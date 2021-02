Maia Sandu s-a întâlnit cu premierul Florin Cîțu, la București, înaintea vizitei sale în Franța: Guvernul României va transmite Republicii Moldova alte ajutoare împotriva pandemiei

Miniștrii afacerilor externe ai Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei au trimis marți o scrisoare comună Înaltului Reprezentant al UE, comisarul european pentru extindere și celor 27 de miniștrii de externe din țările UE în care pledează pentru aprofundarea cooperării în cadrul Parteneriatului Estic, informează Ministerul de Externe de la Chișinău într-un comunicat de presă.

Ministrul de externe Aureliu Ciocoi împreună cu omologii săi din Ucraina și Georgia, Dmytro Kuleba și David Zalkaliani, au adresat demnitarilor europeni și miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE o scrisoare comună, în care și-au expus viziunea cu privire la Parteneriatul Estic. Mesajul comun al celor trei țări asociate se referă la importanța deschiderii pentru partenerii interesați a unor noi dimensiuni de cooperare, în ceea ce privește aprofundarea dialogului politic, precum și integrarea economică și sectorială.

“Republica Moldova, în calitate de participant activ în cadrul Parteneriatului Estic (PaE), este interesată în aprofundarea continuă a cooperării între UE și partenerii estici. Anul curent are o importanță deosebită pentru PaE deoarece statele partenere, statele membre ale UE și instituțiile europene urmează să se reunească în cadrul Summitului PaE pentru a decide asupra obiectivelor de cooperare pentru următorii ani”, subliniază Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Moldova.

FM @AureliuCiocoi jointly w/ his counterparts from #Ukraine @DmytroKuleba and #Georgia @DZalkaliani, addressed a letter to #EU leadership & FM of 🇪🇺 member states outlining🇲🇩🇬🇪🇺🇦 vision for the Eastern Partnership & new co-op areas as associated countries https://t.co/PmlAXhv5Ff pic.twitter.com/wjbzhxDZkA

