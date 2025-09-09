REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu și cele 5 lecții pentru UE în apărarea “cu dinții și împreună” a democrației asaltate de Rusia: Moldova deja acționează ca un stat membru
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat marți eurodeputaților reuniți în cadrul sesiunii plenare Strasbourg lecțiile învățate de țara sa în lupta pentru democrație și reziliență în fața atacurilor hibride ale Rusiei, lansând un apel la apărarea democrațiilor.
Cu mai puțin de trei săptămâni până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale și aflate sub semnul încercărilor destabilizatoare ale Rusiei, Maia Sandu a vorbit în hemiciclul de la Strasbourg, despre amenințările în creștere la adresa democrațiilor și le-a prezentat eurodeputaților cinci lecții ale Republicii Moldova din lupta pentru democrație.
„Esența provocării zilei de azi: apărarea democrațiilor noastre – cu dinții și împreună. Amenințările cu care ne confruntăm sunt mai rapide, mai perfide, mai puțin vizibile. Dacă amenințările sunt noi, și răspunsurile noastre trebuie să fie noi”, a declarat Maia Sandu, avertizând că „prea des răspundem pericolelor secolului al XXI-lea cu instrumente concepute pentru vremuri de pace. Dar războiul a revenit în Europa. Iar noi – Europa – trebuie să regândim cum ne apărăm democrațiile”, a spus Sandu.
Șefa statului moldovean a invocat lecțiile Războiului Rece, subliniind că democrațiile fragile au rezistat atunci prin reziliență economică, prin lupta ideologică și prin implicarea directă a cetățenilor.
„Acesta este spiritul de care avem nevoie și astăzi. Iar Moldova știe asta nu din teorie, ci din experiență. Pe linia frontului în lupta pentru democrație, noi am învățat ce funcționează – și ce nu merge. Acestea sunt învățămintele noastre”, a adăugat președinta Republicii Moldova.
Maia Sandu a enumerat cinci lecții esențiale: oprirea banilor murdari și protejarea alegerilor; construirea rezilienței energetice, economice și democratice; implicarea cetățenilor și câștigarea luptei ideologice; consolidarea descurajării și a coordonării europene; precum și integrarea și inovarea în fața noilor amenințări.
„Țările candidate trebuie incluse în apărarea democrației. Nimeni nu este în siguranță până nu suntem cu toții în siguranță. Și precum au fost create atunci Planul Marshall și Radio Europa Liberă, astăzi avem nevoie de noi instrumente – expertiză digitală rapidă, etichetarea inteligenței artificiale, apărare cibernetică comună, noi modalități de implicare a cetățenilor”, a subliniat ea.
„Așa a rezistat Europa – prin adaptare, prin reconstrucție, transformând fragilitatea în forță. Singura cale înainte este să ne apărăm democrațiile cu dinții – și să o facem împreună”, a punctat Sandu.
Președinta Republicii Moldova a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul acordat și a transmis disponibilitatea Chișinăului de a împărtăși experiența dobândită în contracararea amenințărilor hibride.
„Moldova nu este singură în apărarea democrației. Uniunea Europeană a fost alături de noi – financiar, tehnic și politic. Această solidaritate ne întărește capacitatea de a proteja democrația acasă, dar ne permite și să contribuim la securitatea comună a Europei. Pentru că Moldova deja gândește ca un stat membru, acționează ca un stat membru – și aceasta este parte din securitatea Europei”, a conchis Maia Sandu.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu, recurs la istoria extinderii UE: Cele mai multe democrații nu erau depline când au aderat. Nu cerem “scurtături”, dar este o “cursă contra-cronometru” de a ancora țara în UE și a o proteja de Rusia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a rostit în plenul Parlamentului European de la Strasbourg un discurs cu profunde accente istorice și politice, cerând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru accelerarea parcursului european al țării sale, despre care a afirmat că este o „cursă contra-cronometru” de a ancora țara în UE și de a feri de amenințarea rusă, dar o cursă pentru care Moldova nu cere „scurtături”.
Ea a prezentat Moldova drept o democrație fragilă, dar rezistentă, care are nevoie să fie protejată de cea mai mare amenințare la adresa sa: Federația Rusă.
