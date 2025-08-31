Maia Sandu și Nicușor Dan au celebrat Ziua Limbii Române la Chișinău: Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului

Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului, a declarat, duminică, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în deschiderea celei de-a treia ediții a Marii dictări naționale, eveniment organizat de Ziua Limbii Române.

Discursul a avut loc în prezența președintelui României, Nicușor Dan, invitat la Chișinău cu această ocazie.

“Vă mulțumesc pentru prezența la cea de-a treia ediție a Marii dictări naționale – un eveniment care a devenit o tradiție tot mai apreciată. Faptul că numărul participanților crește de la un an la altul demonstrează că limba română ne adună, ne unește și ne inspiră. Domnule președinte, prezența dumneavoastră aici, la Chișinău, este un semn de prietenie și de solidaritate, dar mai ales o dovadă că limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului. Ea ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre. Însă limba română nu trebuie celebrată doar o singură zi pe an, ci trebuie onorată și cinstită în fiecare zi – atunci când alegem să vorbim corect, să scriem îngrijit, să folosim cu drag expresiile și bogăția vocabularului ei. Astfel, o păstrăm vie și o transmitem generațiilor viitoare. Limba română este legătura noastră cu trecutul – cu scriitorii, cântăreții și profesorii care au luptat pentru ea – dar și cu viitorul, cu copiii care o vor folosi pentru a construi știința, cultura și arta de mâine. Cuvântul este o putere mare. El nu este un dat. Au fost vremuri când, doar pentru că rosteai numele limbii române, riscai să fii batjocorit sau prigonit. Astăzi putem vorbi liber – și trebuie să apărăm și să prețuim acest drept fundamental pentru noi și pentru generațiile viitoare”, a afirmat Sandu.

Șeful statului român s-a aflat la Chișinău la patru zile distanță după ce președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk s-au deplasat miercuri în capitala Republicii Moldova pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării.

Într-un scut politic de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale. Momentul a dat startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.

Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și este încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.

La Marea dictare națională au participat peste 2.000 de persoane, care au scris un text literar după dictare. Evenimentul este organizat de Ministerul Educației din Republica Moldova sub patronajul Președinției Republicii Moldova.

În cadrul vizitei, Nicușor Dan și Maia Sandu au mai depus flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni și au participat la concertul dedicat Zilei Limbii Române în această localitate.

Totodată, președintele a decorat Casa Memorială „Alexei Mateevici” din comuna Zaim, raionul Căușeni, ceremonia având loc la sediul Ambasadei României în Republica Moldova.