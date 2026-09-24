Maia Sandu și Igor Grosu condamnă încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către patru drone rusești: „Războiul Rusiei pune în pericol întreaga Europă”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au condamnat joi încălcarea spațiului aerian al țării de către patru drone rusești.

„Războiul Rusiei pune în pericol întreaga Europă”, a afirmat Maia Sandu, indicând că dronele care au încălcat spațiul aerian al republicii sunt de proveniență rusească. La rândul său, Igor Grosu a declarat că două dintre drone au explodat la sol, relatează NewsMaker, potrivit Agerpres.

„Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei a ajuns din nou în această dimineață în Moldova. Patru drone rusești au încălcat spațiul nostru aerian, iar cel puțin una a explodat în nordul țării. Războiul Rusiei pune în pericol întreaga Europă. Condamnăm acest război și suntem alături de Ucraina”, a declarat președinta Maia Sandu.

Președintele parlamentului și lider al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat că, „în această dimineață, oamenii din Cunicea, Volovița, Cernița, Vadul Rașcov, Gura Căinarului și alte localități din nordul Moldovei au fost treziți de sunetul dronelor care survolau ilegal spațiul nostru aerian”.

„Două dintre ele au explodat la sol. Preliminar, acestea au avut loc în zona orașului Camenca, stânga Nistrului, și în preajma satului Cernița, Florești. Din păcate, în ultimele săptămâni, mai multe aparate de zbor au violat spațiul aerian al Republicii Moldova. Acest lucru reprezintă un risc direct pentru securitatea noastră și o încălcare flagrantă a suveranității noastre”, a spus Grosu.

Totodată, el le-a cerut cetățenilor să rămână calmi și vigilenți, să urmeze recomandările autorităților și să anunțe imediat instituțiile statului în cazul în care observă obiecte suspecte.

„Condamnăm cu fermitate aceste încălcări ale Federației Ruse. Războiul împotriva Ucrainei ne afectează tot mai direct. Instituțiile noastre trebuie să rămână vigilente, să acționeze coordonat și să consolideze capacitățile de monitorizare și protecție a spațiului aerian”, a adăugat Grosu.

Patru obiecte aeriene au survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova în dimineața zilei de joi, 24 septembrie. Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul republicii a fost închis, iar la ora 07:46 a fost redeschis. Informația a fost comunicată de Ministerul Apărării al Republicii Moldova.

Ulterior, poliția a anunțat că a fost sesizată de un locuitor al satului Vadul Rașcov, raionul Șoldănești, care a spus că a auzit în cursul dimineții zgomote puternice, similare unor explozii. Poliția a menționat că, preliminar, explozia s-ar fi produs în Camenca, stânga Nistrului. Totodată, poliția a declarat că a fost sesizată despre o explozie în apropierea localității Cernița, raionul Florești. Ulterior, oamenii legii au anunțat că au localizat explozia auzită în zona localității Cernița. Acesta este un câmp adiacent unei ferme. Totodată, poliția a publicat imagini cu fragmentele unui obiect depistat pe un câmp.