„Cele mai multe dintre democrațiile dumneavoastră nu erau depline când ați aderat la această Uniune. Ați luptat împotriva dictaturii. Ați depășit greutăți economice. Și nimeni dintre dumneavoastră nu a făcut-o singur. Fiecare democrație din această sală a fost construită, sprijinită și protejată — cu ajutorul altora”, a afirmat șefa statului moldovean
Sandu a parcurs istoria extinderii europene pentru a arăta cum solidaritatea a transformat democrații fragile în piloni de stabilitate.
Ea a amintit reconcilierea dintre Germania și Franța după al Doilea Război Mondial, alături de Italia, Belgia, Țările de Jos și Luxemburg, care „au pus bazele Europei: fragile la început, dar puternice împreună”.
A evocat apoi exemplul Irlandei, care a fost transformată prin solidaritate, și al Danemarcei, care a demonstrat că și democrațiile consolidate aleg Uniunea pentru un viitor sigur.
„Apoi a venit Europa de Sud: Grecia, Spania, Portugalia — la mai puțin de un deceniu după dictatură. Democrațiile lor au fost adăpostite și s-au consolidat în interiorul Uniunii. Au urmat Austria, Finlanda și Suedia. Țări neutre, care și-au întărit securitatea — și securitatea Europei”, a continuat Sandu.
Președinta Republicii Moldova a subliniat și lecțiile extinderii în Europa Centrală și de Est.
„Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, la nici 15 ani după comunism, au devenit mai puternice și prospere în cadrul UE. Cipru și Malta au intrat la rândul lor — dovada că nicio democrație nu e prea mică să conteze. Au urmat România și Bulgaria — la mai puțin de două decenii după ce s-au desprins de trecutul lor socialist. Mai aveau mult de construit la acea vreme, dar aderarea le-a oferit stabilitate și cadrul în care să crească. Croația, marcată de război, a găsit pace și securitate în această familie. Iar astăzi, Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest bat la poartă — dovada vie că proiectul european înflorește. Încă se extinde. Încă protejează”, a mai afirmat ea.
Sandu a insistat că Moldova și Ucraina trebuie să avanseze în negocierile de aderare pe baza meritelor, iar acest parcurs este inseparabil de securitatea întregului continent.
„Această Uniune nu a fost niciodată despre perfecțiune. A fost despre protecție — a democrațiilor fragile până s-au întărit. Și așa ar trebui să rămână și astăzi. Pentru că democrația nu vine de la sine. Vine după greutăți. După sacrificii. Și mai ales, cu sprijinul prietenilor. Aceasta este lecția Moldovei. Și este și avertismentul Moldovei: dacă democrația noastră nu poate fi protejată, nicio democrație din Europa nu este în siguranță”, a continuat ea.
Maia Sandu a evocat și reziliența Moldovei în ultimele trei decenii, în fața unor crize succesive.
„Am trecut printr-un conflict separatist alimentat de Rusia, printr-un colaps economic, șantaj energetic, embargouri comerciale, chiar și printr-o fraudă bancară ce a zguduit însuși fundamentul statului nostru. Fiecare criză putea să ne doboare. Dar democrația a rezistat. Când democrația a fost în pericol — oamenii au ieșit în stradă. Când oligarhii au încercat să captureze statul — am rezistat. Și când puterea s-a schimbat — s-a schimbat pașnic, la urna de vot”, a mai subliniat ea.
Maia Sandu a amintit că Uniunea Europeană, alături de Statele Unite, a susținut constant eforturile de modernizare ale Chișinăului, dar momentul decisiv a fost 24 februarie 2022, când Rusia a declanșat invazia la scară largă a Ucrainei.
„Am știut că nu mai putem aștepta. Aveam nevoie de siguranță. Și am știut că, cu cât vom fi mai repede în Uniunea Europeană — un proiect de pace în care niciun stat membru nu a purtat vreun război împotriva altuia — cu atât mai în siguranță vor fi democrația și oamenii noștri. De aceea am depus cererea de aderare la doar câteva zile după ce tancurile rusești au pătruns în vecinătatea noastră”, a adăugat ea.
