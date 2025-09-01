Connect with us

PARLAMENTUL EUROPEAN

Maia Sandu se va adresa Parlamentului European de la Strasbourg cu o zi înaintea discursului privind Starea UE al Ursulei von der Leyen

Published

4 hours ago

on

© European Union 2022 - Source : EP

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni, a transmis președinția de la Chișinău într-un comunicat.

Totodată, președinta Maia Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează să preia, începând cu luna noiembrie 2025, Președinția Comitetului de Miniștri al acestei organizații pentru o perioadă de șase luni.

De asemenea, programul vizitei va include și o întâlnire cu membrii comunității moldovenilor din Strasbourg.

Vizita Maiei Sandu la Parlamentul European va avea loc cu o zi înainte ca președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen să susțină discursul anual privind Starea Uniunii Europene, în plenul de la Strasbourg.

Totodată, șefa statului moldovean va căuta reconfirmarea sprijinului european pe fondul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă. Pe acest fundal, Maia Sandu i-a găzduit pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, pe președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării. Într-un scut politic de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale.

Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și a fost încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.

Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul și existând astfel temeri din partea Ucrainei că ar putea exista o decuplare de Republica Moldova.

Ulterior, Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat pe 4 iulie primul lor summit din istorie, la Chișinău, întâlnirea marcând un moment istoric în relațiile UE–Moldova, reafirmând angajamentul comun pentru pace, securitate și prosperitate în întreaga Europă și evidențiind viitorul european al Republicii Moldova.

În cadrul summitului, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Republicii Moldova Maia Sandu au adoptat o declarație comună care trasează o viziune comună și stabilește rezultate concrete pentru calea europeană a Moldovei, inclusiv propunerea de eliminare a tarifelor de roaming cu Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2026 și alocarea a 270 milioane de euro, sub formă de prefinanțare, din Planul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova, cel mai amplu program financiar de la independența țării, în valoare de 1,9 miliarde de euro.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului "Reporter și Blogger European" la categoria Editorial și co-autor al volumelor "România transatlantică" și "100 de pași pentru o cetățenie europeană activă".

Gheorghe Falcă: Apartenența PNL la Partidul Popular European ne oferă o direcție ideologică clară și acces real la decizie în interesul României

Published

4 hours ago

on

September 1, 2025

By

© European Union 2024 - Source : EP

Eurodeputatul Gheorghe Falcă a transmis luni, într-o postare pe Facebook, că legătura Partidului Național Liberal cu Partidul Popular European (PPE) este esențială pentru direcția politică a României și pentru influențarea deciziilor la nivel european.

„Astăzi, înainte de a pleca spre Bruxelles, am participat împreună cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, și președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, la ședința Biroului Executiv al Partidului Național Liberal. Într-un moment în care atât Europa cât și România au nevoie de stabilitate, viziune și, mai ales, reformă și acțiune, noi credem că este esențial ca PNL să rămână profund conectat la familia sa politică europeană, Partidul Popular European, cel care conduce principalele instituții ale Uniunii. Prezența lui Manfred la București confirmă acest lucru”, a scris Falcă.

Eurodeputatul a subliniat importanța PPE în arhitectura deciziilor europene și a apartenenței PNL la această familie politică europeană.

„Din Parlamentul European văd zi de zi cum deciziile strategice în materie de buget, agricultură, energie, securitate sau digitalizare sunt modelate de PPE. De aceea, apartenența PNL la această familie politică ne oferă atât o direcție ideologică clară, cât și acces real la decizie, în interesul României”, a explicat Gheorghe Falcă.

El a adăugat că PNL își propune să rămână un partener de încredere pentru mediul de afaceri și pentru fermieri: „Partidul Național Liberal va continua să sprijine în mod real antreprenorii, să protejeze fermierii și să construiască, împreună cu partenerii europeni, o economie românească competitivă, bazată pe muncă, inovare și stabilitate”, a asigurat eurodeputatul.

În încheiere, Falcă a transmis că va rămâne angajat total în susținerea acestor obiective la Bruxelles: „România are de câștigat dintr-un PNL puternic în PPE, iar eu voi continua, ca europarlamentar liberal, să susțin aceste obiective cu toată energia.”

Liderul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, se află luni într-o vizită oficială la București, unde s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan, dar și cu conducerea liberalilor. După aceste întrevederi, oficialul european a declarat că ţara noastră şi PNL joacă un rol crucial în asigurarea stabilităţii politice, bugetare şi de securitate a Uniunii Europene, totodată exprimându-și susţinerea pentru demersurile iniţiate de premierul Bolojan în vederea echilibrării bugetului, spunând că și alte țări din Europa se confruntă cu aceeași situație.

