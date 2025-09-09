Maia Sandu, recurs la istoria extinderii UE: Cele mai multe democrații nu erau depline când au aderat. Nu cerem “scurtături”, dar este o “cursă contra-cronometru” de a ancora țara în UE și a o proteja de Rusia

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a rostit în plenul Parlamentului European de la Strasbourg un discurs cu profunde accente istorice și politice, cerând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru accelerarea parcursului european al țării sale, despre care a afirmat că este o „cursă contra-cronometru” de a ancora țara în UE și de a feri de amenințarea rusă, dar o cursă pentru care Moldova nu cere „scurtături”.

Ea a prezentat Moldova drept o democrație fragilă, dar rezistentă, care are nevoie să fie protejată de cea mai mare amenințare la adresa sa: Federația Rusă.

„Cele mai multe dintre democrațiile dumneavoastră nu erau depline când ați aderat la această Uniune. Ați luptat împotriva dictaturii. Ați depășit greutăți economice. Și nimeni dintre dumneavoastră nu a făcut-o singur. Fiecare democrație din această sală a fost construită, sprijinită și protejată — cu ajutorul altora”, a afirmat șefa statului moldovean

Sandu a parcurs istoria extinderii europene pentru a arăta cum solidaritatea a transformat democrații fragile în piloni de stabilitate.

Ea a amintit reconcilierea dintre Germania și Franța după al Doilea Război Mondial, alături de Italia, Belgia, Țările de Jos și Luxemburg, care „au pus bazele Europei: fragile la început, dar puternice împreună”.

A evocat apoi exemplul Irlandei, care a fost transformată prin solidaritate, și al Danemarcei, care a demonstrat că și democrațiile consolidate aleg Uniunea pentru un viitor sigur.

„Apoi a venit Europa de Sud: Grecia, Spania, Portugalia — la mai puțin de un deceniu după dictatură. Democrațiile lor au fost adăpostite și s-au consolidat în interiorul Uniunii. Au urmat Austria, Finlanda și Suedia. Țări neutre, care și-au întărit securitatea — și securitatea Europei”, a continuat Sandu.

Președinta Republicii Moldova a subliniat și lecțiile extinderii în Europa Centrală și de Est.

„Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, la nici 15 ani după comunism, au devenit mai puternice și prospere în cadrul UE. Cipru și Malta au intrat la rândul lor — dovada că nicio democrație nu e prea mică să conteze. Au urmat România și Bulgaria — la mai puțin de două decenii după ce s-au desprins de trecutul lor socialist. Mai aveau mult de construit la acea vreme, dar aderarea le-a oferit stabilitate și cadrul în care să crească. Croația, marcată de război, a găsit pace și securitate în această familie. Iar astăzi, Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest bat la poartă — dovada vie că proiectul european înflorește. Încă se extinde. Încă protejează”, a mai afirmat ea.

Sandu a insistat că Moldova și Ucraina trebuie să avanseze în negocierile de aderare pe baza meritelor, iar acest parcurs este inseparabil de securitatea întregului continent.

„Această Uniune nu a fost niciodată despre perfecțiune. A fost despre protecție — a democrațiilor fragile până s-au întărit. Și așa ar trebui să rămână și astăzi. Pentru că democrația nu vine de la sine. Vine după greutăți. După sacrificii. Și mai ales, cu sprijinul prietenilor. Aceasta este lecția Moldovei. Și este și avertismentul Moldovei: dacă democrația noastră nu poate fi protejată, nicio democrație din Europa nu este în siguranță”, a continuat ea.

Maia Sandu a evocat și reziliența Moldovei în ultimele trei decenii, în fața unor crize succesive.

„Am trecut printr-un conflict separatist alimentat de Rusia, printr-un colaps economic, șantaj energetic, embargouri comerciale, chiar și printr-o fraudă bancară ce a zguduit însuși fundamentul statului nostru. Fiecare criză putea să ne doboare. Dar democrația a rezistat. Când democrația a fost în pericol — oamenii au ieșit în stradă. Când oligarhii au încercat să captureze statul — am rezistat. Și când puterea s-a schimbat — s-a schimbat pașnic, la urna de vot”, a mai subliniat ea.

Maia Sandu a amintit că Uniunea Europeană, alături de Statele Unite, a susținut constant eforturile de modernizare ale Chișinăului, dar momentul decisiv a fost 24 februarie 2022, când Rusia a declanșat invazia la scară largă a Ucrainei.

„Am știut că nu mai putem aștepta. Aveam nevoie de siguranță. Și am știut că, cu cât vom fi mai repede în Uniunea Europeană — un proiect de pace în care niciun stat membru nu a purtat vreun război împotriva altuia — cu atât mai în siguranță vor fi democrația și oamenii noștri. De aceea am depus cererea de aderare la doar câteva zile după ce tancurile rusești au pătruns în vecinătatea noastră”, a adăugat ea.

„Nu cerem scurtături. Ne facem temele cu sârguință. Dar pentru noi, aderarea nu este doar un exercițiu tehnocratic. Este o cursă contra cronometru — pentru a ancora democrația noastră în Uniunea Europeană, acolo unde va fi protejată de cea mai mare amenințare: Rusia”, a conchis președinta Republicii Moldova.

Discursul președintei Republicii Moldova în casa democrației europene este menit să stimuleze caracterul decisiv al alegerilor de la finalul acestei luni, să contracareze tacticile hibride ale Rusiei și să favorizeze ireversibilitatea parcursului european.

Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul.

Ulterior, Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat pe 4 iulie primul lor summit din istorie, la Chișinău, întâlnirea marcând un moment istoric în relațiile UE–Moldova, reafirmând angajamentul comun pentru pace, securitate și prosperitate în întreaga Europă și evidențiind viitorul european al Republicii Moldova.

În cadrul summitului, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Republicii Moldova Maia Sandu au adoptat o declarație comună care trasează o viziune comună și stabilește rezultate concrete pentru calea europeană a Moldovei, inclusiv propunerea de eliminare a tarifelor de roaming cu Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2026 și alocarea a 270 milioane de euro, sub formă de prefinanțare, din Planul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova, cel mai amplu program financiar de la independența țării, în valoare de 1,9 miliarde de euro.