„Nu cerem scurtături. Ne facem temele cu sârguință. Dar pentru noi, aderarea nu este doar un exercițiu tehnocratic. Este o cursă contra cronometru — pentru a ancora democrația noastră în Uniunea Europeană, acolo unde va fi protejată de cea mai mare amenințare: Rusia”, a conchis președinta Republicii Moldova.
Discursul președintei Republicii Moldova în casa democrației europene este menit să stimuleze caracterul decisiv al alegerilor de la finalul acestei luni, să contracareze tacticile hibride ale Rusiei și să favorizeze ireversibilitatea parcursului european.
Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul.
Ulterior, Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat pe 4 iulie primul lor summit din istorie, la Chișinău, întâlnirea marcând un moment istoric în relațiile UE–Moldova, reafirmând angajamentul comun pentru pace, securitate și prosperitate în întreaga Europă și evidențiind viitorul european al Republicii Moldova.
În cadrul summitului, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Republicii Moldova Maia Sandu au adoptat o declarație comună care trasează o viziune comună și stabilește rezultate concrete pentru calea europeană a Moldovei, inclusiv propunerea de eliminare a tarifelor de roaming cu Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2026 și alocarea a 270 milioane de euro, sub formă de prefinanțare, din Planul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova, cel mai amplu program financiar de la independența țării, în valoare de 1,9 miliarde de euro.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Maia Sandu a dezvăluit în plenul PE tacticile Kremlinului: Moldova – un laborator cu ținta finală Europa. Scopul – capturarea Moldovei și transformarea ei într-o rampă de lansare împotriva UE
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a descris marți, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, amploarea atacurilor hibride coordonate de Moscova împotriva țării sale, avertizând că aceste metode sunt deja exportate și în alte state europene.
Cu mai puțin de trei săptămâni până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale și aflate sub semnul încercărilor destabilizatoare ale Rusiei, Maia Sandu a vorbit în hemiciclul de la Strasbourg, despre amenințările în creștere la adresa democrațiilor și le-a prezentat eurodeputaților lecțiile Republicii Moldova din lupta pentru democrație.
„Am rezistat multor presiuni venite din partea Moscovei în trecut. Independența noastră a fost câștigată cu greu – cu dificultăți economice și politice și un conflict alimentat de Rusia pe pământul nostru. Iar de fiecare dată când ne-am exercitat cu adevărat dreptul de a alege liber, Moscova a ripostat: ne-a tăiat gazul, ne-a interzis vinul și fructele, a provocat tensiuni în regiunea transnistreană. Dar astăzi ne confruntăm cu un război hibrid fără limite – de o amploare nemaivăzută până la invazia pe scară largă a Ucrainei. Scopul Kremlinului este limpede: să captureze Moldova prin intermediul urnelor de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare a atacurilor hibride împotriva Uniunii Europene”, a spus ea.
Învecinată doar cu România și Ucraina, țara cu 2,4 milioane de locuitori, care împarte o frontieră de 1 200 de kilometri cu Ucraina, a devenit o țintă a războiului hibrid purtat de Rusia, inclusiv prin dezinformare și propagandă, atacuri cibernetice și manipularea alegerilor.
Șefa statului moldovean a subliniat că interferența rusă nu se rezumă la ziua votului, ci începe cu luni întregi înainte și persistă mult după.
„Precum un virus, găsește slăbiciunile – și lovește”, a spus Sandu, amintind criza energetică artificial provocată în ianuarie, care a lăsat regiunea transnistreană „în frig și beznă” și a semănat dezbinare între cetățeni.
Ea a detaliat mecanismele de finanțare ilicită.
„Finanțarea ilicită a curs prin criptomonede, firme-paravan și carduri preplătite. Anul trecut, într-o singură zi, peste un milion de euro în numerar au fost confiscate pe aeroportul din Chișinău. Iar instituțiile noastre estimează că, pe parcursul anului, Rusia a cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influența alegerile din 2024”, a adăugat șefa statului moldovean.
Potrivit președintei Republicii Moldova, Kremlinul a recurs chiar la „o schemă de cumpărare de voturi” fără precedent.
„O bancă rusească aflată sub sancțiuni a deschis 138.000 de conturi pentru a influența rezultatul prin intermediul unor plăți directe. Nu este ceva cu care să ne mândrim, dar arată cum Rusia identifică și exploatează vulnerabilitățile. Iată însăși democrația transformată într-o țintă”, a continuat aceasta.
