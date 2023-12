Maia Sandu și Emmanuel Macron au discutat despre procesul de aderare a R. Moldova la UE înainte de summitul Consiliului European de la Bruxelles

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omoloaga sa de la Chișinău, Maia Sandu, i-au transmis marți președintelui Consiliului European, Charles Michel, că ambele țări consideră drept “obiectiv esențial” aderarea la Uniunea Europeană, țintind obținerea unei decizii a țărilor UE în deschiderea negocierilor de aderare.

Maia Sandu și Charles Michel au fost invitați marți, la Kiev, pentru a marca Ziua Demnității și Libertății în Ucraina, care îmbină comemorarea revoluției portocalii din 2004, dar și a unui deceniu de la protestele pro-europene din 21 noiembrie 2013, cunoscute drept “EuroMaidan”.

“Discuțiile noastre s-au axat în principal pe integrarea Ucrainei și a Republicii Moldova în UE. Ucraina face toate demersurile necesare pentru a începe negocierile de aderare la UE. Am adoptat toate deciziile necesare. Vom adopta în scurt timp chiar și ceea ce era prevăzut a fi adoptat până în primăvară, după decizia politică a UE de a deschide negocierile. Poziția Ucrainei este cât se poate de clară: trebuie să facem totul pentru a fi complet pregătiți pentru începerea negocierilor de aderare. Acest lucru are o valoare foarte reală pentru noi, deoarece fiecare succes al statului nostru adaugă încredere și motivație poporului nostru, tuturor celor care apără Ucraina și ajută. Astăzi, am discutat despre pașii care urmează și, desigur, este foarte important ca UE să își respecte promisiunea, adoptând decizia care va permite începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE”, a transmis Zelenski, după întrevederea trilaterală și după conferința de presă comună.

Presidents of the EU Council and Moldova paid visits to Kyiv for Ukraine’s Dignity and Freedom Day. This is really symbolic. The main focus of our talks was on Ukraine’s and Moldova’s EU integration.

Ukraine takes every necessary step to begin EU accession negotiations. We have… pic.twitter.com/svBMZNDqHB

