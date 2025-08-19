REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu salută „efortul monumental depus de președintele SUA și liderii europeni” pentru a pune capăt „vărsării de sânge” în Ucraina: „O pace durabilă depinde de garanții solide de securitate”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat „efortul monumental depus de președintele SUA și liderii europeni la Washington pentru a pune capăt vărsării de sânge și pentru a deschide calea către pace în Ucraina și în regiune”.
Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, Sandu a subliniat că „o pace durabilă depinde de garanții solide de securitate”.
I welcome the monumental effort of @POTUS and European leaders in Washington to end the bloodshed and pave the way for peace in Ukraine and our region. Lasting peace depends on strong security guarantees.
We look with hope to the next steps — and we stand firmly with Ukraine.
— Maia Sandu (@sandumaiamd) August 19, 2025
„Așteptăm cu speranță următorii pași și rămânem fermi în sprijinirea Ucrainei”, a completat aceasta.
Președintele american Donald Trump, omologul ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni reuniți la Casa Albă au discutat despre pașii necesari în vederea obținerii unui acord de pace în Ucraina, care să cuprindă garanții de securitate pentru țara invadată de Rusia, un armistițiu și o întâlnire trilaterală între Trump, Putin și Zelenski.
Dialogul s-a desfășurat în Biroul Oval, unde a fost amplasată o hartă ce cuprindea Ucraina, Rusia, România și Republica Moldova, semn al importanței Mării Negre în viitoare arhitectură de securitate postbelică.
Citiți și: Imaginea zilei la Casa Albă: Trump, Zelenski și liderii europeni, în Biroul Oval cu o hartă a Ucrainei, Rusiei, României și R. Moldova pe fundal
Potrivit lui Trump, garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina vor fi asigurate de mai multe țări europene, „în coordonare cu Statele Unite ale Americii”, și vor fi de tipul Articolului 5 al NATO.
Acestea vor fi oficializate în următoarele 10 zile, după discuții între SUA și Europa, urmând ca întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin să aibă loc, cel mai probabil, până la finalul acestei luni.
Președintele francez Emmanuel Macron a propus ca întrevederea să se desfășoare în Europa, mai exact în Elveția, evocând neutralitatea țării.
Între timp, Ucraina a fost din nou ținta mai multor atacuri cu drone și rachete lansate de Moscova, la o zi după ce Trump i-a găzduit pe Zelenski și liderii europeni.
Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova: Partidele din Blocul „Șor” rămân în afara cursei pentru alegerile parlamentare din septembrie
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pus punct litigiului electoral privind participarea partidelor „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, magistrații respingând recursurile înaintate de aceste formațiuni, informează Moldpres, preluat de Agerpres.
Decizia CSJ confirmă hotărârile instanțelor inferioare și ale Comisiei Electorale Centrale, prin care cele trei partide – toate parte a Blocului politic al oligarhului fugar Ilan Șor – au fost excluse din competiția electorală.
Potrivit instanței, partidele vizate nu au prezentat documentația conform cerințelor legale, ceea ce a determinat respingerea definitivă a solicitărilor de a fi înregistrate în cursa electorală.
„Criticile recurenților, așa cum sunt formulate, nu se circumscriu niciunuia dintre temeiurile de admisibilitate ale recursului prevăzute de art. 2451 din Codul administrativ și, prin urmare, nu sunt apte să influențeze admisibilitatea acestuia (…). Criticile referitoare la încălcarea drepturilor electorale a libertății de exprimare și a libertății de asociere sunt, de asemenea, nefondate. Dreptul de a fi ales nu este absolut, el poate fi condiționat de îndeplinirea unor cerințe legale obiective, nediscriminatorii și previzibile, menite să asigure integritatea procesului electoral. Măsura aplicată nu sancționează idei politice, nu dizolvă și nu interzice partidele, ci constată imposibilitatea participării la un anumit scrutin din cauza neîndeplinirii la timp a unei cerințe procedurale esențiale. Nu se poate reține nici discriminarea, deoarece toți potențialii competitori au fost supuși aceluiași regim legal, iar diferența de tratament derivă din diferența de conformare la obligațiile stabilite de lege (…)”, se menționează în hotărârea CSJ.
Astfel, Blocul „Șor” rămâne fără reprezentare directă la scrutin, iar membrii și simpatizanții acestuia nu vor putea concura sub sigla celor trei partide.
Decizia Curții Supreme de Justiție este irevocabilă și produce efecte juridice imediate, scrie Moldpres, care amintește că la 28 septembrie 2025, în Republica Moldova vor avea loc alegeri legislative.
Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, a avertizat luna trecută președinta Maia Sandu, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, în cadrul unei conferințe de presă. Un avertisment similar a fost formulat și de prim-ministrul Dorin Recean.
Având în vedere că Rusia își intensifică propaganda și acțiunile de dezinformare în contextul apropierii alegerilor parlamentare din Republica Moldova, Chișinăul va primi sprijin pentru combaterea acestor acțiuni printr-un nou centru regional al Observatorului european al mass- mediei digitale (EDMO).
De asemenea, Uniunea Europeană a impus la inițiativa României sancțiuni împotriva a șapte persoane și trei entități responsabile de acțiuni destabilizatoare la adresa Republicii Moldova.