Citiți și Maia Sandu, ovaționată în hemiciclul Parlamentului European: “Calea noastră europeană este despre supraviețuire” în fața Rusiei. “Câmpul de luptă”, alegerile din 28 septembrie
Sandu a acuzat Moscova că alimentează proteste cu bani și logistică, folosește minciuni, e-mailuri false, deepfake-uri și site-uri inventate pentru a răspândi propaganda. „Un think tank românesc a constatat că doar o sută de conturi coordonate au promovat videoclipuri cu 13 milioane de vizualizări într-o singură lună. Comentariile lor — mii de rânduri copiate cuvânt cu cuvânt — reflectă o manipulare, nu o dezbatere autentică”, a arătat ea.
Atacurile cibernetice completează tabloul prezentat de Maia Sandu. „Anul trecut a fost atacată Poșta – pentru că duce pensiile acolo unde băncile nu ajung. Campanii de phishing țintesc demnitari”, a mai spus ea.
În același timp, religia, grupările criminale și chiar diaspora sunt transformate în instrumente de destabilizare. „La ultimele alegeri, paisprezece secții de vot din țări membre ale UE au primit alerte false cu bombă pentru a fi oprită votarea”, a continuat ea.
„Toate acestea se întâmplă acum. Sunt coordonate, astfel încât să ne copleșească instituțiile și să suprasolicite resursele limitate. Sunt finanțate cu sute de milioane – bani murdari. Și amplificate de propagandă”, a avertizat șefa statului moldovean.
Ea a explicat și trăsăturile care fac atacurile Kremlinului și mai periculoase.
„Se schimbă constant: noi canale de finanțare, noi metode, noi narative de dezinformare. Sunt digitale: plăți pe Telegram, minciuni pe TikTok, deepfake-uri pe Facebook și Instagram. Peste 80% din conținutul toxic pe TikTok este generat de inteligența artificială. Și lovesc chiar în inima democrației: libertatea religioasă se transformă în propagandă, libertatea de întrunire – în proteste plătite, libertatea de asociere – în partide susținute de Kremlin, create peste noapte, libera circulație a capitalului – în bani iliciți pompați în politică”, a precizat aceasta.
În final, Maia Sandu a transmis un avertisment direct către Europa.
„Aceasta nu este doar situația Moldovei. Schemele cripto testate la Chișinău ajută acum Rusia să ocolească sancțiunile UE și să finanțeze mașinăria de război. Metodele de cumpărare a voturilor încercate în Moldova au apărut în alte țări. Alertele false cu bombă, apărute mai întâi la alegerile noastre, au afectat deja scrutine în alte țări. Moldova poate fi un laborator. Dar ținta finală este Europa”, a mai adăugat președinta Republicii Moldova în discursul în fața europarlamentarilor.
De altfel, eurodeputații vor participa la o dezbatere separată cu Consiliul și Comisia privind consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a ingerințelor rusești, iar miercuri vor vota o rezoluție în acest sens.
Discursul președintei Republicii Moldova în casa democrației europene este menit să stimuleze caracterul decisiv al alegerilor de la finalul acestei luni și să contracareze tacticile hibride ale Rusiei.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu, ovaționată în hemiciclul Parlamentului European: “Calea noastră europeană este despre supraviețuire” în fața Rusiei. “Câmpul de luptă”, alegerile din 28 septembrie
Republica Moldova trebuie să adere la Uniunea Europeană pentru a supraviețui agresiunii Rusiei, a avertizat marți președinta Maia Sandu, într-un discurs susținut de la tribuna Parlamentului European și centrat pe apărarea democrației având ca reper propria țară aflată în ajunul unui scrutin parlamentar decisiv pentru viitorul țării.
Învecinată doar cu România și Ucraina, țara cu 2,4 milioane de locuitori, care împarte o frontieră de 1 200 de kilometri cu Ucraina, a devenit o țintă a războiului hibrid purtat de Rusia, inclusiv prin dezinformare și propagandă, atacuri cibernetice și manipularea alegerilor.
