act de contribuția importantă a organizațiilor societății civile la combaterea dezinformării și a influenței răuvoitoare exercitate de actorii politici care se opun reformelor și de agenții Rusiei.
Rezoluția afirmă că reforma cuprinzătoare a sistemului de justiție și lupta împotriva corupției sunt esențiale, atât pentru reziliența Republicii Moldova împotriva ingerințelor străine și a amenințărilor hibride, cât și pentru succesul reformelor democratice și al celor legate de aderarea la UE. Textul recunoaște, de asemenea, eforturile susținute ale Republicii Moldova de a construi un sistem judiciar independent, imparțial, responsabil și profesionist.
SOTEU 2025: “Haideți să înfăptuim următoarea reunificare a Europei!”, îndeamnă Ursula von der Leyen, la o zi după discursul Maiei Sandu privind extinderea UE
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat miercuri, în plenul Parlamentului European, pentru accelerarea procesului de extindere, subliniind că viitorul Republicii Moldova, al Ucrainei și al țărilor din Balcanii de Vest este în Uniunea Europeană. La o zi după ce președinta Republicii Moldova Maia Sandu a susținut un discurs solemn de la același pupitru al democrației europene în care a pledat pentru integrarea europeană a țării sale și a Ucrainei, Ursula von der Leyen a răspuns în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene cu îndemnul: “Haideți să înfăptuim următoarea reunificare a Europei!“.
Maia Sandu, recurs la istoria extinderii UE: Cele mai multe democrații nu erau depline când au aderat. Nu cerem “scurtături”, dar este o “cursă contra-cronometru” de a ancora țara în UE și a o proteja de Rusia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a rostit marți în plenul Parlamentului European de la Strasbourg un discurs cu profunde accente istorice și politice, cerând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru accelerarea parcursului european al țării sale, despre care a afirmat că este o „cursă contra-cronometru” de a ancora țara în UE și de a feri de amenințarea rusă, dar o cursă pentru care Moldova nu cere „scurtături”.
Discursul președintei Republicii Moldova în casa democrației europene este menit să stimuleze caracterul decisiv al alegerilor de la finalul acestei luni, să contracareze tacticile hibride ale Rusiei și să favorizeze ireversibilitatea parcursului european.
Ea a prezentat Moldova drept o democrație fragilă, dar rezistentă, care are nevoie să fie protejată de cea mai mare amenințare la adresa sa: Federația Rusă.
„Cele mai multe dintre democrațiile dumneavoastră nu erau depline când ați aderat la această Uniune. Ați luptat împotriva dictaturii. Ați depășit greutăți economice. Și nimeni dintre dumneavoastră nu a făcut-o singur. Fiecare democrație din această sală a fost construită, sprijinită și protejată — cu ajutorul altora”, a afirmat șefa statului moldovean
Sandu a parcurs istoria extinderii europene pentru a arăta cum solidaritatea a transformat democrații fragile în piloni de stabilitate.
Ea a amintit reconcilierea dintre Germania și Franța după al Doilea Război Mondial, alături de Italia, Belgia, Țările de Jos și Luxemburg, care „au pus bazele Europei: fragile la început, dar puternice împreună”.
A evocat apoi exemplul Irlandei, care a fost transformată prin solidaritate, și al Danemarcei, care a demonstrat că și democrațiile consolidate aleg Uniunea pentru un viitor sigur.
Citiți și Maia Sandu, ovaționată în hemiciclul Parlamentului European: “Calea noastră europeană este despre supraviețuire” în fața Rusiei. “Câmpul de luptă”, alegerile din 28 septembrie
„Apoi a venit Europa de Sud: Grecia, Spania, Portugalia — la mai puțin de un deceniu după dictatură. Democrațiile lor au fost adăpostite și s-au consolidat în interiorul Uniunii. Au urmat Austria, Finlanda și Suedia. Țări neutre, care și-au întărit securitatea — și securitatea Europei”, a continuat Sandu.
Președinta Republicii Moldova a subliniat și lecțiile extinderii în Europa Centrală și de Est.
„Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, la nici 15 ani după comunism, au devenit mai puternice și prospere în cadrul UE. Cipru și Malta au intrat la rândul lor — dovada că nicio democrație nu e prea mică să conteze. Au urmat România și Bulgaria — la mai puțin de două decenii după ce s-au desprins de trecutul lor socialist. Mai aveau mult de construit la acea vreme, dar aderarea le-a oferit stabilitate și cadrul în care să crească. Croația, marcată de război, a găsit pace și securitate în această familie. Iar astăzi, Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest bat la poartă — dovada vie că proiectul european înflorește. Încă se extinde. Încă protejează”, a mai afirmat ea.
Sandu a insistat că Moldova și Ucraina trebuie să avanseze în negocierile de aderare pe baza meritelor, iar acest parcurs este inseparabil de securitatea întregului continent.
„Această Uniune nu a fost niciodată despre perfecțiune. A fost despre protecție — a democrațiilor fragile până s-au întărit. Și așa ar trebui să rămână și astăzi. Pentru că democrația nu vine de la sine. Vine după greutăți. După sacrificii. Și mai ales, cu sprijinul prietenilor. Aceasta este lecția Moldovei. Și este și avertismentul Moldovei: dacă democrația noastră nu poate fi protejată, nicio democrație din Europa nu este în siguranță”, a continuat ea.
Citiți și Maia Sandu a dezvăluit în plenul PE tacticile Kremlinului: Moldova – un laborator cu ținta finală Europa. Scopul – capturarea Moldovei și transformarea ei într-o rampă de lansare împotriva UE
Maia Sandu a evocat și reziliența Moldovei în ultimele trei decenii, în fața unor crize succesive.
„Am trecut printr-un conflict separatist alimentat de Rusia, printr-un colaps economic, șantaj energetic, embargouri comerciale, chiar și printr-o fraudă bancară ce a zguduit însuși fundamentul statului nostru. Fiecare criză putea să ne doboare. Dar democrația a rezistat. Când democrația a fost în pericol — oamenii au ieșit în stradă. Când oligarhii au încercat să captureze statul — am rezistat. Și când puterea s-a schimbat — s-a schimbat pașnic, la urna de vot”, a mai subliniat ea.
Maia Sandu a amintit că Uniunea Europeană, alături de Statele Unite, a susținut constant eforturile de modernizare ale Chișinăului, dar momentul decisiv a fost 24 februarie 2022, când Rusia a declanșat invazia la scară largă a Ucrainei.
Citiți și Maia Sandu și cele 5 lecții pentru UE în apărarea “cu dinții și împreună” a democrației asaltate de Rusia: Moldova deja acționează ca un stat membru
„Am știut că nu mai putem aștepta. Aveam nevoie de siguranță. Și am știut că, cu cât vom fi mai repede în Uniunea Europeană — un proiect de pace în care niciun stat membru nu a purtat vreun război împotriva altuia — cu atât mai în siguranță vor fi democrația și oamenii noștri. De aceea am depus cererea de aderare la doar câteva zile după ce tancurile rusești au pătruns în vecinătatea noastră”, a adăugat ea.
„Nu cerem scurtături. Ne facem temele cu sârguință. Dar pentru noi, aderarea nu este doar un exercițiu tehnocratic. Este o cursă contra cronometru — pentru a ancora democrația noastră în Uniunea Europeană, acolo unde va fi protejată de cea mai mare amenințare: Rusia”, a conchis președinta Republicii Moldova.
Discursul președintei Republicii Moldova în casa democrației europene este menit să stimuleze caracterul decisiv al alegerilor de la finalul acestei luni, să contracareze tacticile hibride ale Rusiei și să favorizeze ireversibilitatea parcursului european.
Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul.
Ulterior, Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat pe 4 iulie primul lor summit din istorie, la Chișinău, întâlnirea marcând un moment istoric în relațiile UE–Moldova, reafirmând angajamentul comun pentru pace, securitate și prosperitate în întreaga Europă și evidențiind viitorul european al Republicii Moldova.
În cadrul summitului, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Republicii Moldova Maia Sandu au adoptat o declarație comună care trasează o viziune comună și stabilește rezultate concrete pentru calea europeană a Moldovei, inclusiv propunerea de eliminare a tarifelor de roaming cu Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2026 și alocarea a 270 milioane de euro, sub formă de prefinanțare, din Planul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova, cel mai amplu program financiar de la independența țării, în valoare de 1,9 miliarde de euro.
