Maia Sandu pune în slujba Europei experiența R. Moldova după “ingerințele electorale rusești”: Ceea ce întărește Moldova întărește Europa. Cea mai puternică garanție este apartenența la UE

Corespondență din Chișinău

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat, joi, în deschiderea Moldova Security Forum, că amenințarea rusă la adresa țării sale se manifestă atât prin atacuri și incursiuni ale dronelor, cât și prin război hibrid și ingerințe electorale, susținând că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă cea mai puternică garanție pentru securitatea Republicii Moldova.

„Mă voi referi la trei aspecte. În primul rând, Moldova contribuie deja la securitatea Europei, iar contribuția începe cu Ucraina. În al doilea rând, Moldova se află acolo unde Rusia își testează mai întâi metodele: în aer, în alegerile noastre și în spațiul nostru informațional. Ceea ce am învățat poate economisi timp partenerilor noștri. În al treilea rând, ceea ce întărește Moldova întărește Europa, iar cea mai puternică garanție este apartenența la Uniunea Europeană”, a declarat Maia Sandu, subliniind că experiența acumulată de Republica Moldova poate fi folosită de partenerii europeni pentru a se apăra de aceste amenințări.

Șefa statului moldovean a avertizat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei se apropie tot mai mult de teritoriul Republicii Moldova.

„Ceea ce înfruntăm este un război care se apropie periculos de mult și un război hibrid care nu se oprește niciodată”, a spus Maia Sandu.

Ea a enumerat mai multe incidente recente care, în opinia sa, arată modul în care războiul ajunge în Republica Moldova.

„Doar în ultimele șapte zile, nouă drone rusești ne-au încălcat spațiul aerian. În septembrie au fost peste 20, mai multe decât în întregul an trecut”, a afirmat președinta. Ea a adăugat că drone rusești au lovit puncte de trecere de la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina, iar fragmente ale unei drone au rănit un polițist de frontieră.

„Așa ajunge războiul în Moldova: prin aer, prin apă, prin rețeaua electrică”, a punctat Maia Sandu.

Potrivit președintei, amenințarea militară este însoțită de o amplă operațiune de manipulare informațională. „Fiecare dronă și fiecare rachetă vine însoțită de manipulare informațională”, a spus ea, explicând că, după incursiunile rusești, canale anonime încearcă să convingă populația că pericolul este legat de sprijinul acordat Ucrainei.

„Acesta este războiul cognitiv. Ținta lui este mintea cetățenilor noștri”, a afirmat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a acuzat Moscova că urmărește să slăbească apărarea țării și să discrediteze parteneriatele sale occidentale. „Moscova vrea să discrediteze parteneriatele noastre de apărare și să reducă sprijinul public pentru o armată modernă. O armată slabă îi convine Moscovei în ziua în care apărarea devine necesară”, a declarat Maia Sandu.

Ea a descris Republica Moldova drept „un laborator pentru ingerințele electorale rusești”, susținând că metodele folosite în Republica Moldova ar putea fi aplicate și în alte state europene.

În acest context, Maia Sandu a legat direct consolidarea securității Republicii Moldova de procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„Pentru Moldova, apartenența la Uniunea Europeană este platforma firească pentru toate trei”, a spus ea, referindu-se la necesitatea unor reguli comune, proiecte comune și resurse puse în comun în domeniul apărării și securității.

„În cele din urmă, reziliența noastră se sprijină pe oameni și pe încrederea lor că tot acest efort […] duce la apartenența la Uniunea Europeană”, a afirmat Maia Sandu.

Președinta a subliniat că Republica Moldova își îndeplinește angajamentele în procesul de aderare și a indicat eliminarea dependenței de gazele rusești drept una dintre schimbările majore produse în ultimii ani.

„Am trecut de la dependența totală de gazele rusești la zero. Facem reforme într-un ritm rapid și îndeplinim fiecare condiție pe baza meritelor. Progresul de acasă trebuie să fie însoțit de progres în procesul de aderare. Incertitudinea este breșa pe care o caută adversarii noștri”, a declarat ea.

În viziunea Maiei Sandu, integrarea europeană ar avea și o dimensiune directă de securitate regională.

„O Moldovă în interiorul Uniunii va întări și mai mult frontiera estică a Europei și va asigura flancul sud-vestic al Ucrainei. O Moldovă lăsată într-o zonă gri i-ar oferi Rusiei o pârghie permanentă împotriva ambelor”, a avertizat președinta Republicii Moldova.

Maia Sandu și-a încheiat discursul subliniind că Republica Moldova a rezistat până acum presiunilor ruse, dar că securitatea sa pe termen lung depinde de integrarea într-un cadru european.

„Rusia ne-a testat reziliența în alegeri. Continuă să ne încerce cu drone, rachete și minciuni. De fiecare dată, Moldova a rezistat”, a spus ea.

„Moldova este astăzi un furnizor de securitate. În interiorul familiei europene, vom fi un furnizor de securitate mai puternic”, a conchis Maia Sandu.

Peste 700 de persoane participă la Moldova Security Forum, ediția anului 2026, iar peste 90 de experți din 20 de țări contribuie la discuțiile despre securitatea Republicii Moldova, a Europei și a regiunii Mării Negre. Cea de-a treia ediție are loc pe 8 și 9 octombrie, la Palatul Republicii din Chișinău.

Tema ediției este „Consolidarea rezilienței democratice și a securității prin viziune strategică și cooperare multilaterală”. În termeni simpli, discuțiile vor urmări cum putem păstra instituții funcționale, servicii publice sigure și încrederea oamenilor atunci când societatea se confruntă cu război în vecinătate, dezinformare, atacuri cibernetice, presiuni energetice sau alte crize. Forumul se desfășoară în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al amenințărilor care afectează întreaga regiune. Experiența Republicii Moldova în protejarea proceselor democratice și în cooperarea cu partenerii europeni și transatlantici va fi un punct central al dezbaterilor.

Un sondaj publicat în avanpremiera Moldova Security Forum arată că 80% dintre cetățenii moldoveni sunt de părere că țara lor nu este pregătită să facă față unei agresiuni externe. Mai mult, doar 18,3% dintre cetățeni consideră că aderarea la UE este cea mai eficientă modalitate de asigurare a securității țării, peste cooperarea cu Rusia (13,3%) iar 8% prin unirea cu România, stat membru UE și NATO. Neutralitatea rămâne opțiunea preferată – 45,2%. Structura preferințelor este influențată și de linia lingvistică, cu 75% dintre respondenți fiind vorbitori de română și 25% de rusă. Corupția sărăcia și războiul Rusiei în Ucraina domină topul riscurilor percepute de cetățeni la adresa securității Republicii Moldova.

CaleaEuropeană.ro este partener media al Moldova Security Forum încă de la prima ediție, iar sesiunea de conversații care închide prima zi de dezbateri este moderată de Robert Lupițu, redactorul-șef al publicației.

Moldova Security Forum 2026 este organizat de Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova, cu sprijinul instituțional al Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Apărării al Republicii Moldova și al 20 de organizații partenere din Europa și SUA.