R. Moldova „condamnă ferm” noua „ingerință inacceptabilă” a Rusiei care urmărește „să influențeze” alegerile din septembrie: Parte dintr-o campanie de dezinformare
Republica Moldova, prin Ministerul Afacerilor Externe, „condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei.”
„Astfel de afirmații reprezintă o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale țării noastre și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și să denigreze comunitățile de moldoveni din afara țării”, subliniază MAE din Republica Moldova într-un comunicat de presă.
Chișinăul „dezaprobă categoric aceste manevre ale războiului informațional și subliniază că autoritățile Republicii Moldova sunt pe deplin concentrate pe organizarea alegerilor parlamentare în mod democratic, transparent și conform cadrului legal.”
„Se depun eforturi susținute pentru ca fiecare alegător să își poată exprima liber și neinfluențat votul, inclusiv cetățenii moldoveni din diaspora, care reprezintă o parte importantă și respectată a societății noastre”, dă asigurări Ministerul Afacerilor Externe moldovean.
Instituția reiterează că „Republica Moldova își reafirmă angajamentul ferm față de valorile democratice și respinge orice tentativă externă de subminare a proceselor electorale și a stabilității statului.”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat luna trecută că pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, scopul fiind acela de a controla mica țară care a ales să adere la Uniunea Europeană, ieșind din orbita Rusiei.
Având în vedere intensifcarea acestor acțiuni de propagandă și dezinformare venite dinspre Moscova, Chișinăul va primi sprijin pentru combaterea acestor acțiuni printr-un nou centru regional al Observatorului european al mass- mediei digitale (EDMO).
De asemenea, Uniunea Europeană a impus la inițiativa României sancțiuni împotriva a șapte persoane și trei entități responsabile de acțiuni destabilizatoare la adresa Republicii Moldova.
România deja ajută R. Moldova în fața ingerințelor Rusiei, afirmă Nicușor Dan, prezent la mai multe evenimente peste Prut alături de Maia Sandu: Sper că cetățenii vor vota direcția europeană
În cadrul vizitei private pe care a efectuat-o în Republica Moldova, președintele Nicușor Dan a reafirmat angajamentul României de a sprijini Chișinăul, inclusiv prin măsuri de securitate cibernetică, și a subliniat că respectă dreptul moldovenilor de a-și decide singuri direcția politică la alegerile viitoare.
Prezent la Festivalul Zemii de la Sipoteni alături de Maia Sandu, liderul de la Cotroceni a fost întrebat de jurnaliști cum ar putea România ajuta R. Moldova în cadrul scrutinului, la care Nicușor Dan a declarat că respectă dreptul cetățenilor de pe acest mal al Prutului de a-și defini viitorul.
Potrivit lui, atât România, cât și alte state occidentale, au deja echipe de lucru care ajută Chișinăul pe zona de securitate cibernetică, pentru a face față ingerințelor Rusiei.
„Sper că ceea ce vor vota cetățenii de aici să fie în direcția europeană. Mai departe, respect votul și ceea ce se va întâmpla, România va continua să ajute”, a declarat el, citat de deschide.md.
Maia Sandu, acompaniată de Nicușor Dan la mai multe evenimente culturale peste Prut: Unitatea oamenilor ne arată cât de frumoasă este Moldova
Unitatea oamenilor ne arată cât de frumoasă este Republica Moldova, a afirmat duminică, într-o postare pe Facebook, și președinta acestei țări, Maia Sandu, după ce a petrecut sfârșitul de săptămână alături de președintele României, Nicușor Dan, aflat împreună cu familia într-o vizită privată peste Prut.
Cei doi lideri au participat la mai multe evenimente în localitățile Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni, unde au fost întâmpinați de comunități primitoare și mândre de tradițiile lor.
„Ce frumos este august în Moldova! Am ajuns împreună la mai multe evenimente… locuri cu oameni primitori, mândri de tradițiile lor, de tot ce au moștenit și ce creează. Atmosfera de sărbătoare și unitatea oamenilor ne arată cât de frumoasă este Moldova atunci când ne luăm timp pentru a o descoperi”, a declarat Maia Sandu.
Șefa statului a îndemnat cetățenii să profite de perioada verii pentru a explora satele Moldovei, a participa la festivaluri și a susține tradițiile și producătorii locali. „Vă îndemn să vă bucurați de vară, de satele noastre, să mergeți la festivaluri și să susțineți tradițiile și producătorii autohtoni”, a continuat ea.
Aceasta este cea de-a doua vizită a lui Nicuşor Dan în Republica Moldova de când și-a preluat mandatul de președinte. Prima vizită oficială peste Prut a avut loc în iunie. Cu acel prilej, șeful statului a avut ca obiectiv reconfirmarea sprijinului cuprinzător al României pentru eforturile susținute de integrare europeană a Republicii Moldova și consolidarea stabilității țării vecine pe fundalul amenințărilor hibride în perspectiva alegerilor legislative din această toamnă.
În conferința de presă pe care a susținut-o alături de Maia Sandu, președintele român s-a declarat foarte optimist că, pe 28 septembrie, când vor avea loc alegerile parlamentare peste Prut, cetățenii Republicii Moldova vor avea spiritul civic pentru a păstra direcția europeană pe care țara și-a construit-o.