„Iată de ce calea noastră europeană nu este doar despre valori, este despre supraviețuire”, a declarat Sandu în alocuțiunea susținută în aplauzele Parlamentului European la Strasbourg, adăugând că Kremlinul „și-a dezlănțuit întregul arsenal de atacuri hibride împotriva noastră”. „Câmpul de luptă îl reprezintă alegerile noastre“, a adăugat ea.
„Moldova nu poate fugi de geografia sa. Simțim brațul lung al agresiunii ruse (…) Ne confruntăm cu un război hibrid nelimitat, la o scară nemaivăzută înainte de invazia totală a Ucrainei”, a spus ea, numind Rusia „cea mai mare amenințare cu care ne confruntăm”.
Discursul președintei Sandu a avut loc înaintea alegerilor parlamentare cruciale din Republica Moldova din 28 septembrie, pe fondul avertismentelor potrivit cărora Kremlinul continuă să utilizeze o serie de tactici online și offline, inclusiv dezinformarea și schemele de cumpărare a voturilor, în încercarea de a deraia traiectoria pro-europeană actuală a țării.
Discursul lui Sandu, rostit cu o zi înainte ca președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen să susțină de la același pupitru discursul privind Starea Uniunii Europene, a căutat reconfirmarea sprijinului european pe fondul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Cetățenii Republicii Moldova vor merge la urne pentru un scrutin pe care Sandu a prezis că Kremlinul va încerca să-l influențeze și despre care a spus că sunt cele mai importante alegeri din istoria țării.
Referendumul de anul trecut privind aderarea la UE a trecut la limită, cu 50,4% din voturi față de 49,6%, într-un proces electoral afectat de interferențe rusești. În același timp, în cadrul unor alegeri prezidențiale extrem de strânse, Sandu și-a învins contracandidatul prorus, obținând al doilea mandat pentru care a candidat de pe o platformă democratică pro-europeană.
„Scopul Kremlinului este limpede: să captureze Moldova prin intermediul urnelor de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare a atacurilor hibride împotriva Uniunii Europene”, a adăugat Sandu, prezentând tehnicile și exemplele de manipulare și propagandă orchestrate de la Kremlin.
Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE în 2022 și a inițiat reforme ample în administrație, justiție și economie. Însă Sandu a avertizat că Uniunea nu ar trebui să aștepte „perfecțiunea” înainte de a permite țării să avanseze pe drumul integrării.
„Nu cerem scurtături. Ne facem temele cu sârguință. Dar pentru noi, aderarea nu este doar un exercițiu tehnocratic. Este o cursă contra cronometru – pentru a ancora democrația noastră în Uniunea Europeană, acolo unde va fi protejată de cea mai mare amenințare: Rusia”, a afirmat ea.
“Vă mulțumesc că mi-ați oferit ocazia să vă vorbesc astăzi – și că sunteți alături de Moldova pe calea noastră europeană“, a conchis Sandu discursul în fața europarlamentarilor.
De altfel, eurodeputații vor participa la o dezbatere separată cu Consiliul și Comisia privind consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a ingerințelor rusești, iar miercuri vor vota o rezoluție în acest sens.
Discursul președintei Republicii Moldova în casa democrației europene este menit să stimuleze caracterul decisiv al alegerilor de la finalul acestei luni și să contracareze tacticile hibride ale Rusiei.
Pe acest fundal, Maia Sandu i-a găzduit pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, pe președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării. Într-un scut politic de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale.
Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și a fost încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul.
Ulterior, Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat pe 4 iulie primul lor summit din istorie, la Chișinău, întâlnirea marcând un moment istoric în relațiile UE–Moldova, reafirmând angajamentul comun pentru pace, securitate și prosperitate în întreaga Europă și evidențiind viitorul european al Republicii Moldova.
În cadrul summitului, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Republicii Moldova Maia Sandu au adoptat o declarație comună care trasează o viziune comună și stabilește rezultate concrete pentru calea europeană a Moldovei, inclusiv propunerea de eliminare a tarifelor de roaming cu Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2026 și alocarea a 270 milioane de euro, sub formă de prefinanțare, din Planul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova, cel mai amplu program financiar de la independența țării, în valoare de 1,9 miliarde de euro.