 

În contextul vizitei Ursulei von der Leyen în țara noastră, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, prezintă cinci solicitări pentru ca România să se prezinte cu „o voce clară în relația cu Bruxelles-ul”

Published

8 hours ago

on

September 1, 2025

By

© European Union 2025 Source: EP

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, prezintă cinci propuneri pe care România ar trebui să le înainteze Uniunii Europene, în contextul vizitei Ursulei von der Leyen în țara noastră și discursului privind Starea Uniunii Europene, pe care aceasta îl va prezenta la 10 septembrie, în plenul reunit la Starsbourg al legislativului european.

Prima dintre solicitări este aceea privind flexibilitatea în ceea ce privește ținta de deficit pentru anul acesta.

„Românii nu pot să suporte toate aceste măsuri de austeritate”, subliniază Victor Negrescu,

Acesta consideră că sunt necesare „mecanisme suplimentare pentru salvarea proiectelor din PNRR și pentru prelungirea instrumentului fie prin fazare sau transfer, fie printr-o extindere tehnică sau formală”, ambele formule bucurându-se de sprijinul Parlamentului European.

Eurodeputatul este de părere că o a treia solicitare pe care România ar trebui să o avanseze este aceea legată de „criterii de alocare a fondurilor europene, inclusiv pe zona de apărare, care să ofere mai multe oportunități de finanțare României”.

În legătură cu Republica Moldova, președintele Parlamentului European responsabil pentru relația instituției cu această țară subliniază că România ar trebui să ceară începerea „negocierilor privind capitolele de aderare la UE și prioritizarea Mării Negre ca zona de investiții și de securitate”.

Ultima dintre propunerile de solicitare este cea a menținerii „politicii de coeziune și a creșterii subvențiilor pentru fermieri în viitorul buget european pe termen lung”.

„România trebuie să se prezinte cu o voce clară în relația cu Bruxelles-ul și să solicite un tratament echitabil și sprijin real pentru a putea face față provocărilor actuale”, a precizat Victor Negrescu.

Mențiunile sale apar în contextul în care, în urmă cu câteva săptămâni, președinta Comisiei Europene a răspuns pozitiv solicitării eurodeputatul de a prioritiza statele din prima linie, precum România.

Totodată, Victor Negrescu a obținut „prioritizarea statelor din prima linie la finanțarea din anumite programe de apărare europene, sunt autorul propunerii cu privire la schimbarea regulamentului PNRR-urilor pentru ca acestea să poată fi modificate mai ușor sub presiunea evoluțiilor geopolitice precum și cel care a convins Comisia Europeană să accepte un plus de flexibilitate privind deficitul pentru statele din prima linie”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să încheie turul țărilor de pe flancul estic luni după-amiază, ultima oprire fiind România, după popasuri în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria.

Peste câteva zile, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, va veni în România, în cadrul unui „tur al capitalelor” UE.

”România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană duce lipsă de leadership”, subliniază vicepreședintele PE, Victor Negrescu

Published

1 day ago

on

August 31, 2025

By

© Victor Negrescu - Facebook

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, subliniază că oamenii politici nu trebuie să uite faptul că cetățenii nu sunt simple cifre, iar un venit diminuat chiar și cu câteva zeci de lei poate avea un impact major asupra multor familii.

„România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană duce lipsă de leadership. (…) Povara trebuie repartizată echitabil. Datoria oamenilor politici nu este doar să constate, să își facă selfie-uri sau să se lamenteze, ci să ofere soluții credibile și să propună măsuri echitabile”, a transmis eurodeputatul român în urma reuniunii PES activists România. 

În cadrul Adunării Generale a PES activists România, participanții au discutat despre propuneri pentru pachetul PSD privind redresarea economincă, dar și despre o serie de măsuri de simplificare. Totodată, au fost analizate principalele teme europene și internaționale, inclusiv direcțiile în perspectiva viitorului Congresul PES și a negocierilor privind bugetul european pe termen lung.

„PES activists România este o pepinieră de idei și politici publice, unde discutăm cu respect, sincer și direct, inclusiv despre subiectele dificile. Mulțumesc fiecărui coleg pentru contribuția și eforturile depuse. Am creionat, astfel, mai multe propuneri pentru pachetul PSD privind redresarea economică și o listă de măsuri de simplificare”, a mai precizat Victor Negrescu. 

